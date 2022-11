ATX und DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

Der heimische wie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Montag vor Handelsstart im Plus. Die Börsen in Fernost tendieren zu Wochenanfang in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wir am Montag vorbörslich mit Aufschlägen erwartet.

Der ATX wird vor Handelsstart höher taxiert.

"Die Risikobereitschaft nimmt deutlich zu", meinte ein Händler mit Blick auf die unerwartet niedrig ausgefallenen US-Inflationsdaten für Oktober, die tags zuvor für eine globale Kursrally gesorgt hatten. Am Freitag untermauert eine überraschend schwache US-Verbraucherstimmung Erwartungen, dass künftige Zinserhöhungen der US-Notenbank in kleineren Schritten erfolgen könnten. Positiv kam zudem an, dass in China die restriktiven Corona-Maßnahmen etwas gelockert sollen. Besonders gefragt waren Technologie-, Rohstoff-, Einzelhandels- und Autotitel, deren Stoxx-Branchenindizes deutlich gewannen. Pharma-, Nahrungs-und Getränke- sowie Telekom-Aktien standen mit Abschlägen auf der Verliererseite.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag leicht höher erwartet.

Der DAX zeigt sich vorbörslich freundlich.

Auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang Juni zeigt der DAX auch zum Wochenbeginn offenbar keine Anzeichen der Schwäche. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stütze die Bewertungen und stabilisiere den Technologiesektor, hiess es am Morgen von den Strategen von JPMorgan. Etwas weniger strenge Corona-Maßnahmen in China kommen hinzu und geben dem Markt auch nach seiner jüngsten Kursrally Halt.

WALL STREET

Am Freitag bewegten sich die US-Börsen erneut in höhere Regionen.

Der Dow Jones schaffte ein kleines Plus und legte letztlich um 0,10 Prozent auf 33.747,86 Punkte zu, nachdem er den Großteil des Handels zuvor im Minus verbracht hatte. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen ausgesprochen freundlich und verteuerte sich zum Handelsschluss um 1,88 Prozent auf 11.323,33 Zähler.

Nach dem Kursfeuerwerk am Donnerstag ging es an der Wall Street auch zum Wochenausklang mit den Indizes nach oben - wenn auch mit deutlich gedrosseltem Tempo. Die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank stützte die Stimmung weiter. Die Anleger schöpften neue Zuversicht aus den am Donnerstag bekannt gegebenen Verbraucherpreisen, deren Anstieg sich im Oktober stärker abschwächte als von Ökonomen und den Akteuren an den Börsen erwartet. Dazu gesellten sich gute Nachrichten aus China. Dort sollen die strengen Pandemie-Beschränkungen etwas gelockert werden, worüber schon eine Weile spekuliert wurde.

"Die schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsrate hat die Märkte beflügelt, und die Anleger haben sich beeilt, einen Teil des Geldes, das sie an der Seitenlinie liegen hatten, zu investieren", sagte Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor.

Die Investoren erwarten nun, dass die Fed auf ihrer Dezember-Sitzung das Tempo der Zinserhöhungen nach vier aufeinander folgenden Erhöhungen um 75 Basispunkte auf nur noch 50 Basispunkte verlangsamen wird. Darüber hinaus gehen die Fed Funds Futures davon aus, dass der Leitzins im ersten Quartal 2023 seinen Höchststand erreichen wird.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenanfang in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio zeigte sich der Nikkei zu Handelsschluss mit einem Minus von 1,06 Prozent bei 27.963,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,18 Prozent auf 3.081,80 Zähler. In Hongkong hingegen klettert der Hang Seng stellenweise um 1,36 Prozent auf 17.561,84 Einheiten (08.00 Uhr MEZ).

Ohne klare Richtung zeigen sich die asiatischen Börsen am Montag im späten Geschäft. An den chinesischen Aktienmärkten geht es aufwärts, die Kurse erreichten zum Teil die höchsten Stände seit über zwei Monaten, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Händler freuen sich über erneut gelockerte Coronamaßnahmen und Hilfen für den schwer angeschlagenen Immobiliensektor. Noch kein großes Börsenthema stellt der G20-Gipfel auf Bali. Der indonesische Präsident Joko Widodo dringt klar auf Kooperationen und Maßnahmen zur Stützung der siechenden Weltkonjunktur.

Dazu gesellen sich weitreichende Maßnahmen zur Unterstützung des angeschlagenen Immobiliensektors. Die chinesische Zentralbank und die oberste Bankenaufsichtsbehörde unterstützen weitreichende Maßnahmen zur Ankurbelung der Wohnungsnachfrage und des Wohnungsangebots, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Beamte. Präsident Xi Jinping soll die Maßnahmen bereits abgesegnet haben, so die informierten Quellen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX