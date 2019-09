ATX in Grün -- DAX freundlich -- Asiatische Aktienmärkte zum Schluss mit Zuwächsen

Der heimische Aktienmarkt kann im frühen Handel etwas zulegen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit positiver Tendenz. An den Börsen in Fernost ging es vor dem Wochenende bergauf.

AUSTRIA

Die Wiener Börse verzeichnet am Freitag kleine Aufschläge.

Der ATX verbucht nach einem verhaltenen Start Gewinne, die er mittlerweile jedoch wieder etwas eindämmt.

Der ATX knüpfte damit in gemäßigtem Tempo an seine jüngste Gewinneserie an. Am Vortag hatte er nach der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) den siebenten Handelstag in Folge zugelegt. Die EZB hatte mit ihren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen die Markterwartungen erfüllt. Der Einlagezins für Banken, die Geld bei der Notenbank parken, wurde von minus von 0,4 auf minus 0,5 Prozent gesenkt, was von Analysten erwartet worden war. Gleichzeitig wurde aber ein Staffelzinsmodell zur Entlastung der Banken angekündigt. Darüber hinaus will die EZB ihre Anleihenkäufe wieder aufnehmen.

Zum Wochenausklang dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger nun wieder stärker auf die USA richten. Dort stehen am Nachmittag Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im August an. In der nächsten Woche gibt es auch in den USA eine Zinssitzung. Die Anleger hoffen ebenfalls auf eine Zinssenkung. Auf Unternehmensseite blieb es in Wien vor Handelsbeginn dagegen ruhig.

DEUTSCHLAND

Am Freitag geht dem deutschen Aktienmarkt nach den jüngsten Kursgewinnen zunächst etwas die Puste aus.

Der DAX begann den letzten Handelstag der Woche marginale 0,02 Prozent fester bei 12.412,72 Punkten und zeigt sich nun etwas höher.

Der deutsche Leitindex steuert am Freitag auf seinen achten Gewinntag in Folge zu. Das geldpolitische Feuerwerk der Europäischen Zentralbank am Vortag sowie die sich fortsetzende Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützten weiter.

Am Donnerstag hatte die EZB mit umfangreichen geldpolitischen Lockerungsmassnahmen die hohen Erwartungen der Investoren erfüllt, was den DAX erstmals wieder seit Ende Juli über 12.400 Punkte trieb. Die Stimmung am Aktienmarkt sei "exzellent", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Doch gerade deshalb sei jetzt Vorsicht angebracht. "Gute Stimmung war in der Vergangenheit schon oft ein guter Kontraindikator. Alles Positive ist in den Kursen jetzt bereits eingepreist", was sie anfällig für Rückschläge mache.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag freundlich.

Der Dow Jones notierte mit einem zwischenzeitlichen Ausflug an die Nulllinie zum Handelsschluss höher. Er schloss mit einem leichten Gewinn von 0,17 Prozent bei 27.183,13 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte nach einem stärkeren Start auch im Handelsverlauf zulegen und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 8.194,47 Zählern aus dem Handel.

Während Anleger an der Wall Street den ersten Showdown im Notenbankrennen um geldpolitische Lockerungen verdauten, hellten versöhnliche Töne im US-chinesischen Handelsstreit die Stimmung weiter auf. Die US-Regierung hat eine für den 1. Oktober angekündigte Anhebung von Strafzöllen auf Importe aus China um zwei Wochen verschoben. Es handele sich um eine "Geste des guten Willens", erklärte US-Präsident Donald Trump . Die chinesische Regierung hatte zuvor ihrerseits angekündigt, diverse US-Produkte von bereits geltenden Strafzöllen zunächst wieder zu befreien.

Etwas gestützt wurde der Markt auch von den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die deutlich besser als erwartet ausgefallen sind. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung erreichte das niedrigste Niveau seit April. Die Geldpolitik der Europäische Zentralbank (EZB) spielte am Aktienmarkt eine eher untergeordnete Rolle. Die EZB hat wie erwartet ihren Satz für Bankeinlagen gesenkt und zudem eine unbefristete Wiederaufnahme von Nettoanleihekäufen angekündigt. Die Zinsen bleiben auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau, bis die EZB eine Annäherung an das Inflationsziel erkennt.

ASIEN

Hoffnung auf Fortschritte im Handelskonflikt stützte die Märkte in Asien am Freitag.

In Japan verbuchte der Nikkei zum Schluss einen Aufschlag von 1,05 Prozent auf 21.988,29 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland ging bereits frühzeitig mit einem Aufschlag von 0,75 Prozent auf 3.031,24 Einheiten ins Wochenende. Am Freitag findet dort feiertagsbedingt kein Handel statt. Währenddessen gewinnt der Hang Seng in Hongkong 0,98 Prozent auf 27.352,69 Zähler.

Zum Ende der Woche haben sich die Aktienmärkte in Asien moderat fester gezeigt. Angeführt wurden die Börsen in der Region von Tokio, wo der Nikkei-Index auf einem Viereinhalbmonatshoch schloss. Für gute Stimmung sorgten vor allem Hoffnungen auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch die am Donnerstag von der EZB angekündigte geldpolitische Lockerung kam gut an. Von der Wall Street kamen positive Impulse. Der Dow-Jones-Index schloss nicht weit entfernt vom Rekordhoch im Juli. In Südkorea fand wegen eines Feiertags - wie schon am Donnerstag - kein Handel statt, auch im chinesischen Kernland und in Taiwan blieben die Finanzmärkte geschlossen.

An den Märkten kamen die jüngsten Bemühungen der USA und Chinas im Vorfeld der für kommenden Monat auf hoher Ebene geplanten Verhandlungen, das Klima zu verbessern und Hürden aus den Weg zu räumen, gut an. Laut einem Bericht des Wall Street Journals versucht China, den Umfang der Verhandlungen mit den USA einzuschränken, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Fortschritte bei kritischen Fragen zu erzielen. US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass er offen für ein kleineres Zwischenabkommen sei. Trump hatte zuvor eine für den 1. Oktober geplante Erhöhung von US-Strafzöllen auf chinesische Waren um zwei Wochen "als Zeichen des guten Willens" verschoben. Und China hatte einige US-Waren zunächst von höheren Zöllen ausgenommen.

"Was den Markt antreibt, ist das Potenzial für ein mögliches Zwischenabkommen", so Chef-Investmentstratege Tony Roth von Wilmington Trust. Beide Länder litten unter dem Konflikt, so dass es im gemeinsamen Interesse liege, einen Schritt zurückzutreten und einen neuen Anlauf zu nehmen. Für die Analysten der Commerzbank dürfte die Hoffnung auf ein Teilabkommen ausreichen, um die Marktstimmung zunächst zu beruhigen.

Gut aufgenommen wurden auch die von der EZB angekündigten Stimulierungsmassnahmen, um die zuletzt schwächelnde europäische Wirtschaft anzukurbeln. An den asiatischen Märkten wurde dies als Vorlauf auf die in der kommenden Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank angesehen. Bei dieser Sitzung wird fest mit einer Zinssenkung ausgegangen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa