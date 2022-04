Russlands Angriffskrieg gepaart mit Inflationssorgen: DAX vorbörslich mit Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Auftakt abwärts gehen. In Asien finden die größten Börsen zur Wochenmitte keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

An der Wiener Börse ging es im Dienstagshandel letztlich aufwärts.

Der ATX erlitt im frühen Handel deutliche Abschläge und verharrte zunächst auf rotem Terrain. Im Verlauf grenzte er seine Verluste jedoch merklich ein und schaffte bis zum Handelsende sogar den Sprung ins Plus. Letztlich kletterte er um 0,24 Prozent auf 3.207,17 Punkte.

Weiter für Verunsicherung unter den Anlegern sorgte der Ukraine-Krieg. Russische Truppen wollen Angaben aus Kiew zufolge mit einer bevorstehenden Offensive bis an die Verwaltungsgrenzen des ostukrainischen Gebiets Donezk vordringen. Russland werde versuchen, die bereits heftig umkämpfte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer sowie Popasna im Gebiet Luhansk einzunehmen, teilte der ukrainische Generalstab mit.

Derweil hat der Inflationsdruck in den USA im März etwas deutlicher als erwartet zugenommen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lagen um 8,5 (Vormonat: 7,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Angeheizt von massiven Energiepreissprüngen ist die Inflation in Deutschland im März auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen, wurde in der Früh bereits bekannt.

Belastet durch den Krieg in der Ukraine sind die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten zudem auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie gefallen. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im April gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf minus 41,0 Punkte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 48,5 Punkte prognostiziert.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt zeichnet sich eine schwache Eröffnung ab.

Der DAX dürfte den Mittwochshandel nach dem Abschlag vom Vortag erneut tiefer begrüssen.

Beim Stabilisierungsversuch des DAX seit Dienstagvormittag zeichnet sich zur Wochenmitte wieder ein Rückschlag ab. Tags zuvor hatte sich der deutsche Leitindex nach einem anfänglichen Rutsch bis auf 13.887 Punkte schnell gefangen und war letztlich wieder über 14.100 Punkte zurückgekehrt. An der Wall Street zeigte sich ein gegensätzliches Bild: Es gab zunächst einen Erholungsversuch, der dann aber abverkauft wurde. Zwar waren die Verbraucherpreise im März in der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet, insgesamt kletterte die Teuerung aber auf das höchste Niveau seit 40 Jahren. Steigende Ölpreise trieben die Anleger dann wieder in die Defensive. Der Markt habe eine rasche Zinswende der US-Notenbank zwar bereits eingepreist, hiess es bei der Commerzbank. Entscheidender sei aber nun für die Fed, dass die Anleger den Glauben an Preisstabilität nicht verlören. Ein harter Job im aktuellen geopolitischen Umfeld, das durch festgefahrene Verhandlungen im Ukraine-Krieg nicht gerade unkomplizierter geworden sei. JPMorgan macht heute in den USA den Auftakt der Berichtssaison der Investmentbanken.

WALL STREET

Die US-Börsen liessen im Handelsverlauf nach und schlossen mit Verlusten.

Der Dow Jones legte im frühen Verlauf zunächst zu, konnte die Gewinne im Verlauf aber nicht verteidigen und schloss mit einem Abschlag von 0,26 Prozent bei 34.219,89 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite sackte im Handelsverlauf ebenfalls ab, nachdem zunächst Aufschläge zu sehen waren. Mit einem Minus von 0,30 Prozent ging es um 13.371,57 Indexpunkte nach unten.

Die jüngsten Inflationsdaten beruhigten die Anleger nicht. "Die Inflation ist im März erneut gestiegen und erreicht das höchste Niveau seit mehr als 40 Jahren. Angesichts der haussierenden Öl-, Gas- und Nahrungsmittelpreise kommt dies nicht ganz unerwartet", schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Es gelte aber zu berücksichtigen, dass auch die Kernpreise weiter anzögen. "Zwar ist davon auszugehen, dass die Inflation nun das Hoch erreicht hat, denn ab April machen sich Basiseffekte bemerkbar, dennoch wird sich die US-Notenbank Fed in ihrem Vorhaben bestätigt sehen, die Zinsen weiter zu erhöhen, zumal auch die Arbeitsmarktsituation robust ist."

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei liegt zeitweise 1,72 Prozent bei 26.789,22 Punkten im Plus.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen abwärts: Der Shanghai Composite verliert zwischenzeitlich 0,44 Prozent auf 3.199,14 Zähler. In Hongkong rückt daneben der Hang Seng 0,16 Prozent auf 21.352,98 Zähler vor.

Die gängigen Sorgen wegen steigender Zinsen, der hohen Inflation und des Ukrainekriegs schwelen indes weiter. Am Vortag hat Russlands Präsident Wladimir Putin die "planmäßige" Fortsetzung des Militäreinsatzes in der Ukraine angekündigt. Derweil hat Neuseelands Zentralbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben.

In Japan erholen sich die Aktienkurse von den Vortagesabgaben, gestützt auch von der jüngsten Schwäche des Yen. Die Machinenbauaufträge im Februar sind im Kern besser ausgefallen als erwartet.

Uneinheitlich tendieren die chinesischen Börsen in Hongkong. Die Covid-19-Ausbrüche in China dürften laut KGI Secutrities das Wirtschaftswachstum und die weltweiten Lieferketten beeinträchtigen. Etwas abgemildert wird der Verkaufsdruck in Schanghai durch die Hoffnung, dass es von den Behörden Unterstützung zur Stabilisierung des Wachstums geben wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX