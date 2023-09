Warten auf Impulse: Asiens Börsen überwiegend stabil

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag freundlich zu.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart höher und blieb dann in der Gewinnzone. Zum Feierabend stand ein Plus von 0,18 Prozent auf 3.149,33 Zähler.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn überwiegend im grünen Bereich. Etwas Unterstützung lieferte die Ankündigung weiterer Maßnahmen zur Stimulierung der chinesischen Wirtschaft durch die Regierung in Peking, hieß es. Zudem kamen positive Impulse von der Wall Street.

Wichtige Konjunkturdaten blieben zum Wochenauftakt hingegen Mangelware. Im Laufe der nächsten Tage stehen aber einige wichtige Veröffentlichungen an, wie beispielsweise US-Inflationsdaten am Mittwoch. Den Höhepunkt stellt die am Donnerstag anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Montag im Plus.

Der DAX stieg höher in die Woche ein. Im Anschluss verteidigte das deutsche Börsenbarometer seine Zuschläge und schloss 0,39 Prozent höher bei 15.800,99 Einheiten.

Mehr als eine technische Gegenbewegung wollte Börsenkenner Jochen Stanzl von CMC Markets in den Kursgewinnen vorerst aber nicht erkennen. "Der Deutsche Aktienindex nutzt ein wenig die Kaufbereitschaft aus der vergangenen Woche am unteren Ende der Seitwärtsspanne und steigt", schrieb er. Eine klare Richtung oder ein übergeordneter Trend fehle seit Monaten. Dafür sei aktuell auch zu viel "Sand im Getriebe der Börsen".

Nach dem Leitindex-Rekord im Juli begrenzen seit Wochen wieder zunehmende Konjunktursorgen und die hartnäckig hohe Inflation die Kauflaune der Investoren. Die Ölpreise, deren starker Anstieg zuletzt weitere Bedenken angefacht hatte, gaben am Montag zumindest etwas nach. Unterdessen senkte allerdings die EU-Kommission ihre Prognose für die Konjunktur in der Europäischen Union und in Deutschland.

Dies könnte für die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der kommenden Leitzinsentscheidung ein wichtiger Aufhänger sein. Am Markt sorgte der für den Donnerstag angesetzte Termin für große Untersicherheit. Denn selten war es unter Experten so umstritten, ob es einen weiteren Zinsschritt geben wird, oder die Währungshüter eine Pause einlegen.

Die Investoren agierten vor diesem Hintergrund auch bei der Auswahl von Unternehmensaktien weiter sehr defensiv, hieß es aus dem Markt.

WALL STREET

Die US-Börsen starteten am Montag einen Erholungsversuch.

Der Dow Jones Index schloss 0,26 Prozent höher bei 34.664,77 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,14 Prozent auf 13.917,89 Zähler.

"Ein Hauptkatalysator für die jüngste Volatilität war der unaufhaltsame Anstieg der Ölpreise, der die Inflationssorgen verschärft hat", sagt Stephen Innes von SPI Asset Management. Dies sei zu dem Zeitpunkt gekommen, als viele große Zentralbanken sich damit befasst hätten, ihre Zinserhöhungen womöglich abschließen zu können oder sich zumindest in der Endphase zu befinden. So hätten die Anleiherenditen, die Ende August kurzzeitig nachgegeben hätten, ihren Aufwärtstrend wieder fortgesetzt.

Am Montag bewegten sich die Ölpreise kaum, während die Zehnjahresrendite noch etwas zulegte. Viele Teilnehmer schienen sich zurückzuhalten, weil im Laufe der Woche wichtige Daten anstehen. Der US-Verbraucherpreisindex für August wird am Mittwoch veröffentlicht, und der Bericht über die Einzelhandelsumsätze im August steht am Donnerstag an. Beide Daten haben das Potenzial, Einfluss darauf nehmen, ob die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinssätze ändern wird. Aktuell ist man am Markt aber ziemlich sicher, dass die Fed den Leitzins unverändert belassen wird.

Zu den Einzelwerten: Morgan-Stanley-Experte Adam Jonas stufte Tesla auf "Overweight" hoch. Er baut dabei auf die Perspektiven im Bereich Autonomes Fahren, das im Umfeld der Künstlichen Intelligenz so etwas wie die "Mutter aller Projekte" sei. Tesla habe unter dem Namen "Dojo" eine fortschrittliche Supercomputing-Architektur entwickelt, die Grenzen verschiebe und dem Unternehmen einen entscheidenden Vorteil in einem 10-Billionen-Dollar-Markt verschaffen könnte. Auf Dojo basierende Lösungen könnten den Unternehmenswert von Tesla nach seinen Berechnungen um bis zu 500 Milliarden Dollar steigern, so Jonas weiter. Das wäre ein Anstieg um fast zwei Drittel - zuletzt lag die Marktkapitalisierung bei knapp 780 Milliarden Dollar.

Bei QUALCOMM ging es ebenfalls deutlicher nach oben, nachdem bekannt geworden war, dass Apple zunächst weiter auf Technik des Halbleiterherstellers setzt. Denn der Umstieg von Apple auf Funkmodems aus eigener Entwicklung in den iPhones kommt doch nicht so schnell wie erwartet. Am Dienstag will Apple seine neuen iPhone-Modelle vorstellen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag ruhig.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,77 Prozent auf 32.718,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um marginale 0,04 Prozent aufwärts auf 3.144,03 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong notiert am Dienstag 0,01 Prozent höher bei 18.098,51 Zählern (07:05 MEZ).

Bis auf die Börsen in Japan und Südkorea zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag im späten Verlauf wenig verändert. Händler sprechen von fehlenden Impulsen. Diese könnte der US-Verbraucherpreisindex am Mittwoch liefern, denn die Preisdaten könnten Einfluss darauf nehmen, wie die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche mit den Zinsen verfährt. Der Markt geht seit geraumer Zeit mehrheitlich davon aus, dass die Fed den Leitzins unverändert lassen wird. Diese Zuversicht müsse durch Daten noch untermauert werden, heißt es im Handel.

Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong stagnieren. Die Konjunktursorgen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt seien weiter spürbar, heißt es. Vor allem der Immobiliensektor treibe Anlegern die Sorgenfalten ins Gesicht. Die Inhaber einer Anleihe von Sino-Ocean Capital haben eine Verschiebung von Zinszahlungen abgelehnt. Laut einem Bericht scheint sich der in finanziellen Schwierigkeiten steckende Immobilienentwickler Country Garden aber mit der Aufschiebung von Zahlungen Luft verschafft zu haben. Insgesamt zeige der stete Strom an negativen Schlagzeilen aber nur die ungelösten Probleme in China, merkt ein Börsianer an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX