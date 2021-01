ATX stabil -- DAX eröffnet in Grün -- Börsen in Fernost mit unterschiedlichen Tendenzen

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt greifen Anleger verhalten zu. Die asiatischen Indizes finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es vorbörslich nach oben.

Der ATX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit freundlicher Tendenz.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Nachrichten OMV und AGRANA ins Blickfeld der Akteure.

Schon bald wird es zumindest theoretisch die Möglichkeit geben, mittels eines Corona-Tests die Teilnahme an einer Kultur- oder Sportveranstaltung zu erwirken. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird am Donnerstag vom Nationalrat beschlossen. Auch das Einchecken in ein Hotel kann an ein negatives Test-Ergebnis gebunden werden. Zweites Highlight der Sondersitzung des Nationalrats ist die Vorstellung des neuen Arbeitsministers Martin Kocher (ÖVP).

Am deutschen Aktienmarkt herrscht eine moderate Kauflaune.

Der DAX verbucht zum Handelsstart einen Aufschlag in Höhe von 0,23 Prozent auf 13'973,77 Punkte.

Damit startet er einen neuen Angriff auf die 14.000 Punkte - der Marke, die er in der starken Vorwoche erstmals überschritten hatte. Zuletzt war der Leitindex nach unten bei 13.800 Punkten gesichert und nach oben bei der runden Marke gedeckelt. Möglich also, dass er nun neuen Schwung erhält, sollten die 14.000 Punkte überschritten werden. Als nächster großer Kurstreiber - potenziell positiv wie negativ - wird am Markt immer wieder die am Freitag mit dem US-Bankensektor startende Berichtssaison genannt.

WALL STREET

Die Wall Street tendierte am Mittwoch seitwärts.

Der Dow Jones eröffnete mit einem geringen Zuwachs, konnte im Verlauf zeitweise etwas zulegen, pendelte letztlich jedoch um den Vortagesschluss. Der Schlussstand: 31.060,47 Zähler (-0,03 Prozent). Dagegen konnte der NASDAQ Composite inzwischen 0,43 Prozent auf 13.128,95 Indexpunkte hinzugewinnen, nachdem er nur mit einem kleinen Zuschlag gestartet war.

Zur Wochenmitte standen einige Konjunkturdaten im Fokus der Anleger: So sind die Verbraucherpreise im Dezember etwas stärker gestiegen als erwartet. Auch die Realeinkommen sind im Dezember gegenüber dem Vormonat gestiegen.

Derweil wirkten Äußerungen von US-Notenbankern dämpfend. Einige Fed-Vertreter haben sich gegen eine frühe Diskussion über die Eingrenzung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed ausgesprochen. Auch die bevorstehende Berichtssaison ließ Anleger vorsichtig agieren.

ASIEN

Am Donnerstag zeigen sich die Aktienmärkte in Asien mit verschiedenen Tendenzen.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert um 0,80 Prozent auf 28.685,59 Punkte hoch (Stand 07:05 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland hingegen sinkt der Shanghai Composite 0,38 Prozent auf 3.585,03 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng währenddessen bei 28.449,91 Zählern 0,76 Prozent im Plus.

Leicht belastend wirkt sich auch die weltweit weiter stark steigende Zahl an Neuinfektionen aus, trotz der begonnenen Impf-Kampagnen. Mit den vermehrt auftauchenden Mutationen des Virus könnte sich die Situation zudem weiter verschärfen, heißt es. China hat die höchste Zahl an täglichen Neuinfektionen seit März 2020 vermeldet. Zudem verweisen Händler auf leichte Gewinnmitnahmen nach der Rally der chinesischen Börse zu Jahresbeginn. Kurzfristig könnte sich die Abwärtstendenz fortsetzen, denn die Bewertung des Marktes sei mittlerweile sehr hoch, so die Analysten von Central China Securities. Auch gute chinesische Konjunkturdaten setzten keinen positiven Impuls. Sowohl die Exporte als auch die Importe für den Dezember lagen über den Erwartungen des Marktes und untermauern die anhaltende Erholung der Wirtschaft in China.

Zudem hat die japanische Regierung weitere Maßnahmen beschlossen, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. So wurde der Notstand auf sieben weitere Präfekturen des Landes ausgeweitet. Dazu kommen gute Maschinenbauauftäge für den November. Diese legten um 1,5 Prozent zu, während Ökonomen mit einem Rückgang von 6,5 Prozent gerechnet hatten. Allerdings stammen die Daten aus der Zeit vor den neuen Beschränkungen, so ein Beobachter.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX