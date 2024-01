US-Feiertag verursacht ruhigen Handel: ATX etwas fester -- DAX gibt nach -- Börsen in Fernost schließen mehrheitlich mit Gewinnen

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart mit positiver Tendenz. Der DAX gibt etwas nach. An An den asiatischen Börsen ging es am Montag mehrheitlich aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart freundlich.

Der ATX präsentiert sich am Montag in Grün, nachdem er zwischenzeitlich an die Nulllinie zurückgefallen war.

Das europäische Umfeld zeigte sich unterdessen weiterhin mit geringen Verlusten. Im weiteren Sitzungsverlauf dürfte sich das Geschäft insgesamt ruhig gestalten, da die Börsen in den USA am heutigen "Martin Luther King Day" geschlossen bleiben - dies schlägt sich üblicherweise auch auf dieser Seite des Atlantiks in geringeren Handelsumsätzen nieder.

Auch konjunkturseitig richtet sich das Marktinteresse auf europäische Datenveröffentlichungen. So wurde bekannt, dass die deutsche Wirtschaft 2023 in eine Rezession gerutscht ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank laut einer ersten Schätzung gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent. Produktionsdaten aus der Eurozone fielen mit einem erneuten Rückgang wie erwartet aus und brachten folglich keine klaren Impulse.

Mit Blick auf die in Wien notierten Unternehmen blieb die Nachrichtenlage bisher hingegen ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt am Montag nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,11 Prozent höher bei 16.723,24 Punkten, dreht dann jedoch ins Minus.

Impulsarm hat der DAX die neue Woche begonnen. Impulse von der Wall Street bleiben zum Wochenbeginn angesichts des Martin Luther King Day in den USA aus. Die Börsen in New York öffnen erst am Dienstag wieder.

In den kommenden Tagen könnte dann die - zumindest in den USA - so langsam Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen für Impulse sorgen. Zudem bleibt die Geldpolitik der Notenbanken als einer der wichtigsten Kurstreiber im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende relativ lethargisch.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas höher, rutschte dann aber in die Verlustzone ab. Letztendlich beendete er die Freitagssitzung 0,31 Prozent tiefer bei 37.592,98 Einheiten. Der NASDAQ Composite legte zum Start ebenfalls zu. Zur Schlussglocke notierte er jedoch nur noch 0,02 Prozent höher bei 14.972,76 Punkten.

Die US-Börsen haben sich am Freitag beim Einläuten der Berichtssaison durchwachsen entwickelt. Von den Unternehmen kam Licht und Schatten und so fanden die Märkte keine klare Richtung. Aus dem Bankensektor kamen zwar vereinzelt gute Nachrichten. Börsianer urteilten aber, insgesamt starte die Berichtssaison verhalten. Ein Thema blieb auch die Frage, wann es die erhofften ersten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed geben könnte. Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen vom Vortag konnten Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen als Zeichen für nachlassenden Inflationsdruck gewertet werden.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.

In Tokio legte der Nikkei 225 letztlich 0,91 Prozent auf 35.901,79 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite letztlich 0,15 Prozent im Plus bei 2.886,29 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong schwächte sich derweil um 0,17 Prozent auf 16.216,33 Einheiten ab.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA bescherte den asiatischen Börsen am Montag im späten Geschäft mehrheitlich leichter Aufschläge. Die US-Erzeugerpreise waren zum Wochenschluss niedriger als erwartet ausgefallen. Doch echte Kauflaune wollte nicht aufkommen, denn das Börsenumfeld ist schwierig. So hat die chinesische Zentralbank einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen - diese Entscheidung kam unerwartet. Die großen Geschäftsbanken hatten ihre Einlagenzinsen gesenkt, was als Spielraum für weitere Zinssenkungen betrachtet worden war. Laut Devisenmarktstratege Alvin T. Tan von der RBC hatte der Markt mit einer Zinssenkung um 10 Basispunkte gerechnet.

Zudem kamen beunruhigende Schlagzeilen aus dem Roten Meer. Die US-Streitkräfte haben Huthi-Raketen abgefangen und zugleich neue Angriffe auf die jemenitischen und vom Iran kontrollierten Rebellen geflogen. Aus Nordkorea wurden derweil neue Raketentests gemeldet und nach der Wahl des chinakritischen Kandidaten Lai Ching-te in Taiwan verschärfen sich die Spannungen zwischen China, Taiwan und den USA wieder. Gleichwohl haben chinafreundliche Parteien im Parlament zugelegt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX