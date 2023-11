US-Inflationsdaten im Fokus: ATX und DAX zurückhaltend erwartet -- Asiatische Indizes etwas fester

In Wien wie auch am deutschen Markt dürfte es zunächst wenig Bewegung geben. Die Märkte in Fernost zeigen sich am Dienstag freundlich.

AUSTRIA

Am Dienstag dürften sich Anleger am heimischen Aktienmarkt vorerst zurückhalten.

Der ATX bewegt sich vorbörslich nur wenig.

Die Anleger warten am Dienstag vor Inflationsdaten aus den USA ab. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind durchwachsen. Einmal mehr versprechen sich Investoren am Nachmittag von den Verbraucherpreisen neue Eindrücke für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhält. Eher Einzelwerte könnten von der Berichtssaison bewegt werden. Die Experten der Commerzbank sprachen aktuell von Konsolidierung an den Börsen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steht vor einer kaum veränderten Eröffnung.

Der DAX notiert vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Die Anleger gehen am Dienstag vor Inflationsdaten aus den USA abwartend in den Handelstag. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind mau mit gemischten Vorzeichen.

Einmal mehr versprechen sich Investoren am Nachmittag von den Verbraucherpreisen neue Eindrücke für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhält. Bis die Daten bekannt sind, dürfte am Gesamtmarkt nicht viel passieren. Eher Einzelwerte könnten von der Berichtssaison bewegt werden, denn diese gibt am Dienstag nochmals Gas mit zahlreichen Quartalsberichten.

Die Experten der Commerzbank sprachen aktuell von Konsolidierung an den Börsen - mit einer vorsichtigen Haltung auch wegen des bald wieder drohenden Regierungsstillstands in den USA. Mit Blick auf die US-Inflation erwähnten sie: "Die Märkte gehen davon aus, dass die Gesamtinflation nachlässt, die Kerninflation jedoch im Vergleich zum Vormonat unverändert bleibt."

Laut Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank besteht aber "das Risiko, dass sich die Inflation in den USA als recht hartnäckig erweisen könnte und damit den vielen falkenhaften Stimmen, die wir in letzter Zeit aus den Reihen der Fed-Mitglieder gehört haben, recht geben." Für eine weitere Zinserhöhung dürfte die Hürde ihrer Einschätzung nach mittlerweile recht hoch liegen, dies scheine aber auch für Zinssenkungen der Fall zu sein.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Index ging mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 34.337,14 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben 0,22 Prozent auf 13.767,74 Zähler nach.

Die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte, hatte die Indizes am Freitag kräftig nach oben getrieben. Gestützt wurde diese Erwartung vom unerwartet stark gesunkenen Index für die Verbraucherstimmung der Universität Michigan. Am Montag standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda.

Nach der jüngsten Rally, die den S&P 500 in den vergangenen beiden Wochen um 7,2 Prozent nach oben getrieben hat, herrschte zu Wochenbeginn Zurückhaltung, da der Markt auf die Verbraucherpreise für Oktober am Dienstag wartet. Zudem werden am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise, jeweils für Oktober, bekannt gegeben.

ASIEN

In Fernost geht es am Dienstag ganz leicht bergauf.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich um 0,34 Prozent auf 32.695,93 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite schlussendlich um 0,31 Prozent nach oben auf 3.056,07 Einheiten, während sich der Hang Seng in Hongkong quasi unverändert bei 17.425,54 Zählern zeigt.

An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Dienstag nach oben gegangen. Lediglich die chinesischen Börsen hinkten etwas hinterher, hier gab es nur kleine Gewinne der Leitindizes.

Im Fokus standen die im späteren Verlauf des Tages anstehenden Inflationsdaten aus den USA, denen die Akteure offenbar zuversichtlich entgegenblickten. Die Hoffnung ist, dass die Inflation weiter zurückgeht und damit die Spekulation gestützt wird, dass der Zinshöhepunkt bereits gesehen wurde - trotz zuletzt vermehrt falkenhafter Töne aus Kreisen der US-Notenbank. Für die Gesamtrate wird ein weiterer Rückgang der Verbraucherpreise im Oktober auf 3,3 von 3,7 Prozent im Vormonat jeweils gegenüber dem Vorjahr erwartet. In der Kernrate soll es bei 4,1 Prozent bleiben.

Daneben warteten die Marktteilnehmer auf das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Pendant Xi Jinping, das erste seit über einem Jahr. Der Stimmung am Markt zuträglich sei in diesem Zusammenhang gewesen, dass beide Seiten Berichten zufolge vor dem Treffen versöhnliche Töne angeschlagen haben sollen, hieß es von den Marktstrategen von Saxo Markets.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX