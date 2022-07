US-Verbraucherpreise mit Spannung erwartet: ATX und DAX vor Handelsstart tiefer - Asiens Börsen um die Nulllinie

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich vorbörslich mit Verlusten. Die größten Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch unentschlossen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit Verlusten erwartet.

Der ATX notiert vorbörslich mit einem Minus 0,6 Prozent auf 2.850,63 Punkte.

Mit einem verhaltenen Geschäft an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Vor dem wichtigsten Datum der Woche, den US-Inflationsdaten für Juni, wird nicht mit weitreichenden Anlageentscheidungen gerechnet.

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Juni erneut zugenommen haben, und auch für die Monate danach ist keine Entspannung in Sicht. Das ist weder für die USA selbst noch für den Rest der Welt eine gute Nachricht, denn einerseits belastet der Preisdruck Konsum und Investitionen der grössten Volkswirtschaft der Welt, und andererseits scheint die US-Notenbank entschlossen, den Preisauftrieb auch um den Preis einer Rezession brechen zu wollen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch vorbörslich schwächer taxiert.

Der DAX zeigt sich vor Handelsstart tiefer.

Nach den Gewinnen am Vortag wird der DAX am Mittwoch aller Voraussicht nach vor den US-Inflationsdaten wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp ein halbes Prozent tiefer auf 12.845 Punkte.

Die US-Aktienmärkte hatten nach anfänglichen Gewinnen schwächer geschlossen. Dem dürfte der DAX folgen.

Die US-Inflation hat in den vergangenen Monaten an Breite gewonnen, wie ein Blick auf die Kernverbraucherpreise zeigt. Hinzu kommt, dass es auf den vorgelagerten Stufen noch stärkeren Inflationsduck gibt, der sich auf die Verbraucherebene durchzuarbeiten droht. Die US-Notenbank ist wegen des starken Anstiegs der Verbraucherpreise alarmiert, wie das Protokoll der FOMC-Beratungen vom 14./15. Juni zeigt. In den Diskussionen sahen viele Teilnehmer das Risiko, dass sich die erhöhte Inflation in den Erwartungen festsetzen könnte, wenn die Öffentlichkeit die Entschlossenheit des Offenmarktausschusses (FOMC) zur Inflationsbekämpfung in Zweifel ziehen sollte. Fed-Funds-Futures preisen für dieses Jahr Zinserhöhungen von 200 Basispunkten ein. Inzwischen wird in dem Gremium auch unverhohlen gesagt, dass man eine Rezession in Kauf nehmen würde, wenn das nötig sein sollte.

WALL STREET

In den USA ging es im Dienstagshandel abwärts.

Der Dow Jones zeigte sich zunächst robust, im späten Verlauf wurde die Stimmung aber zusehends schlechter, der Leitindex rutschte ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 0,61 Prozent bei 30.985,02 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne ebenfalls nicht verteidigen und verlor 0,91 Prozent auf 11.264,73 Zähler.

Händler sprachen von ausgeprägten Rezessionsängsten, abzulesen an fallenden Erdölpreisen, steigenden Rentennotierungen und der Dollarstärke. Der Euro hat erstmals seit 2002 die Parität zum Dollar erreicht. Neben den sinkenden Erdölpreisen gilt Kupfer als Rezessionsbarometer. Der Preis des wichtigen Industriemetalls fiel an der Terminbörse in London zeitweise um 2,6 Prozent. Im vergangenen Monat war der Preis um ein Fünftel eingebrochen, seit dem jüngsten Allzeithoch im März hat sich Kupfer um 30 Prozent verbilligt.

Die Rezessionssorgen hatten mit neuen Lockdowns in China einen weiteren Schub erhalten. Denn die sich nun anbahnenden erneuten Lieferkettenschwierigkeiten dürften die Inflation weiter anheizen und der US-Notenbank Argumente für eine forsche Gangart bei geldpolitischen Straffungen liefern - und dies bei einer aktuell schon zu beobachtenden Wachstumsverlangsamung. "Es wird eine Rezession geben, aber so weit sind wir noch nicht. Das Wichtigste ist, dass sich die finanzielle Liquidität reduziert", sagt Vermögensverwalter Philip Saunders von Ninety One.

Mit Misstrauen warten Anleger zudem auf die US-Verbraucherpreise für Juni am Mittwoch. Eine weitere Beschleunigung des Preisanstiegs dürfte die Erwartung untermauern, dass die US-Notenbank auf der nächsten Sitzung die Leitzinsen um 75 Basispunkte anheben wird.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien bewegen sich am Mittwoch mehrheitlich um die Nulllinie.

In Tokio geht es für den Leitindex Nikkei zeitweise 0,39 Prozent auf 26'439,04 Punkte aufwärts (7.50 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite nach den Vortagesverlusten zeitweise minimale 0,04 Prozent auf 3'282,71 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil 0,04 Prozent auf 20'836,37 Punkte tiefer.

Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor dem mit Spannung erwarteten Bericht zu den US-Verbraucherpreisen, der lange nach Börsenschluss in Asien gegen 14.30 Uhr MESZ publiziert wird. Prognosen belaufen sich auf satte 8,8 Prozent Jahresteuerung. Sollte die Zahl in ähnlicher Höhe hereinkommen, würde dies die Ängste vor einem harschen Vorgehen der US-Notenbank bestärken.

Kleinere Aufschläge an manchen Börsenplätzen führen Teilnehmer auch auf die am Vortag deutlich gesunkenen Ölpreise zurück, die sich am Mittwoch nicht nennenswert erholen. Derweil zeigen sich die asiatischen Währungen konsolidiert, wobei der US-Dollar gegen den Yen weiter zur Stärke neigt. Im Zuge der Rezessionsängste werden weitere Verluste der asiatischen Währungen gegen den US-Dollar erwartet. Am Vortag hatte der Greenback zum Euro erstmals seit 2002 die Parität erreicht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX