ATX und DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Die Wiener Börse zieht am Freitag an.

So eröffnete der ATX mit einem moderaten Plus und legt auch anschließend zu.

Rückenwind kommt aus den USA - dort hat die Wall Street im Verlauf noch ins Plus gedreht und mit Aufschlägen geschlossen.

Nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag, dürften die heute Vormittag anstehende Industrieproduktion der Eurozone laut den Experten der Helaba die geldpolitische Lockerung als angemessen bestätigen. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Michigan Sentiment, die Verbraucherumfrage der Universität Michigan, hier sind die Vorzeichen laut Helaba freundlich.

In der nächsten Woche steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an, diese dürfte, so der allgemeine Marktkonsens, die Leitzinsen senken. "Die Fed hält das Inflationsproblem für im Wesentlichen gelöst, sodass sie sich mit ihrer Geldpolitik darauf konzentrieren dürfte, die gestiegenen Risiken für das Wirtschaftswachstum in Schach zu halten. Daher wird die Fed eine ganze Reihe von Leitzinssenkungen durchführen, zumal die Inflation bis zum Frühjahr 2025 wohl noch etwas nachgeben wird", schreibt die Commerzbank.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag weiter in Kauflaune.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 0,15 Prozent bei 18.546,22 Punkten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus.

Der DAX legt damit den dritten Tag in Folge zu. Weitere Kursgewinne sind drin dank des Rückenwinds aus New York, wo die Kurse am Vortag noch ins Plus gedreht waren.

"Die Aktienkurse steigen auf breiter Front, da Anleger im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed nächste Woche die Tiefstkurse der Technologiewerte kauften", hieß es von der Commerzbank mit Blick auf die zuletzt besonders starken Kursgewinne der Technologiewerte. Von der Europäischen Zentralbank hatte es am Vortag bereits erwartungsgemäß eine Zinssenkung gegeben.

Ohne Rezession seien die Leitzinssenkungen zwar ein Geschenk, da sie das Gewinnwachstum der Unternehmen ohne bremsenden Effekt einer allzu starken wirtschaftlichen Abkühlung beflügeln, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Mit neuen Rezessionssignalen aber würde sofort wieder Unsicherheit aufkommen. Die Forderungen nach schnellen Leitzinssenkungen würden lauter, allerdings könnte die Fed wegen der hartnäckigen Inflation im Dienstleistungsbereich nicht mit durchgedrücktem Gaspedal vom Zinsgipfel talwärts hinunterrasen.

WALL STREET

Den US-Börsen legte am Donnerstag weiter zu.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 41.097,04 Punkten.

Der NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 1,00 Prozent bei 17.569,68 Zählern.

Nach den durch Zinssenkungshoffnungen getriebenen Vortagesaufschlägen ging es an der Wall Street am Donnerstag weiter nach oben. Die jüngste Verbrauerpreisentwicklung hatte zwar die Hoffnungen auf einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten in der kommenden Woche schwinden lassen, aber übergeordnet ist eine Zinssenkung am Zinsterminmarkt zu 100 Prozent eingepreist. Diese dürfte dann bei 25 Basispunkten liegen.

Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind einen Tick schlechter als gedacht ausgefallen - die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen etwas höher als die Prognose aus, weichen aber nur unwesentlich von selbiger ab. Die Erzeugerpreise für August liefern ein Spiegelbild der Verbraucherpreise am Vortag. Sie trafen die Marktschätzungen, in der Kernrate liegen sie knapp oberhalb der Voraussagen. Insgesamt sinkt die Erzeugerpreisinflation. Änderungen zu den Zinsannahmen ergaben sich für Händler nicht.

"Die Fed wägt die Hartnäckigkeit der Dienstleistungspreisinflation auf der einen Seite gegen die Abschwächung des Arbeitsmarktes auf der anderen Seite ab. Dieser Kompromiss macht es wahrscheinlicher, dass sie bei der Entscheidung in der nächsten Woche die Zinsen um ein Viertelprozent senken wird, anstatt eine größere Senkung um ein halbes Prozent vorzunehmen", urteilt Chefökonom Bill Adams von Comerica Bank.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 0,68 Prozent bei 36.581,76 Punkten. Druck auf die Kurse kam vom festeren Yen. Die Aufwertung der heimischen Währung belastete vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, deren Produkte sich auf dem Weltmarkt dadurch verteuern.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:53 Uhr) um 0,46 Prozent auf 2.704,64 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng hingegegn um 0,78 Prozent auf 17.374,98 Einheiten zu.

An einigen Handelsplätzen stützt die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwoch kommender Woche die Zinsen senken wird. Zwei Tage danach, am Freitag, tagt die japanische Notenbank (BoJ). Am Markt herrscht nach falkenhaften Aussagen verschiedener BoJ-Vertreter die Meinung vor, dass die BoJ ihre Geldpolitik weiter straffen wird. Die etwas schwächeren August-Erzeugerpreise vom Donnerstag haben diese Erwartung nur vorübergehend ins Wanken gebracht.

Zudem steht einigen Börsen ein langes Wochenende bevor, was zur Zurückhaltung der Anleger beitrug: Am Montag ruht der Handel in Südkorea, Japan und Schanghai feiertagsbedingt. In Schanghai bleiben die Börsen wegen des Mondfests bis einschliesslich Dienstag, in Südkorea wegen des Erntedankfests bis einschliesslich Mittwoch geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX