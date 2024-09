Vor EZB-Entscheid: ATX und DAX stärker -- Asiens Börsen gehen mehrheitlich freundlich aus dem Handel

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Donnerstagshandel von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Aktienmärkte zogen am Mittwoch überwiegend an.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Donnerstag deutlich fester.

So eröffnete der ATX mit deutlich höheren Notierungen und steht auch anschliessend klar im Plus.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach positiven US-Vorgaben klar ins Plus. An der Wall Street hatten am Mittwochabend vor allem die Technologiewerte stark zugelegt.

Internationales Thema des Tages sollte die Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung sein. Heute wird die Europäische Zentralbank (EZB) laut Helaba-Analysten den Einlagensatz voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent senken. Eine Festlegung auf den Oktober als nächsten Zinssenkungstermin wird es nach Einschätzung der Experten aber nicht geben.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Verkehrsergebnisse legte der Flughafen Wien vor und steigerte im August das Passagieraufkommen um mehr als sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Donnerstag beherzt zu.

So startete der DAX 1,11 Prozent stärker bei 18.533,41 Punkte und bleibt auch im weiteren Handelsverlauf klar in der Gewinnzone.

Am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der deutsche Aktienmarkt zugelegt. Dank des starken Rückenwindes der New Yorker Börse erholte sich der Leitindex DAX am Donnerstag von seinen jüngsten Verlusten.

In New York konnte der US-Leitindex Dow Jones Industrial einen frühen Rutsch an die 40.000-Punkte-Marke noch ausbügeln, während sich die Tech-Werte an der Börse NASDAQ deutlich erholten. In der Summe sind die Vorgaben aus den USA damit positiv, denn zum europäischen Handelsschluss hatten die US-Indizes am Mittwoch noch im Minus gestanden.

Geht es nach Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos gelingt mit einem positiven Auftakt aber wohl noch kein Befreiungsschlag. "Der deutsche Leitindex kämpft weiterhin wacker um nachhaltige Stabilisierung", betonte der Experte. Die Situation bleibe von Unsicherheit geprägt und der DAX müsse sich zunächst über 18.500 Punkten behaupten.

Laut Utschneider könnten am Nachmittag die Ergebnisse der EZB-Zinssitzung nochmals für deutliche Kursschwankungen sorgen. Die Europäischen Zentralbank wird nach einhelliger Einschätzung von Volkswirten ihre Geldpolitik zum zweiten Mal in diesem Jahr lockern. Der derzeit entscheidende Einlagensatz dürfte um 0,25 Prozentpunkte auf 3,50 Prozent reduziert werden. Die gesunkene Inflation und die schwächelnde Wirtschaft sprechen laut Ökonomen für eine Zinssenkung.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Mittwoch im Verlauf doch fester.

Der Dow Jones startete den Handelstag etwas leichter und fiel anschließend weiter in die Verlustzone. Zwischenzeitlich ging es sogar unter die psychologisch-wichtige 40.000er-Marke. Im späten Handelsverlauf konnte der Index seine Verluste allerdings hinter sich lassen und notierte schlussendlich 0,31 Prozent höher bei 40.861,71 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung derweil höher. Er fiel zeitweise ebenfalls auf rotes Terrain zurück, kämpfte sich aber wieder auf positives Terrain vor und schloss somit mit einem Zuwachs von 2,17 Prozent auf 17.395,53 Einheiten.

Mit Spannung erwartete Inflationsdaten sorgten vorbörslich zunächst für einen negativen Impuls. Dass US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris im TV-Duell laut Umfragen besser abgeschnitten hat als ihr Konkurrent Donald Trump, hatte wenig Einfluss auf die Märkte insgesamt.

In den USA stieg die Inflation im August gegenüber dem Vorjahr wie prognostiziert. Gleiches gilt für die Entwicklung der um die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise bereinigten Kernrate, die laut Ökonomen die Preisentwicklung besser abbildet.

Gegenüber dem Juli stehe hier aber ein überraschend deutliches Plus zu Buche, kommentierte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. "Die Zinssenkungserwartungen (an die US-Notenbank Fed) dürften daher gedämpft werden, bleiben aber insgesamt präsent. Für Umlauf erscheint auf der Fed-Sitzung kommende Woche eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte "nach wie vor als das wahrscheinlichste Szenario".

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Mittwoch überwiegend in Grün.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Gewinn von 3,41 Prozent bei 36.833,27 Punkten. Er profitierte davon, dass sich der Anstieg der Produzentenpreise im August erstmals seit Monaten verlangsamt hatte und unter den Erwartungen geblieben war.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsschluss 0,17 Prozent auf 2.717,12 Zähler. In Hongkong klettert der Hang Seng um 0,77 Prozent auf 17.240,39 Einheiten.

Die jüngste Kursrally von NVIDIA und anderen US-Halbleitertiteln hat Asiens Aktienmärkten am Donnerstag überwiegend Gewinne beschert. Besonders deutlich ging es in Tokio bergauf. Hier stützten zusätzlich schwache heimische Inflationsdaten, welche die Ängste vor einer möglichen weiteren Leitzinsanhebung der Bank of Japan milderten. Die chinesischen Festlandsbörsen hinkten der starken Entwicklung an den anderen Handelsplätzen indes hinterher.

Für gute Stimmung hatten Aussagen von NVIDIA-Chef Jensen Huang gesorgt. Er sprach auf einer Technologiekonferenz der US-Investmentbank Goldman Sachs in San Francisco von einer hohen Nachfrage nach den knappen Chips des KI-Vorzeigeunternehmens.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX