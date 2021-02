Feiertagsbedingt ruhiger Handel an den asiatischen Börsen

In Asien gibt es aufgrund von Feiertagen am Freitag wenig Bewegung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt fiel im Handelsverlauf am Donnerstag auf rotes Terrain.

Der ATX stand nach einem wenig bewegten Start im Tagesverlauf im Minus und beendete den Handel schlussendlich 0,56 Prozent schwächer bei 2.983,13 Zählern.

Die Wiener Börse hatte sich am Donnerstagvormittag mit leichterer Tendenz gezeigt. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger nach dem jüngsten Aufwärtsschub. Der ATX hatte zuvor sieben Plustage in acht Sitzungen absolviert. International fehlten die weiteren Kurstreiber. Auf Unternehmensebene meldete sich am heimischen Markt die CA Immo mit neuen Einschätzungen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wies am Donnerstag Gewinne aus.

Der DAX begann den neuen Handelstag mit einem marginalen Aufschlag und pendelte zunächst um die Nulllinie. Im Verlauf konnte er jedoch an Boden gutmachen und stand dann deutlicher im Plus. Dabei ließ er wieder die Marke von 14.000 Punkten hinter sich und ging schließlich 0,77 Prozent höher bei 14.040,91 Punkten in den Feierabend.

Anleger blickten auf die verlängerten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die nun grundsätzlich bis zum 7. März gelten. Darauf hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder am Vortag nach mehrstündigen Beratungen verständigt. Sollte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bis dahin stabil unter 35 gesunken sein, sollen die Länder die Beschränkungen schrittweise lockern. Die anhaltend strengen Beschränkungen dürften schwer auf dem Wirtschaftswachstum im ersten Quartal lasten, schrieb Investmentanalystin Katja Müller von der Landesbank Baden-Württemberg.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones ging 0,09 Prozent höher bei 31.466,49 Stellen in den Donnerstagshandel, bei 31.543 Punkten stieg er zwischenzeitlich auf einen weiteren Höchststand. Im Verlauf fiel das Börsenbarometer aber wieder unter die Nullline und ging mit einem Abschlag von 0,02 Prozent bei 31.430,90 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss daneben fester, das Börsenbarometer ging mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 14.025,77 Zählern in den Feierabend.

Impulse gaben die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 6. Februar abgenommen, wobei allerdings der Vorwochenwert deutlich nach oben revidiert wurde. "Noch immer ist eine grosse Zahl von Jobs verlorengegangen, und es ist klar, dass mehr staatliche Hilfe vonnöten ist", sagt Shoqat Bunglawala von Goldman Sachs Asset Management. Diese Hilfe und eventuelle Steuererleichterungen seien ein entscheidender Faktor für die Konsumenten. Am Vortag hatte Fed-Präsident Jerome Powell zugesichert, dass die US-Notenbank die Wirtschaft weiter mit niedrigen Zinsen und Assetkäufen stützen wird.

Hauptthema blieb ansonsten die Berichtssaison; hier standen PepsiCo, Kraft Heinz, Tyson Foods und Kellogg im Fokus. Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management bezeichnet die bisherige Saison als "phänomenal", so dass es fundamentale Gründe für Kursgewinne gebe. Bereits am Vorabend öffnete Uber seine Bücher. Wegen der Corona-Krise verbuchte das Unternehmen im vierten Quartal einen kräftigen Umsatzrückgang und einen Verlust von fast 1 Milliarde Dollar. Dabei schnitt Uber noch schlechter ab, als Analysten erwartet hatten.

ASIEN

Am Freitag bleibt es an den asiatischen Handelsplätzen ruhig.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,21 Prozent schwächer bei 29.499,72 Punkten. (7.00 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3.655,09 Punkte nach oben. Hier ruht der Handel wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr bis einschließlich Mittwoch kommender Woche. In Hongkong hingegen fand am Donnerstag ein verkürzter Handel statt - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30.182,44 Zählern. Dort wird der Handel am Dienstag wieder aufgenommen.

Die wenigen Aktienmärkte in Asien, an denen am Freitag gehandelt wird, zeigen sich überwiegend mit Abschlägen. Von der Wall Street kamen keine Impulse. Hier hatte sich die Seitwärtsbewegung fortgesetzt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX