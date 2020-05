Corona-Sorgen dominieren: Dow vorbörslich schwächer -- ATX und DAX mit klaren Verlusten -- Börsen in Asien zum Schluss uneinheitlich

Der heimische Markt und die Börse in Frankfurt rutschen am Mittwoch in die Verlustzone ab. An den asiatischen Märkten waren zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen zu sehen. An der Wall Street war die Börsenstimmung getrübt.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt knüpft am Mittwoch an seine Vortagesverluste an.

Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten 1,34 Prozent auf 2.171,20 Punkte und bleibt auch weiterhin schwach.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Mittagshandel weiterhin klar im Minus tendiert. In einer schwachen internationalen Börsenlandschaft weitete auch der heimische Aktienmarkt seinen Abwärtsschub fort.

Der ATX steht in der aktuellen Woche bereits vor seinem 3. Verlusttag in Folge. International stiegen wieder die Ängste vor einer weiteren Ausbreitungswelle des Coronavirus, nachdem zahlreiche Staaten Lockerungsmaßnahmen erlassen hatten.

Am heimischen Markt prägt zudem die laufende Berichtssaison das Handelsgeschehen. In der Früh legte der Verbund Zahlen vor. Der Konzerngewinn des Energieversorgers sank im abgelaufenen Quartal um zwölf Prozent auf 156,5 Millionen Euro. Die von der APA befragten Analysten hatten im Vorfeld mit einem etwas geringerem Gewinnrückgang gerechnet. Zudem senkte der Verbund seine Gewinnprognose für heuer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist im Mittwochshandel rote Vorzeichen aus.

Der DAX eröffnete mit einem Abschlag von 1,4 Prozent bei 10.669,99 Punkten und notiert aktuell noch etwas tiefer im negativen Bereich.

Am deutschen Aktienmarkt haben die Corona-Sorgen wieder die Oberhand gewonnen. Am Vorabend hatte der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor einer schnellen Rückkehr zur Normalität gewarnt. "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben", sagte Fauci in einer Video-Anhörung des Senats. Die Aussagen des Experten hatten am Dienstag bereits der Wall Street einen gehörigen Dämpfer verpasst. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treibt US-Präsident Donald Trump derweil Lockerungen voran.

Laut Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markts UK zeigen sich die Anleger zusehend besorgt. Nach den kleinen Lockerungsschritten in vielen Ländern könnte eine zweite Infektionswelle die Politiker wieder zwingen, auf die Bremse zu treten. Dann könnte der Optimismus wieder verschwinden, der die Märkte seit dem Tiefpunkt des Corona-Crashs im März angetrieben hat.

Ansonsten stehen zur Wochenmitte eine Reihe von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe mit ihren Geschäftszahlen im Fokus. So war etwa die Commerzbank angesichts der Furcht vor vielen Kreditausfällen infolge der Corona-Krise im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht als befürchtet. Dennoch sieht sich das Finanzhaus dank ihrer guten Kapitalausstattung gut gerüstet für die kommenden Monate.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Der Dow Jones notiert vorbörslich im Minus. Auch der NASDAQ Composite dürfte mit Abgaben starten.

Unter anderem Warnungen des prominenten Immunologen und Regierungsberaters Anthony Fauci vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen hatten dem Dow Jones Industrial am Vortag einen Dämpfer verpasst. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex nun zur Wochenmitte kurz vor Handelsstart unverändert bei 23 764 Punkten.

Anleger diskutieren zurzeit darüber, ob die Erholung der Aktienkurse seit dem Corona-Tief im März zu weit gegangen sei. Die Risiko-Gewinn-Kalkulation für Aktien sei derzeit die schlechteste, die er je in seiner Karriere gesehen habe, sagte der ehemals für Investmentlegende George Soros tätige Anlagestratege Stan Druckenmiller.

ASIEN

Am Mittwoch ging es an den meisten asiatischen Börsen moderat nach unten, lediglich auf dem chinesischen Festland wurden kleine Gewinne verbucht.

In Japan gab der Nikkei bis zum Handelsschluss um 0,49 Prozent auf 20.267,05 Indexpunkte nach.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite im Handelsverlauf in die Gewinnzone drehen und verabschiedete sich mit einem kleinen Plus von 0,22 Prozent bei 2.898 Zählern aus dem Handelstag. In Hongkong zeigte sich der Hang Seng zum Handelsschluss 0,27 Prozent schwächer bei 24.180,30 Zählern.

Sehr schwache Vorgaben der Wall Street lasteten zwar auf der Stimmung, allerdings fielen die Einbußen sehr moderat aus. In den USA waren die Kurse am Dienstag im Späthandel abgerutscht, nachdem der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, vor einer zu schnellen Lockerung der wegen der Pandemie verhängten Beschränkungen gewarnt hatte. Nachdem in Asien schon am Dienstag die Sorgen vor neuen Infektionswellen die Indizes gedrückt hatte, gaben die Kurse zur Wochemitte nur noch wenig nach.

