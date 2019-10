ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letzlich in Grün

Skepsis über die vermeldeten Fortschritte im sino-amerikanischen Handelskonflikt belasten am Montag neben dem heimischen Aktienmarkt auch den deutschen Leitindex. Die Aktienmärkten in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit Gewinnen.

AUSTRIA

An der Wiener Börse dominieren am Montag die Bären.

Der Leitindex ATX war schwächer gestartet und steht auch anschließend klar im Minus.

Nach dem sehr starken Freitag ging es nun am heimischen Aktienmarkt wieder abwärts. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls schwächer. Zum Wochenausklang hatte Optimismus sowohl hinsichtlich des Handelsstreits zwischen den USA und China als auch des Austritts Großbritanniens aus der EU die Kurse angetrieben. Am Freitagnachmittag hatte die EU weitere Verhandlungen mit Großbritannien angekündigt. Am Abend verkündigte US-Präsident Donald Trump dann eine Teileinigung in den Handelsgesprächen mit China.

Zum Start in die neue Handelswoche zeigten sich die Marktteilnehmer europaweit aber nun zurückhaltend. Die Anleger würden vorerst abwarten und die Situation bewerten, kommentierte ein Portfoliomanager die Situation an den Börsen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Montag nach.

Der DAX startete 0,34 Prozent schwächer bei 12.468,78 Punkten und liegt auch im weiteren Handelsverlauf deutlich in der Verlustzone.

Begründet wurde die weitere Abwärtsbewegung mit einer Meldung, wonach China vor Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelskonflikt mit den USA weitere Gespräche wolle. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump eine Teileinigung mit China verkündet.

Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader verwies zudem darauf, dass auch in puncto Brexit die Hoffnungen vom Freitag einer gewissen Ernüchterung gewichen seien. Denn am Wochenende habe die Europäische Union den wenig detaillierten Plan des britischen Premierministers Boris Johnson kritisiert. Die Verhandlungen am Samstag und Sonntag nannte die EU-Kommission konstruktiv, betonte aber auch: "Es bleibt noch eine Menge Arbeit zu tun." Die Verhandlungen werden am Montag fortgesetzt.

WALL STREET

Vor dem Wochenende ging es an der Wall Street deutlich bergauf.

Der Dow Jones tendierte am letzten Tag deutlich höher und kletterte um 1,21 Prozent auf 26.816,59 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und legte um 1,34 Prozent auf 8.057,04 Zähler zu.

In der Hoffnung auf ein amerikanisch-chinesisches Handelsabkommen haben die Anleger an der Wall Street am Freitag schon reichlich Vorschuss-Lorbeeren verteilt. Entsprechend fehlte ihr nach einigen wenigen Aussagen zur Übereinkunft letztlich die Kraft für weitere Kursgewinne. Der Dow Jones Industrial überwand kurzzeitig die Marke von 27.000 Punkte und kam damit wieder in Blickweite seines im Juli erreichten Rekordhochs von 27.398 Punkten.

Dank des dritten Gewinntags in Folge verbuchte der US-Leitindex immerhin ein Wochenplus von 0,91 Prozent.

ASIEN

In Asien waren die Anleger am Montag in Kauflaune.

In Japan blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen. Zuletzt war der Nikkei am Freitag um 1,15 Prozent auf 21.798,87 Zähler geklettert.

Der Shanghai Composite schloss auf dem chinesischen Festland 1,15 Prozent stärker bei 3.007,88 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,81 Prozent zulegte auf 26.521,85 Punkte.

Die Anleger reagierten damit zwar positiv auf die offenbar gefundene Teileinigung im US-chinesischen Handelszwist, die Begeisterung hielt sich aber in Grenzen angesichts vielfacher Skepsis über die erzielten Fortschritte. Für einen Stimmungsdämpfer sorgten zudem die chinesischen Exporte und Importe im September. Beide sanken gegenüber dem Vorjahr etwas stärker als Analysten geschätzt hatten.

Anders als US-Präsident Donald Trump, der von einem "sehr substanziellen" Abkommen sprach, aber auch nur einer "Phase eins", äußerten sich Analysten vorsichtig zu den erzielten Ergebnissen, während Peking von "substanziellen Fortschritten auf vielen Feldern" sprach. Jeffrey Halley von Oanda sieht "kaum Zeichen für einen signifikanten Durchbruch". Beide Seiten schienen kleine Erfolge ausgehandelt zu haben, die ihnen zwar im Hier und Jetzt hülfen, wichtige Probleme habe man aber vor sich her geschoben.

Für die Analysten der Kiwibank hat sich nichts geändert. China scheine zwar ein paar Zugeständnisse gemacht zu haben, die Märkte wüssten aber, dass die Lage volatil bleibe. Bei der UBS heißt es, es sei unklar, für wie lange die Vereinbarung gelten solle, wenn sie denn unterschrieben werde. Auch zeigen sich die Ökonomen besorgt, wie es um Mechanismen bestellt sei, damit die Vereinbarungen auch eingehalten würden. Vor allem aber seien die für Dezember angedrohten weiteren Strafzölle nicht aus der Welt geschafft worden. Ein Waffenstillstand dürfte gleichwohl Chinas Konjunktur antreiben, weshalb man die Wachstumserwartung 2020 wohl anheben werde auf 5,7 bis 5,8 von bislang 5,5 Prozent.

Zwischen den beiden Streitparteien soll es auch Fortschritte hinsichtlich eines Währungspaktes geben. Dabei dürfte es um die Eindämmung von Währungsmanipulation gehen, die die USA China immer wieder vorwerfen.

Laut US-Präsident Trump beinhaltet die Absprache neben Käufen landwirtschaftlicher US-Produkte im Volumen von 40 bis 50 Milliarden Dollar jährlich durch China, eine Verpflichtung Chinas, sich weiter für internationale Finanzdienstleistungen zu öffnen. Im Gegenzug wollen die USA auf die eigentlich für den 15. Oktober geplante Anhebung von Strafzöllen auf Importe aus China im Volumen von 250 Milliarden Dollar verzichten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa