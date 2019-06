ATX tiefer -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag schwächer. Auch der DAX verbucht Verluste. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Freitag uneinig.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich vor dem Wochenende in der Verlustzone.

Der ATX weist am Freitag rote Vorzeichen aus.

Die Wiener Börse, wie auch das europäische Börsenumfeld, ist am Freitag zu Mittag in der Verlustzone verblieben.

Mit Blick auf den Handelsstreit verharren die Marktteilnehmer derzeit in Warteposition bis zum G20-Gipfel Ende des Monats. Unterdessen zeigt sich Finanzminister Eduard Müller zufrieden mit den Fortschritten der Euro-Finanzminister hin zu einem Eurozonenbudget.

Jüngste Produktionsdaten dürften Sorgen um eine deutliche Konjunkturabkühlung in China bereiten. Die Unternehmen steigerten ihre Produktion im Mai nur noch um fünf Prozent. Das ist der kleinste Zuwachs seit 17 Jahren.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze und die Produktionszahlen. Diese haben zu Beginn des zweiten Quartals enttäuscht, schreibt der Helaba-Experte Ulrich Wortberg in seiner jüngsten Marktkommentar. Im Mai seien Korrekturen und damit Anstiege möglich, die Erwartungen sollten aber nicht zu hoch gesteckt werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitag schwächer.

Der DAX eröffnete mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 12.124,36 Punkten und bleibt anschließend auf rotem Terrain.

Der DAX zeigt sich vor dem Wochenende zunächst schwächer. Kursaufschläge im späten Handel an der Wall Street kann er damit nicht in weitere nennenswerte Gewinne ummünzen. Der bisherige Aufschwung in Europa ist der lockeren Geldpolitik der Notenbanken geschuldet. Am Nachmittag stehen Konjunkturdaten aus den USA im Fokus. Veröffentlicht werden Einzelhandelsumsätze und Daten zur Industrieproduktion im Mai sowie eine Verbraucherumfrage der Uni Michigan.

WALL STREET

Die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung in den USA sorgte am Donnerstag für leicht steigende Kurse an der Wall Street.

Der Dow Jones hielt sich im Handelsverlauf oberhalb der Nulllinie und beendete den Handel mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 26.107.89 Indexpunkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich ebenfalls mit Gewinnen aus dem Handel und schloss 0,57 Prozent fester bei 7.837,13 Zählern.

Genährt wurden die Hoffnungen durch die jüngsten schwächeren US-Inflationsdaten. Doch scheint es eher unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank bereits bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche an der Zinsschraube drehen wird. Die Anleger gehen eher von einem solchen Schritt im Juli aus. Aktuell werden bereits zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende am Markt eingepreist.

Im Fokus stand zudem der Ölsektor mit den sprunghaft gestiegenen Ölpreisen. Hintergrund sind Berichte über Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman. Es ist nicht der erste Vorfall. So waren im vergangenen Monat vier Tanker in der Region angegriffen worden. "Der Ölmarkt hatte geglaubt, dass die geopolitischen Spannungen zwischen den Ländern des Nahen Ostens nachgelassen hätten, aber sie haben sich scheinbar wieder verstärkt und die Risikoprämie sowie die Angst vor einem Angebotseinbruch erhöht", sagte Analyst Geordie Wilkes von Sucden Financial Research.

ASIEN

Am Freitag zeigten sich die Aktienmärkte in Asien ohne gemeinsame Tendenz.

In Tokio stand der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,40 Prozent höher bei 21.116,89 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite ein Minus von 0,99 Prozent auf 2.881,97 Zähler. Auch der Hang Seng in Hongkong verlor 0,65 Prozent auf 27.118,35 Indexpunkte.

Die Aktienmärkte in Asien haben sich auch zum Ende der Woche uneinheitlich und von Zurückhaltung geprägt gezeigt. Die Kursbewegungen hielten sich jedoch zumeist in engen Grenzen. Viele Anleger scheuten Risiken aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten.

In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,8 Prozent weiter nach unten. Zwar haben die jüngst stark belastenden Proteste gegen das Abschiebungsgesetz etwas nachgelassen, jedoch sei damit zu rechnen, dass diese am Wochenende wieder zunähmen, hieß es.

Übergeordnet sorgten weiter globale Handelsspannungen - insbesondere zwischen den USA und China - für Zurückhaltung. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung bekräftigt die US-Zölle gegen chinesische Waren zu erhöhen sollte sich Chinas Präsident Xi Jingping nicht auf dem G20-Treffen Ende des Monats in Japan mit ihm zu einem Gespräch treffen. Chinas Handelsministerium hat derweil am Freitag mitgeteilt, die Importzölle auf Stahlrohre aus der EU und den USA zu erhöhen.

