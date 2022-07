Trotz hoher US-Inflationsdaten: ATX und DAX vorbörslich nahe der Nulllinie -- Asiens Börsen steigen überwiegend an

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Donnerstaghandel wenig verändert.

Der ATX dürfte den Börsentag stabil eröffnen.

Die US-Inflation stieg im Juni gegenüber dem Vorjahr auf den neuen Mehrjahreshöchststand von 9,1 Prozent. Das ist deutlich mehr als Analysten mit 8,8 Prozent im Schnitt erwartet hatten.

Diese unerwartet hoch ausgefallenen Zahlen wurden von den internationalen Börsen jedoch verhältnismäßig gut verkraftet, offenbar sind die stark ansteigenden Leitzinsen aus Anlegersicht bereits in den Kursen eingepreist. Die hohen Daten zeigen jedoch, wie hartnäckig sich die Inflation in den USA zeigt - bislang zeitigten die Zinserhöhungen durch die Fed kaum Wirkung. Anleger hoffen aber, dass der Inflationsbericht vom Juni nun den endgültigen Höhepunkt der Inflation darstellt.

Hierzulande ist die Nachrichtenlage unterdessen noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird am Donnerstag etwas tiefer erwartet.

Der DAX notiert im vorbörslichen Handel zeitweise knapp unter seinem gestrigen Schlusskurs.

Nach bisher leichten Verlusten im Wochenverlauf dürfte der DAX am Donnerstag erneut leicht verlieren. Am Vortag war er angesichts der immens hohen US-Inflation zeitweise bis auf 12'625 Punkte abgesackt, konnte die Verluste letztlich aber deutlich eindämmen. Er folgte damit den US-Indizes, die einen ähnlichen Trend zeigten. Die Wall Street habe sich damit recht wacker gehalten, obwohl die Anleihemärkte immer stärker einen Wirtschaftsabschwung einpreisen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Die Aktienmärkte täten sich schwer mit der Richtungssuche. Als wichtigen Stimmungstest sieht er die Reaktion auf die JPMorgan-Zahlen am Mittag.

WALL STREET

In den USA ging es im Dienstagshandel abwärts.

Der Dow Jones zeigte sich zunächst robust, im späten Verlauf wurde die Stimmung aber zusehends schlechter, der Leitindex rutschte ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 0,61 Prozent bei 30.985,02 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne ebenfalls nicht verteidigen und verlor 0,91 Prozent auf 11.264,73 Zähler.

Händler sprachen von ausgeprägten Rezessionsängsten, abzulesen an fallenden Erdölpreisen, steigenden Rentennotierungen und der Dollarstärke. Der Euro hat erstmals seit 2002 die Parität zum Dollar erreicht. Neben den sinkenden Erdölpreisen gilt Kupfer als Rezessionsbarometer. Der Preis des wichtigen Industriemetalls fiel an der Terminbörse in London zeitweise um 2,6 Prozent. Im vergangenen Monat war der Preis um ein Fünftel eingebrochen, seit dem jüngsten Allzeithoch im März hat sich Kupfer um 30 Prozent verbilligt.

Die Rezessionssorgen hatten mit neuen Lockdowns in China einen weiteren Schub erhalten. Denn die sich nun anbahnenden erneuten Lieferkettenschwierigkeiten dürften die Inflation weiter anheizen und der US-Notenbank Argumente für eine forsche Gangart bei geldpolitischen Straffungen liefern - und dies bei einer aktuell schon zu beobachtenden Wachstumsverlangsamung. "Es wird eine Rezession geben, aber so weit sind wir noch nicht. Das Wichtigste ist, dass sich die finanzielle Liquidität reduziert", sagt Vermögensverwalter Philip Saunders von Ninety One.

Mit Misstrauen warten Anleger zudem auf die US-Verbraucherpreise für Juni am Mittwoch. Eine weitere Beschleunigung des Preisanstiegs dürfte die Erwartung untermauern, dass die US-Notenbank auf der nächsten Sitzung die Leitzinsen um 75 Basispunkte anheben wird.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost können am Donnerstag überwiegend zulegen.

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei zeitweise 0,76 Prozent auf 26.679,22 Punkte (Stand: 8:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich marginale 0,03 Prozent höher bei 3.285,30 Stellen. Beim Hang Seng in Hongkong gibt es einen Vorzeichenwechsel: Anfangs lag der Index im Plus, nun beträgt das Minus zeitweise 0,26 Prozent bei 20.742,87 Indexpunkten.

Die Aktienmärkte in Ostasien tun es am Donnerstag der Wall Street gleich und stecken den nochmals höher als befürchtet ausgefallenen Inflationsschub in den USA im Juni gut weg. In den USA hatten sich die Indizes von Anfangsverlusten zumindest stark erholt, gestützt von der Hoffnung, dass der Gipfel der Inflation nun wirklich erreicht sein könnte. Gleichwohl wird nun für Juli von der US-Notenbank ein noch größerer Zinsschritt nach oben um einen vollen Prozentpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet.

An den asiatischen Börsen heißt es dazu auch, hier sei einiges schon im Vorfeld eingepreist worden an Zinserhöhungspotenzial. In Tokio kommt Rückenwind für die Exportindustrie vom nochmals deutlich schwächeren Yen, der zuvor bereits auf dem niedrigsten Niveau seit 1998 umging. Der US-Dollar kostet 138,03 Yen, fast 1 Yen mehr als zur gleichen Vortageszeit. In China helfen die besser als erwartet ausgefallen Exportdaten vom Vortag, wie de Analysten von OCBC bemerken.

