Asiatische Börsen mit Verlusten

An den wichtigsten Handelsplätzen in Asien kommt es am Dienstag zu Abgaben. Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag zulegen, wogegen der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart auf rotem Terrain.

AUSTRIA

Die Börse in Wien konnte am Montag klar zulegen.

Der ATX zeigte sich nach einem freundlichen Start auch im weiteren Verlauf deutlich fester und beendete die Sitzung mit einem Plus von 1,22 Prozent bei 3.734,38 Punkten.

Insgesamt verlief der Wochenstart weitgehend ereignisarm. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Auch impulsgebende Konjunkturdaten gab es kaum. Die veröffentlichten Zahlen zur italienischen Industrieproduktion zeigten ein kleines Minus, entsprachen aber den Erwartungen.

Im weiteren Wochenverlauf könnte aber die anlaufende US-Berichtssaison für Bewegung an den Märkten sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notierte am Montag nahe der Nulllinie.

Der DAX startete im Minus, konnte seine Verluste im Verlauf jedoch eingrenzen und ging marginale 0,05 Prozent leichter bei 15.199,14 Zählern in den Feierabend.

Nach wie vor seien die bisherigen Risiken - Inflation, steigende Renditen, Lieferkettenprobleme, stockende Konjunkturerholung und die Zahlungsschwierigkeiten des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande - kursbestimmend, kommentierte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG.

Experte Andreas Lipkow von comdirect schrieb ebenfalls: "Die Marktteilnehmer sind weiterhin nervös." Sie versuchten, sich auf dem aktuellen Kursniveau bestmöglichst zu positionieren, doch da die geopolitische und konjunkturelle Gemengelage zurzeit nicht für Technologieaktien spreche, hemme dies zugleich den Gesamtmarkt. Zugleich werde in die Old-Economy-Branchen Banken, Versorger und Rohstoffe umgeschichtet und "dabei sind die Investoren hin- und hergerissen, ob schon der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um den alten Wirtschaftsbranchen eine Renaissance zuzugestehen."

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Montag mit Verlusten.

Der US-Leitindex Dow Jones fuhr zunächst Gewinne ein, konnte die Aufschläge aber nicht dauerhaft verteidigen. Mit einem Abschlag von 0,72 Prozent verabschiedete sich das Börsenbarometer bei 34.496,85 Zählern in den Feierabend. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht verteidigen und rutschte um 0,64 Prozent auf 14.486,20 Indexpunkte ab.

Im Hintergrund schwelte weiter die Sorge, dass die anhaltende Ölpreisrally zu Energieengpässen führen und die globale Wirtschaftserholung von der Corona-Pandemie abwürgen könnte.

Daneben beginnt in dieser Woche die Berichtsaison zum dritten Quartal. Unter den Banken werden ab Mittwoch unter anderem JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs über den Geschäftsverlauf berichten, daneben Walgreens Boots Alliance oder Alcoa.

Zudem wartet der Markt mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise zur Wochenmitte. Die Preise könnten nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, neues Diskussionsmaterial rund um den geldpolitischen Kurs der Fed liefern.

ASIEN

An den Börsen in Asien geben die Kurse am Dienstag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 1,03 Prozent auf 28.204 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,04 Prozent auf 3.554 Einheiten nach. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 1,02 Prozent auf 25.066 Punkte.

Zunehmende Inflationssorgen vor dem Hintergrund immer weiter steigender Energiepreise belasten das Sentiment. Zudem herrsche bei den Investoren Zurückhaltung vor der im Wochenverlauf beginnenden US-Berichtssaison. Hier werde darauf geschaut, wie sich die gestiegenen Energiepreise und die Lieferkettenprobleme auf die Ergebnisse der Unternehmen ausgewirkt haben, so ein Beobachter.

Auch am Dienstag sind die Aktien des wankenden Immobilien-Konzerns China Evergrande vom Handel ausgesetzt. Der Konzern hat am Montag fällige gewordene Kuponzahlungen von mehr als 148 Millionen Dollar bislang nicht beglichen. Dies verstärkt die Sorgen, dass auch andere Immobilienunternehmen mit ihren Zahlungen in Verzug geraten könnten, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX