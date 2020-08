ATX in Verlustzone -- DAX leichter -- Asiens Märkte überwiegend im Minus

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt werden am Freitag Verluste verbucht.

Der ATX wies kurz nach dem Ertönen der Startglocke ein Minus von 0,17 Prozent bei 2.264,95 Indexzählern auf. Im weiteren Verlauf baut er seine Abschläge weiter aus.

Die Nachrichtenlage präsentiert sich kaum verändert. Die politischen Lager in den USA konnten sich weiterhin auf kein weiteres Konjunkturpaket einigen, und die Hoffnung auf einen Impfstoff zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dauert an. Das Wochenende beinhaltet ein gewisses Schlagzeilenrisiko, so dass Positionsglattstellungen nicht auszuschließen sind. Enttäuschende Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandel in China dürften die Stimmung allgemein leicht dämpfen. Die schwächeren chinesischen Einzelhandelsumsätze könnten speziell die Aktien des Luxussektors belasten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt agieren die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig.

Der DAX ging mit Verlusten von 0,22 Prozent bei 12.965,22 Stellen in den letzten Handelstag der Woche. Auch anschließend tendiert er schwächer.

Im Laufe der Woche hat er den Kampf um die Marke von 13.000 Punkten wieder aufgenommen, nun mangelt es ihm aber an Impulsen, um diese nachhaltig zu überwinden. Laut Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda konnten aktuelle Wirtschaftsdaten aus China die Anleger schon an den asiatischen Börsen nicht so richtig zum Zugreifen ermutigen.

Aktuelle Wirtschaftsdaten aus China hätten die Anleger an den asiatischen Börsen an diesem Freitag nicht so richtig zum Zugreifen ermutigt, sagte Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Für die chinesische Industrieproduktion ging es zwar auch im Juli weiter aufwärts, aber nicht ganz so stark wie von Experten erwartet. Auch der von der Corona-Krise teils schwer getroffene chinesische Einzelhandel erholt sich nur langsam.

"Um wirklich neues Aufwärtspotential zu eröffnen, müsste der DAX zunächst die 13 000 Punkte und dann sein Juli-Hoch bei 13 313 Punkten überwinden", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

WALL STREET

Im Donnertagshandel waren an der Wall Street nur geringe Veränderungen sichtbar.

So eröffnete der Dow Jones schwächer und verblieb in der Verlustzone. Letztlich wies er einen Abschlag von 0,29 Prozent auf 27.896,72 Zähler aus. Dagegen konnte der Techwerteindex NASDAQ Composite klar zulegen: Er gewann 0,27 Prozent auf 11.042,50 Punkte.

Auch an diesem Donnerstag richtete sich der Blick auf frische Daten vom Jobmarkt. Dort hat sich in der vergangenen Woche die Lage etwas entspannt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken stärker als erwartet. Derweil gab es mit Blick auf die Verhandlungen über ein weiteres Corona-Hilfspaket zwischen Republikanern und Demokraten immer noch keine deutlichen Fortschritte.

ASIEN

Am Freitag notieren die asiatischen Börsen überwiegend in der Verlustzone.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei am Freitag 0,17 Prozent fester mit 23.289,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite mit 3.315,45 Punkten 0,16 Prozent leichter. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,19 Prozent auf 25.183,93 Zähler ab. (6.58 Uhr MESZ)

Die unentschiedene Bewegung der US-Börsen habe sich in Asien fortgesetzt und das Geschäft sei vor dem Wochenende zurückhaltend gewesen, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Nach den Gewinnen zur Wochenmitte war den US-Märkten am Donnerstag etwas die Dynamik ausgegangen. Die Verluste in Südkorea begründete Halley mit Gewinnmitnahmen nach der Aufwärtstendenz der Vortage.

Auch mäßige Konjunkturdaten aus China dämpften das Kaufinteresse der Anleger. Die chinesische Industrieproduktion hatte zwar im Juli weiter zugelegt. Die Zuwächse fielen aber nicht ganz so hoch aus, wie Experten es sich erhofft hatten. Der von der Corona-Krise teils schwer getroffene chinesische Einzelhandel erholt sich zudem nur langsam. Es brauche wohl mehr als geldpolitische Impulse und starke Preisnachlässe auf Luxusgüter, um die Konsumfreude der Verbraucher neu zu entfachen, merkte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp dazu an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX