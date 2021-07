Asiatische Börsen zeigen sich deutlich fester

Asiens Börsen zeigen sich am Montag erholt. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag nach den Vortagesverlusten wieder klar aufwärts. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang deutlich an.

AUSTRIA

Der Wiener Handel war am Freitag von kräftigen Gewinnen geprägt.

Der ATX baute seinen anfänglich nur kleinen Gewinn anschließend aus und beendete den Handel 1,44 Prozent stärker bei 3.436,43 Indexpunkten.

Marktbeobachter berichteten von einer Erholung nach den deutlichen Vortagesverlusten. Da hatte vor allem die Angst vor einer steigenden Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus gepaart mit sinkenden Erwartungen an den Konjunkturaufschwung die Aktienmärkte stark belastet. Unterstützend wirke die Hoffnung zahlreicher Marktteilnehmer, dass die Notenbanken sich mit der befürchteten Zinswende noch länger Zeit lassen könnten, hieß es weiter.

Erst am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) nach Einschätzung von Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets mit der Lockerung ihres bisher strengen Inflationszielkorsetts signalisiert, dass sie wie die US-Notenbank Fed eine temporär höhere Teuerung tolerieren dürfte. Damit dürften Aktien wieder an mehr Attraktivität im Vergleich zu festverzinslichen Papieren gewinnen.

DEUTSCHLAND

In Deutschland ging es im Freitagshandel kräftig aufwärts.

Der DAX steigerte sein frühes Plus im weiteren Handelsverlauf noch deutlich und ging schlussendlich 1,73 Prozent höher bei 15.687,93 Punkten in den Feierabend.

Nach dem starken Wochenausklang zeichnen sich im DAX am Montag leichte Verluste ab. Von den US-Börsen kommen zwar starke Vorgaben, der größte Teil der Gewinne wurde jedoch bereits zur europäischen Handelszeit eingesammelt.

Nach dem schwachen Donnerstag mit einem Rutsch auf zeitweise 15.304 Punkte hatte der deutsche Leitindex mit einem starken Lauf am Freitag auf Wochensicht noch ins Plus gedreht. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 15.802 Punkten bleibt in greifbarer Nähe. Seit Wochen pendelt der DAX in Sichtweite des Höchststandes um seine seitwärts verlaufende 21-Tage-Linie. Aktuell liegt das Barometer für den kurzfristig neutralen Trend bei 15.613 Punkten.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich am Freitag positiv aus der Handelswoche.

Der Dow Jones legte um 1,30 Prozent zu und schloss bei 34.870,16 Punkten. Bergauf ging es auch mit dem NASDAQ Composite, der sich letztlich um 0,98 Prozent auf 14.701,92 Zähler erhöht hat.

Die Wall Street hat die Kursverluste der vergangenen Tage am Freitag abgeschüttelt. Auf dem ermäßigten Kursniveau griffen die Anleger vor allem bei den zuletzt vernachlässigten Standardwerten beherzter zu. Nun hinkten die zuletzt besser gelaufenen Technologie-Aktien der Rally etwas hinterher. Am Vortag hatten die Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und Konjunkturpessimismus die Anleger noch risikoscheu gemacht. Bei US-Staatsanleihen, die am Vortag von der Suche nach Sicherheit profitiert hatten, kam es nun zu Gewinnmitnahmen. Durch die jüngsten Verluste sei bei Aktien nicht viel Porzellan zerschlagen worden, hieß es am Markt. Expertin Sophie Griffiths vom Broker Oanda sah sofort wieder die Schnäppchenjäger am Werk.

ASIEN

Die Anleger in Asien sind zum Start in die neue Woche in Kauflaune.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 7:00 unserer Zeit um 2,16 Prozent auf 28.545 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,93 Prozent auf 3.557 Stellen. Auch in Hongkong geht es nach oben: Der Hang Seng gewinnt derweil 0,68 Prozent auf 27.530 Einheiten hinzu.

Starke Vorgaben der Wall Street, wo die Kurse am Freitag erneut Rekordstände erreichten, und eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank (PBoC) lindern zunächst die Sorgen wegen der grassierenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen negativen Folgen für die Wirtschaft.

Der japanische Markt erhält zusätzlich Rückenwind vom wieder leicht nachgebenden Yen, denn ein schwächerer Yen verbessert die Exportchancen japanischer Unternehmen. Japanische Maschinenbauaktien werden daneben ebenfalls von positiven Konjunkturdaten gestützt. Die Aufträge der Branche sind im Mai überraschend stark gestiegen.

