Uneinheitliche Entwicklung an Asiens Börsen

Die Anleger in Asien zeigen sich am Dienstag unentschlossen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt kam am Montag kaum vom Fleck.

Zwar eröffnete der ATX mit Verlusten, anschließend pendelte er aber wieder um die Nulllinie. Aus dem Handel ging das Börsenbarometer letztendlich 0,17 Prozent leichter bei 3.437,88 Punkten.

Viele Anleger dürften derzeit die am Dienstag anstehende Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten abwarten, hieß es. "Wir gehen davon aus, dass sich die Jahresteuerungsrate im Jänner weiter abgeschwächt hat", schrieben die Analysten der Helaba. Von den Daten erhoffen sich Börsianer vor allem Hinweise darauf, in welchem Ausmaß die US-Notenbank mit weiteren Zinsschritten gegen die Inflation vorgehen muss.

Zu den Aktien im Fokus zählten am Montag nach Vorlage von Zahlen die BAWAG.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen die Anleger zum Wochenstart zu.

So startete der DAX etwas fester und lag auch im weiteren Handelsverlauf in grünem Terrain. Zuletzt gewann der Leitindex noch 0,58 Prozent auf 15.397,34 Punkte.

Vor wichtigen US-Inflationsdaten hatten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt nicht allzuweit aus dem Fenster gelehnt. Der Fokus richtete sich bereits auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag und der Erzeugerpreise am Donnerstag. Diese dürften die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativierte Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verwies auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem passten viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

WALL STREET

An der Wall Street standen die Zeichen im Montagshandel auf Erholung.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 34.246,32 Punkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 1,48 Prozent bei 11.891,79 Zählern.

Die US-Inflationsdaten für Januar gelten als das wichtigste Börsenereignis, das in dieser Woche auf der Agenda steht. Zwar dürfte sich die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, dass eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativierte Commerzbank-Analyst Christoph Balz unter Verweis auf den neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem passten viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

"Sollte die Inflation enttäuschen, würden Spekulationen auf deutlich weiter steigende Leitzinsen automatisch neue Nahrung erhalten", warnte zudem Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

ASIEN

Die größten Börsen Asiens zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,61 Prozent auf 27.595,68 Punkte.

Kaum verändert präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite fährt zeitweise ein Mini-Minus von 0,04 Prozent auf 3.282,69 Zähler ein. Leichte Verluste werden unterdessen aus Hongkong gemeldet: Der Hang Seng gibt zeitweise 0,13 Prozent auf 21.136,44 Indexpunkte ab.

