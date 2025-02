ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen in Grün

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gibt am MIttwoch etwas ab.

Eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,1 Prozent schwächer bei 3.933 Einheiten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger nach dem Rekordhoch vom Vortag weiter zu.

Eine dreiviertel Stunde vor Handelsauftakt gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 22'085 Zähler.

Weiteren Auftrieb geben vermutlich vor allem deutliche Kursgewinne an der Börse in Hongkong. Während es an der Wall Street recht ruhig zugegangen war, kletterte der Hang Seng am Morgen zeitweise um fast zweieinhalb Prozent. Kursgewinne beim E-Autohersteller BYD und dem Onlinehändlers Alibaba führten den Index auf das höchste Niveau seit Oktober.

Sorgen wegen der zahlreichen Handelskonflikte, die die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump, jüngst anzettelte, rücken für viele Investoren weiter in den Hintergrund. Experten warnen aber vor zu viel Gelassenheit.

WALL STREET

Die Wall Street beendete den Handel am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 44.593,65 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 0,36 Prozent tiefer bei 19.643,86 Zählern aus dem Handel.

Ab dem 4. März sollen Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit 25 Prozent verzollt werden.

Anleger hielten sich aber auch in Erwartung des Auftritts von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats zurück. Von der Anhörung erhofften sich die Investoren Informationen über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Es wird befürchtet, dass die protektionistische Politik des US-Präsidenten die Inflation nach oben treiben wird, was der Fed wiederum Zinssenkungen erschweren dürfte. Am Mittwoch wird Powell dann dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen.

Konjunkturseitig wird es ebenfalls erst am Mittwoch interessant, wenn die Verbraucherpreise aus dem Januar veröffentlicht werden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:50 Uhr) einen Gewinn von 0,28 Prozent bei 38.910,86 Punkten. Dabei sorgt der deutlich schwächere Yen für Unterstützung. Der Yen sei aktuell in seiner Funktion als sicherer Hafen nicht gesucht, sagen Teilnehmer am Devisenmarkt.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,15 Prozent auf 3.322,94 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,78 Prozent auf 21.674,47 Stellen zu.

Fundamental Neues, das die Märkte bewegt gibt es nicht - weder in Sachen Zollpoilitk seitens der USA noch von der US-Notenbank. Fed-Chef Powell wiederholte am Vortag die bekannte Position, dass man sich mit weiteren Zinssenkungen unter anderem angesichts der soliden Konjunktur Zeit lassen kann. Derweil nehmen die Spekulationen zu, dass es im Krieg in der Ukraine günstige Entwicklungen geben könnte in Richtung eines Waffenstillstands. Der ukrainische Präsident Zelensky soll Bereitschaft zu einem Gebietstausch mit Russland signalisiert haben.

Die Anleger seien optimistisch, nachdem mehrere chinesische Unternehmen Deepseek in ihre Dienste aufgenommen hätten, heisst es unterdessen vom festen Hongkonger Aktienmarkt. Der Stimmung zuträglich ist daneben, dass Peking, wie der Staatsrat am Vortag mitteilte, den Konsum im Inland ankurbeln und mehr ausländisches Kapital anlocken will.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX