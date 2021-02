ATX vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Nikkei klettert kräftig - China im Feiertag

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart zulegen. Der DAX wird mit positiven Vorzeichen erwartet. Am Montag geht es in Japan aufwärts, während die Börsen in China geschlossen bleiben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte stärker in die neue Woche starten.

Der ATX tendiert vorbörslich auf grünem Terrain.

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche im Plus erwartet. Die Risikostimmung unter den Investoren ist gut und treibt die globalen Aktienmärkte auf Hochs. Auch der Aktienmarkt in Japan lässt am Morgen aufhorchen. Dort ist der Nikkei das erste Mal seit über 30 Jahren über die Marke von 30.000 Punkten gestiegen. In Italien ist der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, als italienischer Ministerpräsident vereidigt worden. Am italienischen Anleihemarkt wurde er in der Vorwoche bereits als "Super Mario" gefeiert, die Rendite der zehnjährigen BTPs fiel für das hochverschuldete Land unter 0,50 Prozent. In den kommenden Wochen und Monaten muss sich Draghi nun die Vorschusslorbeeren der Investoren verdienen, was nicht einfach werden dürfte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag mit positiver Tendenz zeigen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone.

Dem DAX winken zum Start in die neue Handelswoche leichte Kursgewinne. Vor einer Woche hatte er mit 14.169 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht. Im weiteren Wochenverlauf war er dann um 14.000 Punkte gependelt. In den Vereinigten Staaten waren der marktbreite S&P 500 wie auch der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 vor dem Wochenende mit neuen Höchstständen voran gelaufen - und das obwohl gerade in den USA die Zinsen zuletzt angezogen haben und auch hierzulande die Renditen für Staatsanleihen in den vergangenen Wochen zugelegt haben. Theoretisch führt dies zu sinkenden Aktienkursen.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich mit etwas höheren Notierungen ins lange Wochenende.

Der Dow Jones rettete sich in den letzten Handelsminuten ins Plus und legte um 0,09 Prozent auf 31.458,40 Punkte zu. Auch der NASDAQ Composite tendierte bergauf und schloss um 0,50 Prozent höher auf 14.095,47 Zählern.

Nach einem Auf und Ab haben die Indizes an der Wall Street am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Im späten Geschäft nahmen die Kurse etwas an Fahrt auf, auf Schlusskursbasis erreichten die drei Leitindizes neue Allzeithochs. Die an den vergangenen Tagen bereits zu beobachtende Seitwärtsbewegung löste sich damit nach oben auf.

Hinzu kommt die Berichtssaison der Unternehmen, die weiter überwiegend gute Ergebnisse liefert. Die US-Notenbank hält dem Markt derweil weiter den Rücken frei mit dem neuerlichen Signal von Fed-Chef Jerome Powell, wonach die Geldpolitik noch lange unterstützend bleiben wird. Unternehmensseitig stand die Disney-Aktie im Fokus. Der Unterhaltungskonzern hat in seinem jüngsten Quartal dank eines stürmischen Kundenwachstums bei seinem Streaminggeschäft Disney+ positiv überrascht. Für die zuletzt schon gut gelaufenen Aktie ging es dennoch um 1,5 Prozent nach unten.

ASIEN

Am Montag geht es in Japan aufwärts, während die Börsen in China geschlossen bleiben.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ 0,76 Prozent im Plus bei 30.039,78 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am vergangenen Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3.655,09 Punkte nach oben. Hier ruht der Handel wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr bis einschließlich Mittwoch. In Hongkong fand am vergangenen Donnerstag ein verkürzter Handel statt - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30.182,44 Zählern. Dort wird der Handel am Dienstag wieder aufgenommen.

Die Akteure an den asiatischen Aktienmärkten setzen weiter auf die neue US-Regierung unter Joe Biden und ein Billionen-Dollar-Maßnahmenpaket für die US-Wirtschaft. Für gute Laune sorgt daneben, dass die Corona-Pandemie - gemessen an den Fallzahlen - weiter abzuebben scheint. Unternemensseitig spielen überwiegend gut ausfallende Unternehmensergebnisse den Optimisten an der Börse in die Hände. Während in China und Hongkong wegen der Neujahrsfeierlichkeiten nicht gehandelt wird, geht es an den anderen Plätzen kräftig nach oben mit den Indizes.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX