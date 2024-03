Asiens Anleger unentschlossen - Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

An der Wiener Börse ging die Tendenz am Mittwoch nach oben.

Der ATX notierte kurz nach Handelseröffnung bereits höher. Im weiteren Verlauf hielt er sich im Plus und baute die Gewinne noch aus. Er schloss 1,12 Prozent fester bei 3.401,67 Punkten.

Marktbeobachter sprachen von fehlenden Impulsen, wobei vereinzelt Unternehmenszahlen Akzente setzen konnten.

Am heimischen Aktienmarkt gab es die Jahreszahlen der Österreichischen Post zu bewerten.

DEUTSCHLAND

Nach seiner Rekordrally vom Vortag knackte der deutsche Leitindex am Mittwoch die 18.000er Marke.

Der DAX gewann zum Handelsauftakt leicht hinzu. Am Vormittag konnte er im Verlauf dann die Marke von 18.000 Zählern erstmals in seiner Geschichte erobern. Anschließend pendelte er um die Nulllinie, wo er den Tag letztlich 0,02 Prozent niedriger bei 17.961,38 Zählern beendete.

Der DAX hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt und erstmals über die 18.000-Punkte-Hürde gelugt. Die dazu nötigen positiven Impulse hatten am Morgen die US-Börsen geliefert. Sie waren in den letzten Handelsstunden am Vortag spürbar gestiegen. Am Mittwoch war das Bild an der Wall Street aber eher durchwachsen. All das, ob es im Februar überraschend zu einer Beschleunigung des Preisauftriebs in der weltgrößten Volkswirtschaft gekommen war. "Es scheint, als könne den Markt nichts mehr aufhalten, auch nicht eine in den USA wieder leicht anziehende Inflation, die eine erste Zinssenkung weiter nach hinten schieben könnte", schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Der Freitag dürfte ihm zufolge nun wohl "zum interessantesten Handelstag dieser Woche" werden, da wieder großer Verfallstag an den Terminbörsen sein wird. Dann laufen Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes aus, was laut Molnar "gerade oberhalb der 18.000 Punkte noch einmal für viel Bewegung sorgen könnte". Schon oft in der Vergangenheit seien diese Termine auch entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen, fügte er hinzu.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten im Mittwochshandel in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index schloss 0,10 Prozent schwächer und ging bei 39.043,32 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite legte unterdessen weiter zu und schloss mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 16.177,77 Zählern.

Die Anleger ließen sich insgesamt auch von der überraschend hohen Inflation, die die Februar-Daten tags zuvor zeigten, nicht in der Hoffnung auf Zinssenkungen beirren. Gerechnet wird weiterhin mit einer ersten Zinssenkung in den USA im Juni. Entsprechend lauern die Aktienindizes auf eine Fortsetzung der Rekordjagd. Der marktbreite S&P 500 kam seinem Höchststand tags zuvor schon wieder sehr nahe, schaffte aber keinen neuen Rekord.

ASIEN

An den größten Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio legt der Nikkei 225 leicht um 0,16 Prozent auf 38.757,60 Punkte zu.

Leichte Verluste sind unterdessen auf dem chinesischen Festland zu sehen: Der Shanghai Composite gibt zeitweise 0,18 Prozent auf 3.038,28 Indexpunkte nach. Kräftiger abwärts geht es in Hongkong: Dort verliert der Hang Seng zeitweise 0,96 Prozent auf 16.918,17 Zähler.

An den asiatischen Börsen wird am Donnerstag der lust- und richtungslose Handel der Wall Street vom Vorabend im späten Geschäft nachempfunden. Wie schon in den USA warten Anleger auf die im Tagesverlauf anstehenden US-Erzeugerpreise, um den Zeitpunkt der ersten US-Zinssenkung besser einschätzen zu können. Unter umgekehrten Vorzeichen wird die Zinsdebatte auch in Japan geführt. Hier steht allerdings die erste Zinserhöhung seit 2007 im Raum.

Gesucht sind in der Region Aktien mit Bezug zu Kupfer, nachdem der Preis des Metalls ein Elfmonatshoch markiert hat. Die Stimmung sei aber durchaus positiv, Anleger freundeten sich immer mehr damit an, dass die Konjunktur trotz der vielerorts massiven Zinsanhebungen der Vergangenen eine weiche Landung hinlege, sagt Devisenstratege für Asien, Alvin T. Tan, von RBC Capital Markets.

Japan wird durch einen nachgebenden Yen gestützt. Die Verunsicherung über den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan sei am Devisen- und Aktienmarkt spürbar, heißt es.

Das Sentiment in China wird indes weiterhin als schwach eingestuft. Die Initiative der Regierung, Verbraucher und Unternehmen zu ermutigen, alte Geräte durch neue zu ersetzen, sei nicht das, was sich der Markt erhofft habe, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX