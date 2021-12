Börsen in Fernost mit Gewinnen

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenbeginn aufwärts. Der heimische Markt gab vor dem Wochenende nach. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit einem kleine Abschlag. Die US-Börsen notierten mit Aufschlägen.

AUSTRIA

In Wien gaben die Kurse am Freitag nach.

Nach einem schwachen Start lag der ATX auch anschließend in der Verlustzone. Er ging 0,53 Prozent tiefer bei 3.789,27 Punkten ins Wochenende.

Die Inflation in den USA ist wie von Experten erwartet weiter auf dem Vormarsch. Im November lagen die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten 6,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt genau diesen Wert prognostiziert. Im Oktober war die Preisteuerungsrate noch bei 6,2 Prozent gelegen. Neben der hohen Inflation und dem damit stärker werdenden Druck auf die Notenbanken, standen auch die Entwicklungen rund um die neue Corona-Variante Omikron und die Immobilienkrise in China weiterhin im Fokus. Nachdem die beiden chinesischen Immobilienkonzerne Evergrande und Kaisa in Zahlungsschwierigkeiten stecken, stufte die Ratingagentur Fitch die beiden Unternehmen herab und warnte zeitgleich vor einem Zahlungsausfall.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex konnte sich am Freitag nicht zwischen Gewinnen und Verlusten entscheiden.

So startete der DAX zunächst schwächer und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Minus. Im Verlauf bewegte er sich dann jedoch zwischen Zu- und Abschlägen hin und her. Aus dem Handel ging er letztlich 0,1 Prozent leichter bei 15.623,31 Punkten.

Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im November weiter. Mit einem Preisschub von 6,8 Prozent im Jahresvergleich lag die Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982. Doch am Markt war wohl noch Schlimmeres befürchtet worden. Die Volkswirte Ralf Umlauf von der Helaba und Thomas Gitzel von der VP Bank sehen die Fed allerdings weiter unter Druck, bei der Sitzung des Offenmarktausschusses in der kommenden Woche einen beschleunigten Ausstieg aus den Anleihekäufen zu beschließen. "Die US-Notenbank wird aber schon bald etwas entspannter auf die Inflationsraten blicken können", erwartet Gitzel. Denn bereits im ersten Halbjahr 2022 sollte es wieder "sachte nach unten" gehen.

WALL STREET

Vor dem Wochenende geht es an der Wall Street nochmal aufwärts.

Der Dow Jones startete am Freitag fester in die Sitzung. Auch anschließend ging es bis zuletzt um 0,61 Prozent auf 35.971,98 Punkte aufwärts. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zum Handelsbeginn ebenfalls zu und ging um 0,73 Prozent höher bei 15.630,60 Punkten in den Feierabend.

Die US-Börsen fahren zum Ausklang einer starken Woche im frühen Freitagshandel nochmals Gewinne ein. Inflationsdaten aus den USA bremsten nicht: Eine Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982 habe in etwa die Erwartungen erfüllt, hiess es. Damit bleibt die Notenbank Fed unter Druck, ihren Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik voranzutreiben. "Beendet die Fed im Frühjahr 2022 die Anleihekäufe, hat sie den Spielraum, die Leitzinsen ab dem Sommer des kommenden Jahres zu erhöhen", kommentierte Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank.

ASIEN

Die asiatischen Börsen notieren am Montag stärker.

In Japan gewinnt der Nikkei 0,73 Prozent auf 28.644,48 Punkte.

In China geht es ebenfalls bergauf. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,65 Prozent auf 3.690,00 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong um 0,56 Prozent auf 24.130,64 Zähler zulegt. (7.01 Uhr MEZ)

Wie bereits am Freitag in den USA geht es heute auch in Asien nach oben. Novemberpreisdaten, die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren, stützen. Damit fühlen sich Analysten in ihrer Annahme bestätigt, dass eine noch straffere Geldpolitik der US-Notenbank als ohnehin schon veranschlagt, noch nicht nötig sei. Auch die Sorgen um die neue Corona-Variante Omikron haben sich wieder etwas beruhigt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX