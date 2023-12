Fed stellt Zinssenkungen in Aussicht: ATX mit Gewinnen -- DAX mit Rekordhoch über 17.000-er Marke -- Anleger in Asien unentschlossen

Heimische Börsen nehmen zum Start am Donnerstag Fahrt auf. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls deutlich nach oben. Die Aktienmärkte in Fernost zeigen sich unterdessen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt greifen am Donnerstag wieder verstärkt zu.

Der ATX gewann im frühen Verlauf 0,66 Prozent auf 3.319,75 Punkte und bleibt im Verlauf deutlich in der Gewinnzone.

Analysten von der Helaba verweisen auf positive Börsenvorgaben aus Übersee, da sich die Zinssenkungserwartungen verstärkt haben, obwohl es diesbezüglich keine klaren Signale von der Fed gegeben hat. Am Berichtstag steht nun die Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung im Fokus. Wie bei der US-Notenbank am Vorabend werden nun auch im Euroraum keine Zinsveränderungen erwartet. Die Anleger spekulieren bereits auf klar sinkende Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks im kommenden Jahr.

Mit einer Zahlenvorlage rückte am heimischen Aktienmarkt EVN ins Blickfeld. Der niederösterreichische Energieversorger hat seinen Gewinn im Wirtschaftsjahr 2022/23 mehr als verdoppelt. Das Konzernergebnis stieg von 209,6 Mio. auf 529,7 Mio. Euro.

Zudem haben die Analysten der Erste Group ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des Caterers DO&CO bestätigt. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 147 auf 165 Euro nach oben gesetzt.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag geht es zum Start am deutschen Aktienmarkt nach oben.

Der DAX steigt mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 16.948,79 Punkten in den Handel ein. Im Verlauf geht es zeitweise weiter über die 17.000-er Marke.

Zinssenkungsspekulationen haben den DAX am Donnerstag erstmals über die Marke von 17.000 Punkten steigen lassen. Bei 17.003 Punkten wurde ein neues Rekordhoch markiert. Treiber sind die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend, die für das kommende Jahr insgesamt drei Zinssenkungen avisiert hat und sich damit der Markterwartung von vier Zinsschritten angenähert hat.

Laut der Deutschen Bank preist der Markt nun bereits sechs Zinssenkungen von jeweils 25 Basispunkten ein, vor der Fed-Sitzung waren es vier gewesen. Einer ersten Zinssenkung im März wird nun eine Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent zugebilligt nach gut 40 Prozent vor der Sitzung.

Bereits im Vorfeld hatten spekulative Zinssenkungserwartungen den DAX auf neue Rekordhochs geführt. Die US-Notenbank um Fed Präsident Jerome Powell hat sich diesen Erwartungen deutlich angenähert. "Jerome Powell hat für die Börsen gestern den Weihnachtsmann gegeben. Jetzt erwarten die Börsianer, dass Christine Lagarde das Christkind spielt", kommentiert bei QC Partners.

Die EZB dürfte am Mittag die Leitzinsen unverändert lassen. Analysten gehen überwiegend davon aus, dass sie ihre geldpolitischen Schlüsselaussagen beibehalten wird: Dass nämlich die Zinsen ausreichend lange ausreichend restriktiv bleiben müssen, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Und: Dass die weiteren geldpolitischen Schritte datenabhängig erfolgen werden. Im Detail könne es aber durchaus Änderungen geben, in dem sich ein spürbar verändertes Meinungsbild innerhalb des EZB-Rats spiegeln würde.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten nach der Bekanntgabe der Zinspause signifikant bergauf.

Dem Dow Jones Index gelang sogar ein neues Rekordhoch. Er legte um 1,40 Prozent auf 37.090,24 Zähler zu. Ähnlich freundlich präsentierte sich der NASDAQ Composite, der sich gegenüber dem Vortag um 1,38 Prozent auf 14.733,96 Punkte verbessert hat.

Als taubenhaft interpretierte Aussagen der US-Notenbank haben am Mittwoch die Aktien- und Anleihemärkte nach oben getrieben. Der Dow-Jones-Index stieg erstmals über 37.000 Punkte und markierte bei 37.094,85 Stellen ein neues Rekordhoch. Der Dollar geriet unter Druck. Die Fed erwartet 2024 Zinssenkungen um 75 Basispunkte und weitere Zinssenkungen in den darauffolgenden beiden Jahren. Weiter signalisierten die Währungshüter, dass die Teuerung schneller als erwartet abklingt. Das Wachstum verlangsame sich nach einem starken dritten Quartal. Die Prognose für das BIP-Wachstum 2024 wurde leicht gesenkt auf 1,4 von 1,5 Prozent.

Auch einige weniger taubenhafte Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell wurden vom Markt gut weggesteckt. So schloss er eine weitere Zinserhöhung nicht gänzlich aus und sagte, es sei viel zu früh, um den Sieg über die Inflation auszurufen.

Am Anleihemarkt ging es kräftig aufwärts. Die Zehnjahresrendite sackte um 19 Basispunkte ab nach 5 im Vorfeld der Fed-Aussagen. Die Erwartung mehrerer Zinssenkungen im kommenden Jahr stütze die Notierungen der Anleihen, hieß es. Mit dem Dollarindex ging es um 0,9 Prozent abwärts, der Euro kletterte von 1,0780 bis auf 1,0890 Dollar. Der Goldpreis machte einen Satz und stieg deutlich über 2.000 Dollar, ein Tagesplus von 2,3 Prozent.

Im Vorfeld hatten Teilnehmer eher mit einer falkenhaften Fed gerechnet und mit dem Wunsch der Währungshüter, die an den Märkten grassierenden Zinssenkungsspekulationen zu dämpfen.

Pfizer-Umsatzprognose enttäuscht

Pfizer sackten um 6,7 Prozent ab, der Kurs des Impfstoffpartners Biontech kam um 1,5 Prozent zurück. Pfizer peilt angesichts der anhaltenden Abschwächung der Nachfrage nach dem Impfstoff für Covid-19 sowie verwandte Produkte 2024 einen Umsatz von 58,5 bis 61,5 Milliarden Dollar an - unter der Konsensschätzung von 62,66 Milliarden.

Take-Two Interactive Software notierten 3,8 Prozent höher. Die Aktie wird in den Nasdaq-100-Index aufgenommen. Airbnb stiegen um 2,8 Prozent. Der Zimmervermittler hat einen Steuerstreit mit Italien per Nachzahlung in Höhe von 576 Millionen Euro aus der Welt geschafft.

Tesla drehten nach Verlusten 1 Prozent ins Plus - obwohl der Elektroautobauer mehr als 2 Millionen Autos zurückrufen muss wegen Probleme mit dem Autopiloten.

XPO stiegen 0,7 Prozent. Das Logistikunternehmen hat angekündigt, Dienstleistungszentren zu übernehmen, die zuvor vom Konkurs gegangenen Unternehmen Yello betrieben wurden.

Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise stiegen von ihren Fünfmonatstiefs um 1,7 Prozent, nachdem die Opec ihre Prognosen für das Wachstum der weltweiten täglichen Ölnachfrage 2023 und 2024 unverändert gelassen hat. Sie erwartet, dass sie verglichen mit dem Vorjahr um 2,5 Millionen Barrel zunehmen wird. Dazu sind die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche stärker zurückgegangen als erwartet.

ASIEN

Unterschiedliche Vorzeichen prägten am Donnerstag den Handel in Fernost.

In Tokio verlor der Nikkei 225 am Donnerstag 0,73 Prozent und schloss bei 32.686,25 Punkten.

Etwas schwächer präsentierte sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite verlor daneben 0,33 Prozent auf 2.958,99 Indexpunkte. Aufwärts ging es unterdessen für den Hang Seng in Hongkong: Das Börsenbarometer gewann 1,07 Prozent auf 16.402,19 Punkte.

Der taubenhafte Auftritt der US-Notenbank hat am Donnerstag an den asiatischen Börsen teilweise für Auftrieb gesorgt. Die Fed ließ wie erwartet die Zinsen unverändert, signalisierte aber, dass die Inflation schneller als erwartet abklingt, was die Tür für Zinssenkungen im nächsten Jahr öffne. In den neuen Projektionen rechnet sie 2024 mit drei Zinssenkungen. Damit läge der Leitzins Ende 2024 bei 4,60 Prozent, im September hatte die Projektion noch auf 5,10 Prozent gelautet.

Die zuletzt bereits weit fortgeschrittene Zinsspekulation, die auch maßgeblich die Aktienmärkte unterstützte, wurde damit untermauert, am US-Anleihemarkt sanken die Renditen nochmal kräftig.

Auf dem chinesischen Festland hätten die Teilnehmer den Fokus stärker auf die leicht gesenkte Wachstumsprognose der US-Notenbank gelegt, hieß es. Zumal die Konjunktur auch in China selbst weiter eher mau sei und immer noch auf umfassende Stützungsmaßnahmen gehofft werde.

In Japan wurde die Kehrseite des taubenhaften US-Zinsausblicks deutlich: der geschwächte Dollar. Er kostete zuletzt nur noch 141,70 Yen, rund 3 Prozent weniger als mit fast 146 Yen zur gleichen Vortageszeit. Damit verteuern sich nicht nur japanische Exporte, es schmälert auch im Ausland erzielte und nach Japan rücktransferierte Gewinne.

Dazu kam ein Politikskandal als Belastungsfaktor. Wegen eines Parteispendenskandals haben vier Minister ihren Rücktritt eingereicht, darunter der Wirtschafts- und der Innenminister.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX