Gute Vorgaben für den ATX-Start -- Gewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet -- Japan-Börse unter Druck - Gewinne in China

Am heimischen Aktienmarkt sind die Vorgaben positiv. Auch der Handel in Deutschland wird voraussichtlich freundlich starten. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt könnten am zweiten Handelstag der Woche wieder Mut fassen.

Der ATX hatte bereits am Vortag 0,29 Prozent fester bei 3.662,12 Punkten geschlossen und könnte an diese positive Tendenz auch am Dienstag anknüpfen.

Die Vorgaben aus den USA sind verhalten positiv, aus Asien kommen deutlichere ermutigende Impulse. Dennoch dürfte die Sorge um die Zinspolitik der US-Notenbank weiter Thema am Markt bleiben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird voraussichtlich am Dienstag freundlich in den Handel einsteigen.

Der DAX hatte am Vortag bei 20.132,85 Stellen (-0,41 Prozent) geschlossen.

Die jüngste Korrektur im DAX scheint zunächst beendet: Der deutsche Leitindex dürfte mit Aufschlägen in den neuen Handelstag starten. Zum Wochenauftakt war der DAX zwischenzeitlich auf 20.025 Punkte zurückgekommen, nachdem er in der Vorwoche noch 20.480 Punkte erreicht hatte - in Sichtweite seines Rekords von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten. Der Dow Jones startete am Vorabend auf dem tiefsten Niveau seit Anfang November eine Erholung - trotz hartnäckiger Sorgen, dass die US-Notenbank Fed mit weiteren Zinssenkungen zunächst abwartet oder sie sogar wieder anheben könnte. Die Indizes der Technologiebörse NASDAQ schlossen zwar im Minus, konnten sich aber deutlich von den Tagestiefs absetzen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street zeigten sich am Montag unentschlossen.

Der Dow Jones konnte Gewinne einfahren und schloss mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 42.297,12 Punkten.

NASDAQ Composite schloss unterdessen schwächer: Am Ende stand ein Minus von 0,38 Prozent auf 19.088,10 Punkte.

Die Talfahrt an den US-Börsen konnte am Montag nur teilweise beendet werden. Vor allem hoch bewertete Techwerte standen auch zum Wochenstart weiter unter Druck. Nach wie belastete ein Mix aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen die Anleger. Nach einem starken Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie einer wegen Inflationssorgen eingetrübter Verbraucherstimmung in den USA gilt die Aufmerksamkeit nun bereits den Verbraucherpreisen. Sie werden am Mittwoch veröffentlicht.

Technologiewerte haben auch am Montag weiterhin einen besonders schweren Stand haben an den US-Börsen.Zum einen stellte die noch amtierende US-Regierung von Präsident Joe Biden neue Einschränkungen für die Ausfuhr von KI-Technologien vor. Dabei geht es sowohl um Hochleistungs-Chips für Künstliche Intelligenz (KI) als auch um KI-Modelle, mit denen die entsprechende Software läuft. Zum anderen belasteten die steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bonds stieg auf 4,8 Prozent und bewegt sich damit auf dem höchsten Stand seit 2023.

ASIEN

An den Märkten in Asien geht es am Dienstag uneinheitlich zu.

In Tokio ging es nach der gestigen Feiertagspause für den Nikkei 225 1,83 Prozent auf 38.474,30 Punkte abwärts. Dabei musste der Leitindex allerdings die schwache Börsenentwicklung in der Region vom Vortag noch nachholen.

Auf dem chinesischen Festland haben unterdessen die Bullen die Oberhand: Der Shanghai Composite gewinnt zwischenzeitlich 2,30 Prozent und notiert bei 3.233,35 Punkten.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng zeitweise 1,91 Prozent höher bei 19.235,47 Zählern notiert.

In Tokio geht es zwar deutlicher nach unten, weil man dort erst jetzt auf den stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag reagieren kann, der dafür sorgte, dass die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter zurückgeschraubt wurden. An den anderen Plätzen sind die Indizes aber auf Erholungskurs. Zum einen wirken die positiv ausgefallenen chinesischen Außenhandelsdaten für Dezember vom Vortag positiv nach, zum anderen trägt zur besseren Stimmung aber vor allem eine Bloomberg-Meldung bei, wonach Mitglieder des Wirtschaftsteams des designierten US-Präsidenten Donald Trump eine langsame und schrittweise Erhöhung von Zöllen in Betracht ziehen sollen, um einen Inflationsschub zu vermeiden.

