Woche der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank: ATX und DAX präsentieren sich freundlich -- Asiens Börsen bewegen sich im Minus

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt notieren zu Wochenbeginn im Plus. Die Märkte in Fernost zeigen sich am Montag uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich am Montag mit positiver Tendenz

Der ATX notierte zu Handelsbeginn 0,08 Prozent im Plus bei 3.163,38 Zählern und zeigt sich auch im weiteren Verlauf freundlich.

Gespannt wird auf US-Inflationszahlen am Dienstag gewartet, die für die am Mittwoch folgende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed von grosser Bedeutung sind. Spannend ist, ob die Fed zunächst eine Zinspause macht und erst im Juli weiter erhöht. Die Woche ist ausserdem geprägt von Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der chinesischen Notenbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Montag bergauf.

Der DAX startete 0,65 Prozent höher bei 16.052,91 Punkten in den Handel und notiert weiterhin mit positiven Vorzeichen.

Vor den im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen in den USA und der Euroregion dürfte der deutsche Aktienmarkt weiter wie erstarrt sein. Die 16 000 Punkte im DAX bleiben zwar auch am Montag die Marke, um die sich der Leitindex bewegen dürfte, doch die Marktteilnehmer benötigen Klarheit über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank EZB. Und da ausserdem das technische Bild des deutschen Börsenbarometers laut der Experten der Helaba "uneinheitlich" ist, empfehlen sie abzuwarten.

WALL STREET

Den Aktienindizes an der Wall Street verzeichneten am Freitag Gewinne.

Der Dow Jones Index ging marginal höher in die Sitzung bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Zum Handelsschluss notierte er 0,13 Prozent höher bei 33.877,24 Einheiten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte im Freitagshandel nach einem positiven Start ebenfalls Gewinne verzeichnen und beendete die Sitzung 0,16 Prozent höher bei 13.259,14 Punkten.

In dieser Gemengelage war mit einem zurückhaltenden und vorsichtigen Handel zu rechen, hieß es von Händlern, und gerade vor dem Wochenende waren auch Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen.

Wegen allgemeiner Vorsicht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche fehlte die Kraft für einen Durchmarsch nach oben. Andererseits sahen Beobachter aber auch nach unten wenig Bewegung.

Am Vortag hatten unerwartet schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause verstärkt. Darauf waren die Marktzinsen wieder deutlicher gesunken, was vor allem die mit Blick auf ihre Bewertungen als besonders zinsempfindlich geltenden Technologie- und Wachstumswerte und damit die Nasdaq-Indizes beflügelte. Der S&P 500 schloss dessen ungeachtet auf dem höchsten Stand seit Mitte August 2022 und erreichte wieder "Bullenmarkt"-Niveau; er hat sich seit dem Tiefpunkt im Oktober 2022 um 20 Prozent erholt.

In den vergangenen Tagen war die Markteinschätzung über die anstehende Zinsentscheidung zwar recht volatil, allerdings auf einem Niveau, auf dem weiter mit klarer Mehrheit eine Pause im Zinserhöhungszyklus erwartet wird. Aktuell wird die Wahrscheinlichkeit dafür bei 72 Prozent gesehen. Mit der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag könnte hier unmittelbar vor dem Zinsentscheid aber noch einmal Bewegung aufkommen.

Neue Preisdaten aus China eröffneten derweil der dortigen Notenbank mutmaßlich Spielraum, die Geldpolitik zu lockern. Die Erzeugerpreise sanken stärker als erwartet um 4,6 Prozent, so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr und der Anstieg der Verbraucherpreise fiel mit 0,2 Prozent einen Tick unter der Erwartung aus.

Unter den Einzelwerten standen Tesla und General Motors im Fokus, denn Tesla öffnet Supercharger-Ladenetz für Konkurrenten General Motors.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten herrscht am Montag wechselseitige Stimmung.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztendlich 0,52 Prozent auf 32.434,00 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite auf und ab. Schlussendlich schloss er 0,08 Prozent im Minus bei 3.228,83. Der Hang Seng verliert 0,17 Prozent auf 19.356,71 Einheiten. (MEZ 09:40 Uhr)

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Montag uneinheitlich. Während die Börse in Japan, die bereits am Freitag klarer Tagessieger war, leichte Aufschläge verzeichnet, geben die meisten anderen Aktienmärkte etwas nach. In Australien findet wegen King's Birthday kein Handel statt.

Die Anleger halten sich auch in Asien zunehmend zurück vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Allgemein wird erwartet, dass die Fed eine Pause in ihrem Zinserhöhungskurs einlegt. Am Dienstag werden aber die US-Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht, die möglicherweise noch Einfluss auf die Überlegungen der Notenbanker nehmen könnten. Die Marktteilnehmer erwarteten, dass die Fed eine Pause einlege, aber bei ihrer falkenhaften Haltung bleibe, um die hohe Inflation einzudämmen, so die Analysten der Commerzbank.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX