Asiatische Börsen liegen deutlich im Plus

Die Börsen in Fernost legen am letzten Handelstag einer turbulenten Woche kräftig zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Schwankungen, aber in der Gewinnzone.

So eröffnete der ATX knapp behauptet und zog anschließend deutlich an. Am Nachmittag fiel er nach Bekanntgabe der US-Inflationszahlen wieder an die Nulllinie zurück, bevor es wieder bergauf ging. Er ging 2,18 Prozent höher bei 2.743,09 Punkten in den Feierabend.

Die Wiener Börse hatte am Donnerstagnachmittag nach den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen die Zuwächse zunächst gänzlich eingedämmt. In den Vereinigten Staaten waren die Verbraucherpreise im September unerwartet deutlich angewachsen und schürten damit wieder die Sorgen der Anleger vor deutlich steigenden US-Leitzinsen, welche die Wirtschaftsentwicklung belasten würden.

Auf Unternehmensebene rückten zudem AGRANA und Flughafen Wien mit Nachrichten ins Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit wechselnden Vorzeichen.

Der DAX startete tiefer, konnte im weiteren Handelsverlauf aber klar ins Plus drehen. Nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten rutschte der DAX auf rotes Terrain ab, um sich im Anschluss jedoch wieder über die Nulllinie vorzuarbeiten. Zur Schlussglocke stand ein Plus von 1,51 Prozent bei 12.355,58 Zählern an der Tafel.

Die US-Inflationsrate ist derzeit im Zahlenreigen die Nummer eins. Sie gibt den weiteren Kurs der US-Notenbank vor und bietet gleichzeitig auch Überraschungspotenzial. Letzteres liegt für Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, in den kommenden Monaten keineswegs nur auf der Oberseite. Die US-Inflationsrate dürfte in den kommenden Monaten sogar deutlicher fallen. Zum einen liege dies am zu erwartenden geringeren Mietpreisanstieg. Zum anderen hätten sich die Lagerbestände von Warenhäusern in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. Der Abverkauf gestalte sich hingegen schwach - denn auch der US-Konsument müsse in Anbetracht gestiegener Lebenshaltungskosten sparen. Dies spreche für fallende Güterpreise. Die Inflationsrate spreche allerdings für eine neuerliche Zinsanhebung der Fed um 75 Basispunkte. Der Ausblick auf die weitere Teuerungsentwicklung lässt für Gitzel durchaus die Schlussfolgerung zu, dass die meiste Arbeit der Fed getan sei.

Am deutschen Aktienmarkt standen am Donnerstag die Zahlen von Südzucker im Mittelpunkt.

WALL STREET

Die Wall Street schloss am Donnerstag nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten deutlich höher.

Der Dow Jones kämpfte sich nach schwachem Start deutlich ins Plus vor und schloss 2,83 Prozent höher bei 30.038,06 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete ebenfalls kräftige Aufschläge und legte 2,23 Prozent auf 10.649,15 Punkte zu.

Für die Marktstrategen der Helaba liessen die Daten auf einen breit angelegten Preisauftrieb schliessen. Dies dürfte von vielen Vertretern der US-Notenbank kritisch gesehen werden, im FOMC-Sitzungsprotokoll wurde die hohe Kerninflation als besorgniserregend bezeichnet. Daher sollte kein Zweifel daran bestehen, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen wird, sowohl in diesem Jahr als auch zu Beginn des Jahres 2023. Da die Inflationszahlen die Konsensschätzung übertroffen haben, werden auch die längerfristigen Zinserwartungen tendenziell gestärkt. Im September erhöhte die Fed den Leitzins um 75 Basispunkte - die fünfte Anhebung seit März - und brachte ihn damit in eine Spanne von 3,00 und 3,25 Prozent, was die schnellste Zinserhöhung seit Anfang der 1980er Jahre darstellt. "Solange die US-Notenbank keine Anzeichen für eine Verlangsamung der Kerninflation und eine Bodenbildung bei den Arbeitsmarktindikatoren sieht, wie zum Beispiel steigende Arbeitslosenzahlen oder eine Verlangsamung bei den Stellenangeboten, wird sie ihren Kurs wahrscheinlich nicht ändern", so Willem Sels von HSBC.

Die ebenfalls vor der Startglocke bekannt gegebenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe standen dagegen nicht im Mittelpunkt. Deren Zahl hat etwas stärker zugelegt als erwartet. Die Realeinkommen in den USA sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im August ein Anstieg um 0,2 Prozent verzeichnet worden.

ASIEN

Die asiatischen Anleger können sich am Freitag über üppige Kursgewinne freuen.

In Tokio steigt der Nikkei stellenweise um satte 3,44 Prozent auf 27.140,13 Punkte an (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zeitweise um 1,57 Prozent auf 3.063,76 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt zwischenzeitlich 3,37 Prozent auf 16.942,17.

Die asiatischen Börsen können die guten US-Vorgaben für sich zunutze machen und steigen nach zuletzt schwacher Performance am Freitag deutlich an. Die US-Inflationsdaten wurden zunächst negativ aufgenommen, die Indizes sanken zum Börsenbeginn. Dann kam es aber zu einer rasanten Aufholjagd und die US-Märkte stiegen deutlich über die Nulllinie an. Die asiatischen Anleger schließen sich diesem Stabilisierungsversuch an und kaufen Aktien zu.

