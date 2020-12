ATX in Grün -- DAX eröffnet erholt -- Börsen in Fernost mit unterschiedlichen Tendenzen

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Montag eine freundliche Tendenz durch. An den Börsen in Asien geht es teils leicht ins Plus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt gerät vorbörslich unter Druck.

Der ATX notiert rund eine Stunde vor dem Börsenstart am Montag mit Abgaben.

Unterstützung lieferten laut Marktbeobachtern neue Hoffnungen in Sachen Brexit. Die Gespräche über einen Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden doch noch einmal fortgesetzt. Ursprünglich hatte am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Belastend könnten hingegen die in zahlreichen Ländern steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und die verstärkten Einschränkungen wirken. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato ausgesprochen dünn. Auch datenseitig werden zum Wochenauftakt keine nennenswerten Impulse erwartet.

Mehr als zwei Millionen Teilnehmer - bei 8,9 Mio. Einwohnern - sind bei der ersten Corona-Massentestreihe in Österreich verzeichnet worden. Obwohl die angepeilten 60 Prozent nicht erreicht werden, sieht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) das Ergebnis als "erfolgreiches Großprojekt, das im Neuen Jahr wiederholt wird"

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich in Grün.

Der deutsche Leitindex DAX startet 0,83 Prozent höher bei 13.224,26 Punkten in den Montagshandel.

Als Treiber inmitten der weiter zugespitzten Corona-Lage gilt hauptsächlich, dass es doch noch einen Hoffnungsschimmer in den Brexit-Gesprächen gibt. Dennoch stelle sich die Frage, ob die Risiken am Aktienmarkt trotz der jüngsten Dax-Verluste am Freitag in einem angemessenen Umfang berücksichtigt worden seien oder ob noch weiterer Anpassungsbedarf bestehe, schrieben die Experten der Helaba im Tagesausblick. Die Gespräche über einen Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden noch einmal fortgesetzt. Darauf einigten sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson. Ursprünglich hatte am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Beide Seiten lägen bei einigen Schlüsselfragen aber noch "sehr weit auseinander", betonte Johnson.

Unsicherheit löst aber weiter die Tatsache aus, dass Deutschland im Laufe der Woche in einen härteren Lockdown geht. Vor diesem Hintergrund sieht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die Börse in einem Spannungsfeld.

WALL STREET

Überwiegend Kursverluste haben am Freitag das Bild an den US-Aktienmärkten geprägt.

Der Dow Jones tendierte leicht bergauf und legte um 0,16 Prozent auf 30.046,37 Zähler zu. Der NASDAQ Composite fiel hingegen zurück und verlor 0,23 Prozent auf 12.377,87 Punkte.

Die Perspektive auf baldige Impfungen gegen COVID-19 in den USA und damit mutmaßlich eine Belebung der Wirtschaft hob die Stimmung kaum. Ein Gremium der US-Gesundheitsbehörde FDA hat sich für die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer ausgesprochen. Das Votum ist aber wenig überraschend, weil Großbritannien den Impfstoff seit kurzem bereits verabreicht. Die Corona-Pandemie mit weiterhin hohen Neu-Infektionszahlen und verschärften Eindämmungsmaßnahmen belastete das Sentiment indessen weiter.

Bremsend wirkte daneben, dass das herbeigesehnte Konjunkturprogramm in den USA nicht vorankommt. Hier gab es einen neuen Dämpfer bei den Verhandlungen.

ASIEN

In Asien sind unterschiedliche Vorzeichen zum Start der neuen Woche auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 26.711,92 Punkten 0,22 Prozent im Plus.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,32 Prozent auf 3.357,79 Einheiten hinzu. Dagegen sinkt der Hang Seng in Hongkong um 0,55 Prozent auf 26.360,80 Zähler (Stand: 07:15 Uhr MEZ).

In Japan schütteln die Börsianer eine Reihe negativer Nachrichten ab. In einigen Regionen ist die medizinische Versorgung an ihre Grenzen gekommen, weswegen ein Corona-Gremium die regionale Aussetzung von Hilfen für heimische Verkehrssysteme empfohlen hat. Dagegen hat der Tankan-Konjunkturbericht der Bank of Japan eine Verbesserung der Stimmung unter großen Produzenten ausgewiesen. Versicherungswerte gehören zu den Favoriten in Tokio.

rmutigt werden die Anleger durch die weiter laufenden Gespräche über ein staatliches Hilfspaket für die Wirtschaft in den USA. Zudem beginnen dort am heutigen Montag die Corona-Impfungen mit dem Pfizer-BioNTech-Vakzin.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX