US-Inflationsdaten im Blick: Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel uneins

An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenstart überwiegend aufwärts. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex mussten vor dem Wochenende Verluste verkraften. Die US-Börsen liefen am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Handel war am Freitag von Abschlägen geprägt.

Der ATX verlor kurz nach Handelsbeginn und gab dann noch weiter ab. Beim Ertönen der Schlussglocke lag das heimische Börsenbarometer 0,89 Prozent im Minus bei 3.443,89 Punkten.

Die Wiener Börse schloss eine turbulente Woche mit einem schwachen Börsentag ab. Nach den starken Gewinnen der letzten Wochen scheint damit die Luft vorerst raus zu sein. Am kommenden Dienstag dürften die US-Verbraucherpreise wieder für frische Impulse sorgen.

Dass die chinesischen Erzeugerpreise mit 0,8 Prozent im Jänner stärker gefallen sind als von Ökonomen erwartet, hat Beachtung gefunden. Der Rückgang könnte bedeuten, dass die plötzliche Inlandsnachfrage, welche die Verbraucherpreise nach dem Ende der Null-Covid-Politik angeheizt hatte, noch nicht stark genug ist.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland zeigten sich vor dem Wochenende von ihrer vorsichtigen Seite.

Der DAX gab zum Handelsstart schon ab und rutschte dann noch weiter auf rotes Terrain. Letztlich beliefen sich die Verluste auf 1,39 Prozent bei einem Schlussstand von 15.307,98 Zählern.

Der DAX kam am Freitag weiter von seinem Vortageshoch seit einem Jahr zurück. Am Donnerstagvormittag war der deutsche Leitindex noch bis auf 15.658 Punkte gestiegen, dann schmolzen die Kursgewinne bereits zusammen. An der Wall Street ging es am Abend nach dem europäischen Handelsende weiter bergab, und auch von Asiens Börsen kamen am Morgen eher schwächere Vorgaben. Angesichts zuletzt wieder hochgekochter Zinssorgen sahen die Experten der Credit Suisse die Anleger bereits in Habachtstellung vor den US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag. Besonders unter Druck standen derweil die adidas-Aktien nach einem enttäuschenden Geschäftsbericht.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Freitag uneinheitlich.

Der Dow Jones präsentierte sich freundlich und legte letztlich um 0,50 Prozent auf 33.869,27 Punkte zu. Deutlich bergab ging es mit dem technologielastigen NASDAQ Composite. Er rutschte vor dem Wochenende letztlich um 0,61 Prozent auf 11.718,12 Zähler ab.

Während einerseits Zinssorgen weiter auf den Märkten lasteten, sorgte eine Verbesserung der US-Verbraucherstimmung für Optimismus. Die Konsumfreude der Verbraucher ist ein wichtiger Indikator für Konjunktur-, aber auch Inflationsentwicklung.

ASIEN

Die größten Börsen Asiens geben zu Wochengeginn mehrheitlich ab.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:42 Uhr) einen Verlust von 0,91 Prozent bei 27'418,00 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,70 Prozent auf 3'283,63 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,21 Prozent auf 21'146,07 Indexpunkte ab.

Die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise sind die wichtigsten Daten der Woche, weil sie eine Indikation für das weitere Vorgehen der US-Notenbank liefern. In der vergangenen Woche hatten sich mehrere Fed-Vertreter falkenhaft präsentiert und darauf verwiesen, dass die Notenbank ihre Zinsen weiter anheben wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX