ATX und DAX höher -- Japans Börse im Plus

AUSTRIA

Der Wiener Handel präsentiert sich am Montag freundlich.

Der Leitindex ATX notiert kurz nach Handelsbeginn 0,52 Prozent fester bei 3.532,27 Punkten. Im weiteren Verlauf zieht er noch weiter an.

Wichtige Unternehmensdaten blieben vorbörslich aus. Auch impulsgebende Konjunkturdaten waren vor Beginn der Börsensitzung Mangelware. "Nach der EZB-Entscheidung ist vor der FOMC-Sitzung." Insofern würden sich die Marktteilnehmer in der neuen Woche wieder mit geldpolitischen Themen auseinandersetzen müssen, kommentierten die Experten der Helaba am Montag. Für die Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) würde es angesichts hoher Stimmungswerte in Industrie- und Servicesektoren sowie einer Teuerungsrate von 5,0 Prozent eine Gratwanderung werden.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt ist am Montag von leichten Zuschlägen geprägt.

Der DAX startet mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 15.739,89 Zähler in den Handel und markiert damit direkt einen neuen Höchststand. Auch anschließend gewinnt er weiter hinzu und stellt dabei neue Bestmarken auf.

Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet. Die Europäische Zentralbank (EZB ) bleibt vorerst bei ihrer extrem expansiven Geldpolitik. Und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch an ihrer extrem lockeren Haltung zunächst nichts ändert - trotz konjunktureller Erholung und steigender Inflation.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street zeigten sich am Freitag vorsichtig.

Der Dow Jones schloss um nur 0,04 Prozent höher bei 34.479,60 Punkten. Er hatte 0,1 Prozent stärker bei 34.499,81 Punkten eröffnet und sich anschließend im Handelsverlauf weitgehend knapp unterhalb der Nulllinie bewegt. Der NASDAQ Composite ging hingegen mit einem Gewinn von 0,35 Prozent auf 14.069,42 Zähler in den Feierabend. Eröffnet hatte er 0,15 Prozent fester bei 13.933,88 Indexpunkten. Der US-Tech-Index konnte seine Gewinne auch im Anschluss verteidigen und letztlich sogar etwas ausbauen.

Kurz vor dem Wochenende waren die US-Aktienmärkte in Lethargie verfallen. Auch überraschend gute Konjunkturdaten konnten die Investoren am Freitag nicht mehr richtig aus der Reserve locken. Eine monatliche Umfrage der Uni Michigan förderte im Juni eine bessere Stimmung der Verbraucher zutage als von Analysten erwartet worden war. Daten zum Konsumklima sind nicht selten marktbewegend, hängt doch ein großer Teil der US-Wirtschaft vom privaten Verbrauch ab.

Nach dem unerwartet deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise am Donnerstag seien die Blicke nun bereits auf die Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch gerichtet gewesen, hieß es. Bislang wird der weiter zunehmende Preisdruck von der US-Notenbank lediglich als temporär dargestellt. Die Investoren befürchteten jedoch unverändert, dass dieser die Fed doch früher als geplant zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen könnte. Daher wurde auf Hinweise seitens der Fed in der kommenden Woche geschaut. "Die Inflation ist eindeutig das große Risiko da draußen", so Edward Park, Chief Investment Officer bei Brooks Macdonald. Es bestehe immer noch das Risiko, dass die Fed sage, dass der Preisanstieg vielleicht doch nachhaltiger sei. Das könnte zu einer geldpolitischen Reaktion führen.

ASIEN

An der japanischen Börsen werden am Montag Gewinne verbucht.

In Tokio notiert der Nikkei aktuell (7.10 Uhr MESZ) 0,59 Prozent fester bei 29.118,99 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite am vergangenen Freitag um 0,58 Prozent auf 3.589,75 Einheiten ab. Der Hang Seng in Hongkong gewann 0,36 Prozent auf 28.842,13 Zähler.

Feiertage an den chinesischen Börsen - einschließlich jener in Hongkong - sorgen am Montag für ein dünnes Geschäft an den regulär arbeitenden ostasiatischen Aktienmärkten. In Tokio legt der Nikkei-Index immerhin zu, nachdem er im Frühhandel etwas stärker gestiegen war. Unterstützung kommt von der Währungsseite, wo der Dollar seit Freitag etwas deutlicher zugelegt hat, was günstig für die japanischen Exportunternehmen ist.

