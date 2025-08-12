Aluminiumpreis

2 587,39
USD
-0,61
-1,02 %
Geändert am: 12.08.2025 08:29:33

ATX und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Dienstag zulegen. Die asiatische Börsen zeigen sich mehrheitlich freundlich.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag voraussichtlich mit grünen Vorzeichen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,1 Prozent höher bei 4.725 Punkten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag voraussichtlich zu.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,2 Prozent im Plus bei 24'129 Punkten.

Anleger reagieren positiv auf eine Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China. Die höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt, denn US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in der Verfügung. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer bis Freitag, wenn Trump und Kremlchef Wladimir Putin sich treffen, um über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu verhandeln.

Laut der Commerzbank liegt der Fokus an diesem Tag damit auf den US-Verbraucherpreisen, wobei ein leichter Anstieg erwartet werde. Die Daten dürften kritisch geprüft werden und dabei noch Verunsicherung herrschen über deren Qualität, nachdem Trump die Chefin der Statistikbehörde BLS wegen schlechter Arbeitsmarktdaten Anfang des Monats entlassen hatte. "Fühlen sich die nun agierenden BLS-Mitarbeiter genötigt, aus Angst vor Jobverlusten dem Präsidenten genehme Zahlen zu veröffentlichen?", fragen sich wohl nicht nur die Experten der Commerzbank.

Mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September dürfte von den Daten keine weitere Forcierung derartiger Hoffnungen ausgehen, da die Spekulationen in diese Richtung bereits weit gediehen seien. "Zwar hat sich die eingepreiste Wahrscheinlichkeit eines 25er-Schrittes im September zuletzt etwas zurückgebildet, sie liegt aber mit 88 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau", schrieben sie.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart schwächer.

Der Dow Jones begann die Sitzung knapp im Plus, drehte im Verlauf jedoch in die Verlustzone und beendete die Sitzung 0,45 Prozent tiefer bei 43.976,20 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab letztlich 0,30 Prozent auf 21.385,40 Zählern nach, nachdem er anfänglich noch knapp auf grünem Terrain notiert hat.

Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld einer Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf. Sie könnten die Zinserwartungen stärker bewegen, nachdem jüngst der US-Arbeitsmarktbericht für Juli enttäuscht und somit die Zinssenkungsspekulation kräftig befeuert hatte. Aktuell wird eine Zinssenkung im September mit 88-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die spannende Frage ist, ob und wie stark sich die Zölle der Trump-Administration in den Teuerungsdaten bemerkbar machen.

Die US-Handelsbeziehungen sind neben den Zinsperspektiven weiter das bestimmende Thema. Am Dienstag endet die Aussetzung der US-Zölle gegen China. Allerdings wird damit gerechnet, dass sie erneut verlängert wird und beide Seiten weiter verhandeln.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost können an Dienstag mehrheitlich zulegen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:58 Uhr) einen Gewinn von 2,24 Prozent bei 42.756,37 Punkten.

Mit einem kräftigen Schub geht es am Dienstag an der Tokioter Börse auf ein Rekordhoch. Gestützt wird die Stimmung nach der Feiertagspause am Montag laut Händlern von gut ausgefallenen Zahlen vieler Unternehmen während der Berichtssaison. Mehrere japanische Unternehmen hoben zuletzt ihre Gewinnprognosen an und erklärten, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf ihre Geschäftstätigkeit wahrscheinlich milder ausfallen würden als zuvor befürchtet. Für Zuversicht sorgt auch, dass die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewähren, während der weiter verhandelt werden kann.

Erst in der Vorwoche hatte mehr Klarheit über die tatsächlich auf japanische Exporte in die USA anfallenden Zölle für Kauflaune gesorgt. Die USA hatten zugesagt, eine präsidiale Durchführungsverordnung zu ändern, um sich überschneidende Zölle auf japanische Waren aufzuheben. Für etwas Rückenwind sorgt auch der gegenüber den Kursen am Freitag abgeschwächte Yen.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,47 Prozent auf 3.664,79 Zähler. Zwar sorgt auch hier die neu eingeräumte Zeit für weitere Verhandlungen über die Zölle für Zuversicht, allerdings war damit auch mehrheitlich ohnehin schon gerechnet worden.
In Hongkong gibt der Hang Seng 0,08 Prozent auf 24.887,64 Einheiten ab.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
12.08.25 361 Degrees International Ltd / Quartalszahlen
12.08.25 374Water Inc Registered Shs / Quartalszahlen
12.08.25 A2Z Maintenance & Engineering Services Ltd / Quartalszahlen
12.08.25 Aananda Lakshmi Spinning Mills Ltd / Quartalszahlen
12.08.25 Aarti Pharmalabs Limited Registered Shs / Quartalszahlen
12.08.25 AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
12.08.25 Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs / Quartalszahlen
12.08.25 Absci Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
12.08.25 BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
12.08.25 Geldmenge M2+CD (Jahr)
12.08.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
12.08.25 Gross Domestic Product (YoY)
12.08.25 Unternehmensvertrauen der National Australia Bank
12.08.25 Geschäftskonditionen der National Australia Bank
12.08.25 RBA Rate Statement
12.08.25 RBA Monetary Policy Statement
12.08.25 RBA Interest Rate Decision
12.08.25 Consumer Price Index n.s.a (YoY)
12.08.25 Current Account
12.08.25 RBA Press Conference
12.08.25 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
12.08.25 Veränderung der Beschäftigung
12.08.25 ILO Arbeitslosenquote (3M)
12.08.25 Arbeitslosenquote
12.08.25 Arbeitslosenänderung
12.08.25 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
12.08.25 Verbraucherpreisindex
12.08.25 Leistungsbilanz
12.08.25 Auktion 9-monatiger Letras
12.08.25 Auktion 3-monatiger Letras
12.08.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
12.08.25 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
12.08.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
12.08.25 Arbeitslosenqoute, gesamt
12.08.25 Arbeitslosenquote (%)
12.08.25 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
12.08.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
12.08.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
12.08.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
12.08.25 Monatlicher Marktreport der OPEC
12.08.25 IPCA-Inflation
12.08.25 Baugenehmigungen (Monat)
12.08.25 Leistungsbilanz n.s.a.
12.08.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.08.25 Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat)
12.08.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
12.08.25 Verbraucherpreisindex Kernrate s.a.
12.08.25 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
12.08.25 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
12.08.25 Redbook Index (Jahr)
12.08.25 Kredite an den Privatsektor
12.08.25 Geldmenge M3
12.08.25 FOMC Mitglied Barkin spricht
12.08.25 Fed-Mitglied Schmid spricht
12.08.25 USDA WASDE-Bericht
12.08.25 Monatliches Budget-Statement
12.08.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 587,39 -26,70 -1,02
Baumwolle 0,66 0,00 0,38
Bleipreis 1 958,10 -4,25 -0,22
Dieselpreis Benzin 1,58 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 91,44 -0,06 -0,07
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 2,97 -0,02 -0,54
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 345,57 0,74 0,02
Haferpreis 3,36 0,04 1,13
Heizölpreis 60,50 0,00 0,00
Holzpreis 638,50 -14,50 -2,22
Kaffeepreis 3,20 0,11 3,59
Kakaopreis 5 765,00 271,00 4,93
Kohlepreis 101,00 -0,25 -0,25
Kupferpreis 9 643,65 17,40 0,18
Lebendrindpreis 2,33 0,00 0,02
Mageres Schwein Preis 1,10 0,01 0,87
Maispreis 3,81 -0,04 -1,04
Mastrindpreis 3,40 0,01 0,22
Milchpreis 17,41 0,01 0,06
Naphthapreis (European) 554,44 -1,41 -0,25
Nickelpreis 15 043,50 160,00 1,08
Orangensaftpreis 2,51 0,15 6,21
Palladiumpreis 1 150,00 -1,50 -0,13
Palmölpreis 4 350,00 138,00 3,28
Platinpreis 1 337,00 0,50 0,04
Rapspreis 473,75 5,25 1,12
Reispreis 13,05 -0,01 -0,04
Silberpreis 37,87 0,26 0,69
Sojabohnenmehlpreis 278,00 3,40 1,24
Sojabohnenpreis 9,91 0,24 2,43
Sojabohnenölpreis 0,53 0,00 0,66
Super Benzin 1,65 -0,01 -0,36
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 195,00 -1,25 -0,64
Zinkpreis 2 803,45 -6,90 -0,25
Zinnpreis 33 669,50 14,50 0,04
Zuckerpreis 0,17 0,00 1,66
Ölpreis (Brent) 66,87 0,16 0,24
Ölpreis (WTI) 64,25 0,25 0,39

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 081,34 -0,34%
Dow Jones 43 975,09 -0,45%
NASDAQ Comp. 21 385,40 -0,30%
S&P 500 6 373,45 -0,25%
NIKKEI 225 42 636,33 1,95%
Hang Seng 24 906,81 0,19%
ATX 4 721,03 0,00%
Shanghai Composite 3 647,55 0,34%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Dienstag zulegen. Die asiatische Börsen zeigen sich mehrheitlich freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

