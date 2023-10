Aufatmen nach Fed-Protokoll: ATX in Grün -- DAX im Plus -- Anleger in Asien in Kauflaune

Der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt tendieren am Donnerstag freundlich. An den Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Gewinnen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt steigt am Donnerstag fester in den Handel ein.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 3.186,29 Einheiten und bewegt sich auch im Anschluss in der Gewinnzone.

Damit setzt sich die jüngste Aufwärtsbewegung fort, nachdem der ATX zuvor bereits zwei Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch die europäischen Leitbörsen zeigen sich mit Aufschlägen. Vor allem die überwiegend moderaten Töne vonseiten der Fed-Vertreter haben den Aktienmarkt nach Einschätzung der Helaba-Analysten zuletzt unterstützt. Zudem gab es zu rückhaltende Einschätzungen von der EZB. Am Berichtstag sollten international die zur Veröffentlichung anstehenden US-Verbraucherpreise und die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus stehen.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Halbjahreszahlen von AGRANA und Verkehrsergebnisse vom Flughafen Wien auf dem Kalender.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag weitere Gewinne.

Der DAX legte zu Handelsstart 0,50 Prozent auf 15.537,87 Punkte zu und bewegt sich auch im weiteren Verlauf über seinem Vortagesschlusskurs.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hoffen am Donnerstag auf eine weitere Erholung. "An der Börse ist die Hoffnung auf einen früher als bislang erwarteten, geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank Fed zurück", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Zuletzt hätten die Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder darauf hingedeutet, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte, führte Experte Stanzl aus. Der Markt rechne nun damit, dass die bisherigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation ausreichten, und erwarte statt im September schon im Juni 2024 eine erste Zinssenkung.

Dazu passt das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll zur Fed-Sitzung im September. Laut der Mitschrift hat sich die geldpolitische Debatte in der Fed verschoben. Da die Leitzinsen in der Nähe des Gipfels angekommen seien, sollte sich die Diskussion weniger um die Frage nach der Höhe der Zinsen drehen, sondern vielmehr, wie lange der Zins auf erhöhtem Niveau gehalten werden solle. Im Fokus stehen nun die US-Verbraucherpreise für September. Ökonomen prognostizieren einen weiteren Rückgang.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Aufmerksamkeit auf die geplanten Zukäufe von Stabilus in den USA richten. Dass der Autozulieferer Stabilus von der Übernahme des Industrial-Automation-Spezialisten Destaco von Beginn an einen positiven operativen Ergebnisbeitrag erwarte und dafür keine Kapitalerhöhung benötige, sei positiv, schrieben Händler.

Dass der Zuckerkonzern Südzucker zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose anhob, bescherte den Aktien auf der Handelsplattform Tradegate deutliche vorbörsliche Gewinne. Der nun etwas vorsichtigere Umsatzausblick fiel weniger ins Gewicht.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch mit Gewinnen.

Der Dow Jones Index ging 0,19 Prozent höher bei 33.804,48 Zählern in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 13.659,68 Punkten.

Damit setzte sich die seit Freitag anhaltende Aufwärtstendenz fort. Stützend wirkte vor allem der erneute Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt. Auslöser waren vor allem vermehrte Stimmen aus der US-Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen nicht notwendig sein könnten.

Unerwartet hohe Inflationsdaten, die vor Börsenbeginn veröffentlicht wurden, beeinträchtigten die Stimmung nicht. Die Erzeugerpreise in den USA stiegen im September stärker als erwartet. Der US-Anleihemarkt reagierte darauf bislang jedoch nicht mit steigenden Renditen.

In den vergangenen Tagen hatten sich Vertreter der Notenbank Fed überwiegend in Richtung stabiler Leitzinsen geäußert. Im späteren Verlauf veröffentlichte die Fed ihr Protokoll der jüngsten Sitzung. Anleger achteten hierauf, weil es Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geben kann, große Marktimpulse lieferten die so genannten Fed Minutes aber nicht.

Bei den Einzelwerten stand unter anderem Exxon Mobil im Fokus. Der Konzern steht kurz vor der Übernahme von Pioneer Natural Resources, berichtete Bloomberg am Dienstagabend. Der Preis soll bei mehr als 250 Dollar je Aktie liegen, was Pioneer Natural Resources mit 58 Milliarden Dollar oder mehr bewerten würde.

Auch die Birkenstock-Aktie war im Blickpunkt der Anleger: Nachdem bereits beim Ausgabepreis das obere Ende der Spanne nicht erreicht werden konnte, enttäuschte auch der Erstkurs: Der lag mit 41 Dollar um 5 Dollar unter dem Ausgabepreis.

ASIEN

In Fernost dominieren am Donnerstag wieder die Käufer.

In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich mit Aufschlägen von 1,75 Prozent bei 32.494,66 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,90 Prozent auf 3.106,66 Zähler. Der Hang Seng präsentiere sich indes mit einem Aufschlag von 2,15 Prozent bei 18.278,18 Indexpunkten (8.55 Uhr MESZ).

Meist deutlich im Plus tendieren die Börsen in Asien am Donnerstag. Marktteilnehmer erklären die positive Stimmung mit den weiter gesunkenen US-Anleiherenditen. Unter den Anlegern lasse die Angst vor steigenden Kreditkosten nach, nachdem Vertreter der US-Notenbank jüngst eher "taubenhafte" Töne angeschlagen hätten, heißt es.

In China sind Bankenwerte gesucht, nachdem die staatliche Central Huijin Investment ihre Beteiligungen an vier großen heimischen Banken aufgestockt hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX