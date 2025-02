ATX vorbörslich im Plus -- DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen höher

Datum Unternehmen/Event

13.02.25 Aayush Wellness Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Abera Bioscience AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 ABG Sundal Collier ASAShs / Quartalszahlen

13.02.25 Abhishek Infraventures Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 ABM Knowledgeware Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Academies Australasia Group Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Accel Transmatic Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 ACI Infocom Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 ACQ Bure AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Active Biotech ABShs / Quartalszahlen

13.02.25 Aditya Ispat Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 ADORES Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Advance Petrochemicals Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Afcons Infrastructure Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 Agios Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Airbnb / Quartalszahlen

13.02.25 Airbnb Inc Sponsored Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 Akashdeep Metal Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Akastor ASA / Quartalszahlen

13.02.25 Aker Carbon Capture AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Aker Carbon Capture ASA Unsponsored American Depository Receipt Repr 4 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Aker Horizons AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Aksh Optifibre Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Alimak Group AB / Quartalszahlen

13.02.25 Allcargo Logistics Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Alliance Integrated Metaliks Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Alpa Laboratories Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 ALPHA Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Alphax Food System Co LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Altech Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Amin Tannery Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 AMITA HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 AMIYA Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Ampvolts Ltd Registered Shs Partly Paid / Quartalszahlen

13.02.25 Anjani Dham Industries Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Anjani Portland Cement Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Ankh II Capital Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Anubhav Industrial Resources Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Anupam Rasayan India Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 Aoyama Zaisan Networks Company Limited / Quartalszahlen

13.02.25 Apetit Oy / Quartalszahlen

13.02.25 Apex Home Finance Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Applied DNA Sciences Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 AQ Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Arcadis NV / Quartalszahlen

13.02.25 Arcadis NVNY Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Arcee Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Arco Vara ASShs / Quartalszahlen

13.02.25 Arconic Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

13.02.25 Ardi Investment Trading Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Ardmore Shipping Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Aries Agro Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Armlogi Holding Corp Regsitered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Arras Minerals Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Arribatec Group ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 ASAHI Net Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Ashiana Agro Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Ashoka Metcast Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Asian Warehousing Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 ASJ INC / Quartalszahlen

13.02.25 Assam Entrade Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 ASX Limited Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

13.02.25 Atal Realtech Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Atomix Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Atrium Mortgage Investment Corp / Quartalszahlen

13.02.25 AVAL DATA CORP / Quartalszahlen

13.02.25 AVEX GROUP HOLDINGS INCShs / Quartalszahlen

13.02.25 Avita Medical Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 AVITA Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 AXEL MARK INC / Quartalszahlen

13.02.25 Axel Polymers Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Axis Consulting Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 B2Holding AS / Quartalszahlen

13.02.25 Bagadia Colourchem Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Bakkt Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Balgopal Commercial Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Balmer Lawrie Investments Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 BAM / Quartalszahlen

13.02.25 BANNERS CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Banque Cantonale Vaudoise / Quartalszahlen

13.02.25 Barclays plc / Quartalszahlen

13.02.25 Bartronics India Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Basis Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 BCL Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Bell AG / Quartalszahlen

13.02.25 Benefit Street Partners Realty Trust Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 BIKEN TECHNO CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Bimetal Bearings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Biotec Pharmacon ASAShs / Quartalszahlen

13.02.25 Bluelake Mineral AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Blueprint Medicines Corp / Quartalszahlen

13.02.25 BNR Udyog Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 BoMill AB Registered shs / Quartalszahlen

13.02.25 Bridgeline Digital Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Bright Horizons Family Solutions / Quartalszahlen

13.02.25 Broadcasting System of Niigata Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Brooks Laboratories Limited / Quartalszahlen

13.02.25 Bruker Corp / Quartalszahlen

13.02.25 BSP Inc / Quartalszahlen

13.02.25 CAC CorpShs / Quartalszahlen

13.02.25 Cae IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Calian Technologies Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Cambium Networks Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Camurus AB / Quartalszahlen

13.02.25 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

13.02.25 Canadian Tire Corp Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Capacite Infraprojects Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 CapMan / Quartalszahlen

13.02.25 Carborundum Universal Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Careium AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 cbdMD Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 CBIZ IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 CDON AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 CDS Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 CEDAR Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 CellSeed Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Cementos Pacasmayo SAA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Cerebra Integrated Technologies Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Cerence Inc Registered Shs When Issued / Hauptversammlung

13.02.25 Ceres Global Ag Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Chandni Textiles Engineering Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Chemtech Industrial Valves Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Chichibu Railway Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Chitradurga Spintex Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Chiyoda Integre Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Chowgule Steamships Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 CIL Nova Petrochemicals Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 CIMA Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Cineverse Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Cinevista Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Clavister Holding AB / Quartalszahlen

13.02.25 Clearwater Paper Corp / Quartalszahlen

13.02.25 CLIP Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Cloudberry Clean Energy AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Commerzbank / Quartalszahlen

13.02.25 Communication Design International Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Concord Biotech Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 Concord Enviro Systems Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Coop Pank AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Corem Property Group AB Pref Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Cosmo Ferrites Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 CREA HOLDINGS Inc / Quartalszahlen

13.02.25 CREATE MEDIC CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 CROOZ Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Cybozu Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Daiho Corp / Quartalszahlen

13.02.25 DAIKOKU DENKI CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 DaikyoNishikawa Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Daishin Chemical Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 DAIUN CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Daiwa House Industry Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Daiya Tsusho Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Danube AG / Quartalszahlen

13.02.25 DaVita HealthCare Partners Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Dc Infotech And Communication Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 DCM Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 DCW Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Deep Polymers Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 Deepak Nitrite Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 DELICA FOODS CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Denyo Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Devyser Diagnostics AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Dhanvarsha Finvest Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Diligent Media Corporation Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Diversified United Investment Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Domain Holdings Australia Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Doro ABShs / Quartalszahlen

13.02.25 Downer EDI LtdShs / Quartalszahlen

13.02.25 Duke Energy Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Dundee Precious Metals IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Dutch Star Companies ONE NV Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 EARTH CHEMICAL CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 EDP Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Eezy Oyj Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Egain Communications CorpShs / Quartalszahlen

13.02.25 Eik fasteignafelag hf / Quartalszahlen

13.02.25 ELECOM CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Electrovaya Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Elicera Therapeutics AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Elite Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Ellora Trading Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Embracer Group AB Unsponsored American Depositary Receipts Repr 1 shs / Quartalszahlen

13.02.25 Emerald Holding Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Emerald Leisures Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Emergency Assistance Japan Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Emmsons International Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Enshu Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Envitec Energy Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 EPCO Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 ETT Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Euronext NV / Quartalszahlen

13.02.25 Ezaki Glico Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Fairfax Africa Holdings Corp Registered Shs Subord Vtg / Quartalszahlen

13.02.25 FCS Software Solutions Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

13.02.25 Finnair Oyj Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 First Sponsor Group Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Fjordkraft Holding ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Flora Corporation Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Flow Traders Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Fondia Plc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 fonfun corp / Quartalszahlen

13.02.25 FORTEC Elektronik AG / Hauptversammlung

13.02.25 Fortnox AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Fortune International Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Fraser and Company Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Freddie Mac Variable Rate Non Cum Perp Pfd Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Freddie Mac Variable Rate Preferred Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Free2move Holding AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 FUJIMAK CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Fujipream Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Fujita Kanko Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Fujix Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 FUKUSHIMA INDUSTRIES CORP / Quartalszahlen

13.02.25 FUKUTOME MEAT PACKERS LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Fukuvi Chemical Industry Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 FULUHASHI EPO CORPORATION Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Futuristic Solutions Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 G5 Entertainment AB / Quartalszahlen

13.02.25 Galaxy Agrico Exports Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Galaxy Entertainment Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Gas Malaysia Bhd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 GCM Securities Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 GCP Infrastructure Investments Ltd GBP / Hauptversammlung

13.02.25 Gemstone Investments Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Genesis Energy Lp Preferred Registered shs / Quartalszahlen

13.02.25 Genesis Energy LpShs / Quartalszahlen

13.02.25 GEXEED CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 GINZA YAMAGATAYA CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Glimpse Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 GLOBERIDE Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Godfrey Phillips India Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Godsinlosen Nordic AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 goeasy Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Gogoro Incorporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Gokul Refoils and Solvent Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Golechha Global Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Gourmet Kineya Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Goyal Aluminiums Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Grandy House Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Grit Real Estate Income Group Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 GRM Overseas Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Group 6 Metals Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 GSB Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Guideline Geo AB / Quartalszahlen

13.02.25 Gujarat Apollo Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Gujchem Distillers India Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Gulf Oil Corporation Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Halla Climate Control Corporation / Quartalszahlen

13.02.25 Hanesbrands IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Harrisons Malayalam Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Harsha Engineers International Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Harvia Plc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Haseko CorpShs / Quartalszahlen

13.02.25 Hasti Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Haypp Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 HAZAMA CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Hazoor Multi Projects Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 HealthCare Global Enterprises Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Hennessy Advisors Inc / Hauptversammlung

13.02.25 Herc Holdings / Quartalszahlen

13.02.25 Hercules Technology Growth Capital IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Hertz Global Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Hexagon Composites ASA / Quartalszahlen

13.02.25 HFA Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 HGL Ltd / Hauptversammlung

13.02.25 Hibiya Engineering Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Hikari Business Form Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Himax Technologies IncShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

13.02.25 Hiramatsu Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Hodogaya Chemical Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Hoosiers Holdings / Quartalszahlen

13.02.25 Horiba Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 HOSHIZAKI CORP Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Hyatt Hotels / Quartalszahlen

13.02.25 ICHIKEN Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Icom Inc / Quartalszahlen

13.02.25 IFIS JAPAN LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Ig Petrochemicals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Image Information Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Imperial Pacific Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Imperial Petroleum Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Incon Engineers Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 India Lease Development Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 India Nippon Electricals Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Indian Acrylics Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Indian Bright Steel Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Indovation Technologies Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Inducto Steel Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Infronics Systems Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Ingersoll Rand Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Innovative Solutions and Support IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 INPEX CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

13.02.25 Institution for a Global Society Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Insurance Australia Group Ltd Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Intec Capital Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Intense Technologies Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Interactive Financial Services Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Interfor Corp / Quartalszahlen

13.02.25 International Conveyors Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Intervacc AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Intrasoft Technologies Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Inui Warehouse Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Invex Therapeutics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Invisio Communications AB / Quartalszahlen

13.02.25 IPCA Laboratories Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 iPower Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Ipsen / Quartalszahlen

13.02.25 iRadimed Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Iridium Communications Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Iron Mountain Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Ironbark Capital Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Ishigaki Foods Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Ishita Drugs And Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 ITOKI CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Iwatani International CorpShs / Quartalszahlen

13.02.25 J Trust Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Jagan Lamps Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Japan Reliance Service Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Japan System Techniques Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Jcontentree Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Jet Freight Logistics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Jibannet Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Jindal Hotels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Johnan Academic Preparatory Institute Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Jorudan Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Juki Corp / Quartalszahlen

13.02.25 KACHIKAIHATSU CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Kaiser Corporation Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Kamdhenu Ventures Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Kamei Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Kamigumi Co LtdShs / Quartalszahlen

13.02.25 Kanchi Karpooram Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 KANEMITSU CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Karin Technology Holdings Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Karnavati Finance Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Kato Works Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Kaushalya Infrastructure Development Corporation Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 KAWADA TECHNOLOGIES INC / Quartalszahlen

13.02.25 Keyware Solutions Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Khandelwal Extractions Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Kid ASA / Quartalszahlen

13.02.25 KIKUKAWA ENTERPRISE INC / Quartalszahlen

13.02.25 Kilpest India Ltd Demateralised / Quartalszahlen

13.02.25 Kinki Nippon Tourist Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Kinki Sharyo Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Kinsale Capital Group Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Kiran Print Pack Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Kiri Industries Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 KITZ CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Kjell Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Knowles Corporation When Issued / Quartalszahlen

13.02.25 KNR Constructions Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 KOATSU KOGYO Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Kojamo plc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Komehyo Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Komplett ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Komplett Bank ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Kondotec Inc / Quartalszahlen

13.02.25 KPS AG / Quartalszahlen

13.02.25 KT Corporation / Quartalszahlen

13.02.25 Kudo Corp / Quartalszahlen

13.02.25 KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD / Quartalszahlen

13.02.25 KYCOM HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Kyogoku Unyu Shoji Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Kyokuto Boeki Kaisha Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 KYORITSU AIR TECH INC / Quartalszahlen

13.02.25 Lahoti Overseas Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 LAND BUSINESS CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Laxmi Dental Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Lead Co Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Lead Financial Services Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Leasinvest Real Estate SICAFI SCA / Quartalszahlen

13.02.25 LeddarTech Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Legacy Education Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Lehto Group Oyj / Quartalszahlen

13.02.25 Lexington Realty Trust / Quartalszahlen

13.02.25 Lilycolor Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Link and Motivation Inc / Quartalszahlen

13.02.25 LINK Mobility Group Holding ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Lion CorpShs / Quartalszahlen

13.02.25 Lloyds Steels Industries Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 London City Equities Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Lorenzini Apparels Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Lumax Auto Technologies Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Lux Industries Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 LWS Knitwear Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Lytix Biopharma ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 M K Proteins Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 M Vest Water AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Mad Paws Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Maezawa Kasei Industries Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Magnum Ventures Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Mahalaxmi Seamless Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Mahamaya Investments Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Mahamaya Steel Industries Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Major Cineplex Group Public Co Ltdshs Foreign Registered / Quartalszahlen

13.02.25 Manac Chemical Partners / Quartalszahlen

13.02.25 Manappuram Finance Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Mandatum Oyj Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Marco Polo Marine Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 MARUI GROUP CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 MARUI GROUP CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Maruwn Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Masaru Corp / Quartalszahlen

13.02.25 MATSUDA SANGYO Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 MATSUI CONSTRUCTION CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 MATSUOKA CORP Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 MEDINET Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Medlab Clinical Ltd / Hauptversammlung

13.02.25 MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Meiji Machine Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Meiwa Industry Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Mekonomen AB / Quartalszahlen

13.02.25 Mendus AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Mentice AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Microbix Biosystems Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Microequities Asset Management Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Midland Exploration Inc / Hauptversammlung

13.02.25 MIMAKI ENGINEERING CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Mino Ceramic Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Mishtann Foods Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Mitsubishi Gas Chemical Co IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 MITSUBISHI PENCIL CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Mitsumura Printing Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Miura Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 MIYAJI ENGINEERING GROUP INC / Quartalszahlen

13.02.25 MMTC Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Modalis Therapeutics Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 MODEC INC / Quartalszahlen

13.02.25 Modern Insulators Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Modison Metals Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Molitec Steel Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Monnet Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Moving iMage Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Mullen Group Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Multibase India Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Munoth Communication Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Munoth Financial Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Muto Seiko Co / Quartalszahlen

13.02.25 MUTOH HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Mystic Electronics Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Nagoya Railroad Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 NAKANO CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Namura Shipbuilding Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 NANKAI CHEMICAL COMPANY LIMITED Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Narmada Agrobase Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Natura Hue Chem Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Navios Maritime Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

13.02.25 Nazara Technologies Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 NCAB Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Nederman Holding AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Neste Oil Oyj / Quartalszahlen

13.02.25 Nestle SA 2 Ligne Juillet 2017 / Quartalszahlen

13.02.25 Netmarble Games Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Netsol Technologies Inc / Quartalszahlen

13.02.25 New Japan Chemical Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 News55 AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 NEXON Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

13.02.25 Nice Holdings Inc / Quartalszahlen

13.02.25 NICHIRIN Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 NIHON TRIM CO LTDShs / Quartalszahlen

13.02.25 Nikken Kogaku Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Nikko Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Nippon Chemical Industrial Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 NIPPON CONCEPT CORPORATION / Quartalszahlen

13.02.25 NIPPON PRIMEX INC / Quartalszahlen

13.02.25 Nippon Soda Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Nissan Shatai Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 NISSEI ASB MACHINE CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Nissha Printing Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Nitchitsu Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Nittobest Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Norbit ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Norcod AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Noritz Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Northern Star Resources LtdShs / Quartalszahlen

13.02.25 Norwegian Air Shuttle / Quartalszahlen

13.02.25 NOW Inc When Issued / Quartalszahlen

13.02.25 Nutricircle Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Ocwen Financial Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Odakyu Electric Railway Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Odfjell Drilling Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Odinwell AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Office Properties Income Trust Registered Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

13.02.25 Ohmoriya Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Ohmura Shigyo Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 OIZUMI CorpShs / Quartalszahlen

13.02.25 Okada Aiyon Corp / Quartalszahlen

13.02.25 OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 OPT Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Orgenesis Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Orient Press Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Oriental Veneer Products Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Orkla AS / Quartalszahlen

13.02.25 Orora Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Orora Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 OUG Holdings Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Outokumpu Oyj / Quartalszahlen

13.02.25 Outotec OyjShs / Quartalszahlen

13.02.25 Overseas Education Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Pacific Biosciences of California Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Pagaria Energy Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Palatin Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Palo Alto Networks Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Palred Technologies Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Panorama Studios International Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Parshwanath Corp Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Paul Merchants Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Penske Automotive Group IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Pental Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Pentanet Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Pexip Holding ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Phinia Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

13.02.25 PIA CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Pilgrims Pride Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Pitti Laminations Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Platinum Asia Investments Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Platinum Industries Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 POCL Enterprises Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Polar Capital Global Financials Trust PLC GBP / Quartalszahlen

13.02.25 Polaris Media ASA / Quartalszahlen

13.02.25 Polo Queen Industrial and Fintech Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Polygiene AB / Quartalszahlen

13.02.25 PolyOne Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Popular Estate Management Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 PowerCell Sweden AB / Quartalszahlen

13.02.25 Prashant India Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Pratiksha Chemicals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Precise Biometrics AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 PRESSANCE CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Pro Medicus Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Pro Medicus Ltd Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Procal Electronics India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Procore Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Prothena Corporation PLC / Quartalszahlen

13.02.25 PSI Group ASA / Quartalszahlen

13.02.25 Pulse Data IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 PUNCH INDUSTORY CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Punjab Communications Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Qt Group Plc / Quartalszahlen

13.02.25 R Systems International Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Radiant Cash Management Services Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Rajkamal Synthetics Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Rama Phosphates Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Rana Gruber AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Ravileela Granites Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Raw Edge Industrial Solutions Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 Reach Subsea ASA / Quartalszahlen

13.02.25 Readly International AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Realbotix Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Realogy Holdings Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Redcastle Resources Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Redfin Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Redwood Trust IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Relais Group Oyj Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Relo Holdings Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Renishaw plc / Quartalszahlen

13.02.25 ReproCELL Incorp / Quartalszahlen

13.02.25 Research Solutions Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Revenio Group Corporation / Quartalszahlen

13.02.25 Rheon Automatic Machinery Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Rhythm Watch Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 RIX CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Ruby Mills Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Ruchira Papers Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Ryobi LtdShs / Quartalszahlen

13.02.25 S Science Co LtdShs / Quartalszahlen

13.02.25 Sagami Chain Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Saint Marc Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 SAKAE ELECTRONICS CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Sakai Heavy Industries Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Sakurai Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Sally Beauty Holdings IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Samrat Forgings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Sandu Pharmaceuticals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Sangal Papers Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Sanghvi Movers Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 SANKO MARKETING FOODS CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Sanlorenzo / Quartalszahlen

13.02.25 Santosh Fine Fab Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Sanyo Electric Railway Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Saraswati Saree Depot Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 Satyam Silk Mills Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Saudi Cement Co Bearer Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Saurashtra Cement Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Savant Infocomm Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Savita Oil Technologies Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Schott Pharma / Quartalszahlen

13.02.25 Scorpio East Holdings Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Scorpio Tankers Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 SEC CARBON LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Sedana Medical AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 SEIBU HOLDINGS INC / Quartalszahlen

13.02.25 Seika Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Senco Gold Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Senko Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Senshukai Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 SenzaGen AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Shaba Chemicals Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Shalibhadra Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Sharkninja Incorporation Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Shine Box Capital Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Shine Minerals Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Showa Denko KK Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

13.02.25 Shree Global Tradefin Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Shreeji Translogistics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Shriram EPC Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Siemens AG / Hauptversammlung

13.02.25 Siemens AG Sponsored Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S / Hauptversammlung

13.02.25 Siili Solutions Plc / Quartalszahlen

13.02.25 Sikri Holding ASA Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Silver Chef LtdShs / Quartalszahlen

13.02.25 Simbhaoli Sugars Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Simulations Plus IncShs / Hauptversammlung

13.02.25 Sinch AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Singapore Telecommunications Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Skellerup Holdings LtdShs / Quartalszahlen

13.02.25 Smartoprics Group AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Smithe Resources Corp Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 SNT / Quartalszahlen

13.02.25 Sodick Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Softox Solutions AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Solteq Oyjshs / Quartalszahlen

13.02.25 Sonal Mercantile Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 South Asian Enterprises Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 South32 Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Southern Michigan Bancorp Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Space Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert / Quartalszahlen

13.02.25 Spinnova Oyj Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Sprayking Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 SSPDL Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Standard Drilling Plc / Quartalszahlen

13.02.25 Standard Supply AS Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Star Delta Transformers Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 STARTS CORP INC / Quartalszahlen

13.02.25 Starzen Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Steel Strips Infrastructures Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 StemCell Institute Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Sterling Strips Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Storm Real Estate ASA / Quartalszahlen

13.02.25 SUGITA ACE CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Sumitomo Forestry Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Sumitomo Forestry Co Ltd Unsposored American Depository Reciept Rptr 2 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Sunil Healthcare Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 SUNNY SIDE UP Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Super Tannery Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 SVP Global Ventures Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Swedencare AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Swisscom AG / Quartalszahlen

13.02.25 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 TAISEI ONCHO CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 TAKARA BIO INCShs / Quartalszahlen

13.02.25 Takatori Corp / Quartalszahlen

13.02.25 TAKEDA PRINTING CO LTD Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 TAKKT AG / Quartalszahlen

13.02.25 Tanabe Management Consulting Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 TBK Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 TEAR Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Tekken Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Television Francaise 1 SA TF1 / Quartalszahlen

13.02.25 Telus CorpShs / Quartalszahlen

13.02.25 TERASAKI ELECTRIC CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Terumo Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs / Quartalszahlen

13.02.25 The Sailor Pen Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 The Sandesh Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Thirdwave Financial Intermediaries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Thunderful Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 thyssenkrupp AG / Quartalszahlen

13.02.25 Tipco Asphalt Public Co Ltd Foreign Registered / Quartalszahlen

13.02.25 Titagarh Wagons Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 TKC Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Toabo Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Tokai Lease Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 TOKUDEN CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Tokushu Tokai Paper Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Tokyo Kisen Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 TOKYU CORP / Quartalszahlen

13.02.25 TOMOE CORP / Quartalszahlen

13.02.25 TOMOEGAWA CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Torishima Pump Mfg Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 TOW CO LTDShs / Quartalszahlen

13.02.25 TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Toyo Engineering Corp / Quartalszahlen

13.02.25 TPR CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 Tradia Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Transpek Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 TransUnion / Quartalszahlen

13.02.25 Treasury Wine Estates Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Trinet Group Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Triveni Enterprises Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Trusco Nakayama Corp / Quartalszahlen

13.02.25 TTL Enterprises Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 TTS Group ASA / Quartalszahlen

13.02.25 Tucows Inc / Quartalszahlen

13.02.25 TV TOKYO Holdings Corporation / Quartalszahlen

13.02.25 UCHIYAMA HOLDINGS Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Udemy Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Ultragenyx Pharmaceutical Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Uni Abex Alloy Products Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 UNICHARM CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Unilever plc / Quartalszahlen

13.02.25 Unilever PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

13.02.25 Uniphos Enterprises Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 UNIPRES CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Unison Metals Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 United Interactive Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 US Foods Holding Corp / Quartalszahlen

13.02.25 USG Tech Solutions Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Vaishno Cement Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Valiant organics Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Valiant organics Ltd Conv Pref Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Vallabh Steels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Valmet Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Valmet Corp Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

13.02.25 Vanda Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued / Hauptversammlung

13.02.25 Variman Global Enterprises Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Vecima Networks IncShs / Quartalszahlen

13.02.25 Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Veidekke ASA / Quartalszahlen

13.02.25 Venus Pipes And Tubes Limited Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Veranda Learning Solutions Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

13.02.25 Verite Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 VERTEX CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Veru Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Vestum AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Vimian Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Virgo Global Media Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Visagar Financial Services Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 VistaGen Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Vistin Pharma ASA / Quartalszahlen

13.02.25 Viva Leisure Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Voltage Incorporation / Quartalszahlen

13.02.25 Vontier Corp Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

13.02.25 Warrior Met Coal LLC Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Washington Real Estate Investment Trust / Quartalszahlen

13.02.25 We Win Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Wellard Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 West Coast Paper Mills Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Western Forest Products Inc / Quartalszahlen

13.02.25 Where Food Comes From Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 WILL Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Winsome Yarns Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 WirelessGate Inc / Quartalszahlen

13.02.25 With us Corp / Quartalszahlen

13.02.25 WOOD ONE CO LTD / Quartalszahlen

13.02.25 XMReality AB Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 YAMABIKO CORP / Quartalszahlen

13.02.25 Yamami Co / Quartalszahlen

13.02.25 YAMANO HOLDINGS CORP / Quartalszahlen

13.02.25 YAMAYA CORPShs / Quartalszahlen

13.02.25 Yamazen Corp / Quartalszahlen

13.02.25 Yash Chemex Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Yellow Pages Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 YETI Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

13.02.25 Yuasa Trading Co Ltd / Quartalszahlen

13.02.25 Yuken India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

13.02.25 Zenitaka Corp / Quartalszahlen

13.02.25 ZERO CO LTD / Quartalszahlen