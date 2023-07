ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich behauptet -- Börsen in Fernost stärker

Am heimischen Aktienmarkt werden vor dem Wochenende kaum Veränderungen erwartet. Der deutsche Leitindex notiert vorbörslich ebenfalls nahe seines Vortagesschlusses. Die asiatischen Börsen stehen am Freitag im Plus. Die Wall Street notierte am Donnerstag erneut in der Gewinnzone.

AUSTRIA

Auf dem Wiener Börsenparkett sind am Freitag vorbörslich wenig Veränderungen auszumachen.

Der ATX zeigt sich vor dem Handelsstart kaum verändert.

Treiber der jüngsten Bewegung waren sinkende Inflationsraten in den USA, die Spekulationen schüren, dass die US-Notenbank am 26. Juli die letzte Zinsanhebung in diesem Zinsanhebungszyklus vornehmen könnte. Für die nächsten Impulse könnte nun aber die Berichtssaison sorgen. Erste Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal gab es unter anderem aus der Chemiebranche, die eher verstimmten. Heute startet die Berichtssaison in den USA. Mit Citi, Wells Fargo und JP Morgan legen gleich drei der großen Banken ihre Zahlen vor. Nachdem US-Indizes wie der S&P-500 oder der Nasdaq-Composite am Vortag auf Jahreshoch notierten wird sich zeigen, ob die Unternehmenszahlen die Bewertungen an den Börsen rechtfertigen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Freitag vorbörslich kaum.

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel auf dem Stand seines Schlusskurses vom Vortag.

Fast vier Prozent hat der Leitindex in den vergangenen Tagen zugelegt und die Rückkehr über die 16.000 Punkte geschafft. Anleger gehen damit abwartend in die Berichtssaison, die am Freitag mit einigen Zahlen aus dem US-Bankensektor eingeläutet wird. Von JPMorgan, der Citigroup sowie Wells Fargo werden die Zahlen zum zweiten Quartal erwartet. "Jetzt müssen die Unternehmen ihre zuletzt wieder deutlich angestiegenen Aktienkurse mit mindestens stabilen, im Idealfall gestiegenen Gewinnen rechtfertigen", stellte der Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen fest.

WALL STREET

Die Wall Street setzte ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Donnerstag fort.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits stärker und bewegte sich auch anschließend auf grünem Terrain. Zum Handelsschluss gewann er noch 0,14 Prozent auf 34.395,14 Punkte. Deutlicher legt zeitweise der technologielastige NASDAQ Composite zu, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Schlussendlich ging es noch um 1,58 Prozent nach oben auf 14.138,57 Zähler.

Die US-Aktienmärkte setzten ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Donnerstag fort. Börsianer verwiesen auf nachlassende Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA sowie auf die beginnende Berichtssaison der Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

Nachdem die US-Verbraucherpreise vom Mittwoch gezeigt hatten, dass die Inflationsrate in den USA auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die US-Erzeugerpreise am Donnerstag diesen Trend. Sie stiegen zum Vorjahresmonat nur noch um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt 0,4 Prozent erwartet.

Die Preisdaten versetzten den Spekulationen auf weiter steigende US-Leitzinsen einen Dämpfer. Aus Expertensicht ist eine Zinserhöhung Ende Juli um 0,25 Prozentpunkte zwar so gut wie sicher, die Prognosen für eine weitere Anhebung in diesem Jahr nun aber nicht mehr.

ASIEN

An den asiatischen Börsen werden am Freitag Gewinne beobachtet.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 0,24 Prozent höher bei 32.496,87 Einheiten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland legt unterdessen um 0,29 Prozent auf 3.245,71 Zähler zu, während der Hang Seng in Hongkong 0,25 Prozent auf 19.399,64 Punkte gewinnt (7:04 Uhr MESZ).

Die Stimmung ist weiter positiv angesichts der zunehmenden Hoffnungen auf ein Ende des US-Zinserhöhungszyklus. Am Vortag hatten die Erzeugerpreise den niedrigsten Stand seit 2020 gezeigt, nachdem am Mittwoch bereits der Anstieg der Verbraucherpreise schwächer ausgefallen war als gedacht. An der Wall Street war es darauf vor allem mit den als zinsempfindlich geltenden Technologiewerten nach oben gegangen. Auch der angekündigte Rücktritt von James Bullard von seinem Amt als Präsident der Fed von St. Louis habe zur Kauflaune beigetragen, denn Bullard gelte als geldpolitischer Falke, hieß es.

In den USA verfestigt sich zudem die Erwartung auf eine weiche Landung der Wirtschaft. Nun blickten die Anleger gespannt auf die US-Berichtsaison, die am Freitag mit einer Reihe großer Banken Fahrt aufnimmt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX