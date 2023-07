US-Inflationsdaten im Blick: Börsen in Fernost uneinheitlich

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Mittwoch unterschiedlich. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel etwas höher. Die Frankfurter Börse schloss zum zweiten Handelstag der Woche im Plus. An der Wall Street dominierten am Dienstag die Käufer.

AUSTRIA

Auf dem Wiener Börsenparkett ging es am Dienstag freundlich zu.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn bereits etwas höher und bewegte sich im weiteren Verlauf knapp oberhalb der Nulllinie. Letztlich ging der ATX 0,28 Prozent fester bei 3.110,18 Punkten aus der Sitzung.

Mit leichten Kursgewinnen ging der österreichische Leitindex in den Feierabend, nachdem der Wochenauftakt negativ verlaufen war. Die Vorgaben von der Wall Street waren am Dienstag ebenso freundlich wie die von den asiatischen Börsen.

Konjunkturseitig ist der deutsche ZEW-Index im Juli deutlicher gesunken als erwartet.

Hierzulande sorgte die Nachricht, dass RHI Magnesita einen neuen Großaktionär erhalten hat, für den einzigen Höhepunkt in einer sehr ruhig verlaufenen Sitzung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt schloss den zweiten Börsentag der Woche mit Gewinnen ab.

Der DAX notierte zur Startglocke höher und baute die Gewinne nach einem kurzen Rücksetzer dann schrittweise aus. Beim Ertönen der Frankfurter Schlussglocke beliefen sich die Gewinne auf 0,75 Prozent (Schlusskurs: 15.790,34 Einheiten).

Anleger gehen nach einem schwachen Juli-Auftakt neuerdings wieder etwas zuversichtlicher an Aktien heran. Am Tag vor den US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte mit Spannung erwartet werden, tendierte der deutsche Aktienmarkt fester. Geringfügige Zuwächse an den US-Börsen sind nach Ansicht der ING Bank am Dienstag hierzulande kein richtiger Kurstreiber. Die Experten verwiesen aber am Morgen auf leicht erholte chinesische Aktien, unterstützt durch die Spekulation über eine Ausweitung staatlicher Stützungsmaßnahmen. So wurde von den Experten darauf verwiesen, dass chinesische Finanzaufsichtsbehörden Druck auf Finanzinstitute ausübten, um Immobilienentwicklern verlängerte Kredite zu gewähren.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Dienstag in der Gewinnzone.

Der Dow Jones Index beendete den Handel 0,93 Prozent höher bei 34.260,82 Zählern. Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es unterdessen 0,55 Prozent auf 13.760,70 Punkte nach oben.

Neue Wirtschaftsstimuli der chinesischen Führung für die heimische Wirtschaft stimmten auch die Anleger in den USA verhalten optimistisch. Diese wagten sich aber nicht allzu weit vor, denn am Mittwoch werden die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Einige Vertreter der US-Notenbank haben zwar signalisiert, dass die Zinsen zunächst weiter steigen dürften, um die Inflation einzudämmen, dass der Zinsgipfel aber auch schon bald erreicht sein könnte. Darauf waren die Marktzinsen in den USA gesunken; die Zehnjahresrendite rutschte wieder unter die Marke von 4 Prozent. Aktuell fallen die Renditen weiter.

ASIEN

An den asiatischen Börsen sind zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 0,60 Prozent tiefer bei 32.009,94 Einheiten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert unterdessen um 0,13 Prozent auf 3.217,28 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,15 Prozent auf 18.875,17 Punkte gewinnt.

Die Blicke sind auf die US-Verbraucherpreise gerichtet, die am frühen Nachmittag europäischer Zeit publiziert werden.

Weil mit einem weiteren Rückgang der Teuerung gerechnet wird, zeigt sich der US-Dollar im Vorfeld leichter. Sollte die Inflation tatsächlich niedrig ausfallen, könnte dies die Spekulation befeuern, dass die US-Notenbank nach der fest erwarteten Zinserhöhung Ende Juli mindestens zunächst einmal die Füße stillhält. Etwas Unterstützung kommt von der Wall Street, die am Vortag mit soliden Aufschlägen den Handel beendete. In Neuseeland hat die Zentralbank erwartungsgemäß den Leitzins unverändert belassen, aber davor gewarnt, dass die Politik noch einige Zeit straff bleiben müsse.

> An den chinesischen Börsen geht die Hoffnung auf eine Erholung im zweiten Halbjahr um, befördert von stimulierenden Maßnahmen Pekings. In Hongkong treiben Daten, denen zufolge sich das Kreditwachstum in China beschleunigt hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX