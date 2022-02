ATX auf Erholungskurs -- DAX dreht im frühen Verlauf ins Plus -- Asiens Börsen mit unterschiedlicher Entwicklung

Anleger am heimischen Aktienmarkt zeigen sich im Dienstagshandel in Kauflaune. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls aufwärts. In Fernost sind die Anleger uneins.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt forcieren am Dienstag eine Erholung.

Der ATX verlor im frühen Verlauf 0,12 Prozent auf 3.885,68 Punkte, bereits früh steigen aber Käufer in den Markt ein und verhelfen dem Leitindex auf grünes Terrain.

Die Vorgaben sind dabei eher durchwachsen: Nachdem sich die europäischen Börsen am Montag mit deutlich tieferen Kursen präsentierten, gab es auch in den USA und in Fernost Abschläge zu verbuchen. Weiterhin bleibt die Unsicherheit am Markt hoch. Einerseits drückt die weiter hohe Inflation in den USA und die Aussicht auf baldige Zinserhöhungen auf die Stimmung. Andererseits bereitet auch der schwelende Ukraine-Konflikt den Anlegern zunehmend Sorgen.

Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow könnten jedoch laut den Experten der Bank ING die gestrige Unruhe zumindest etwas dämpfen. Lawrow sehe im derzeitigen Konflikt noch Verhandlungsspielraum. Unterdessen gehen auch die diplomatischen Bemühungen westlicher Staaten weiter. Datenveröffentlichungen geraten angesichts der vorherrschenden Themen Zinsen, Inflation und Ukraine-Krise in den Hintergrund. Am Vormittag steht einerseits die Zweitschätzung zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Schlussquartal 2021 an. Andererseits wird auch der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen in Deutschland veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag grüne Vorzeichen zu sehen.

Der DAX war zunächst mit einem Verlust von 0,24 Prozent bei 15.077,32 Punkten in den Handel eingestiegen, erobert bereits früh aber die Gewinnzone.

Mit einem weiter volatilen Geschäft rechnen Händler allerdings auch am Dienstag an den Börsen. Käufer dürften den Märkten fern bleiben, solange keine Klarheit um die Entwicklung in der Ukrainekrise besteht. Neben den geopolitischen Risiken bleibt die schärfere Gangart der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation einer der zentralen Belastungen für den Aktienmarkt. Viele Marktbeobachter rechnen im März mit einer Anhebung des US-Leitzinses um bereits 0,50 Prozentpunkte.

Beachtung finden dürften am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen als einer der ersten Frühindikatoren für den Monat Februar. Die Dekabank erwartet nur eine leichte Verbesserung bei den Zahlen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Bei aller Zuversicht mit Blick auf eine abklingende Corona-Pandemie und geringere Lieferengpässe dürften sich der Ukraine-Konflikt, die Sorge vor einer zu hohen Inflation und einer schnelleren Reaktion der Europäischen Zentralbank dämpfend bemerkbar machen, hiess es.

WALL STREET

Zu Beginn der neuen Woche blieb die Situation an der Wall Street angespannt.

Der Dow Jones weitete seinen anfänglichen Verlust noch aus und ging letztlich 0,49 Prozent schwächer bei 34.566,17 Punkten in den Feierabend. Daneben schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite unverändert bei 13.790,92 Zählern, nachdem er zum Start moderat gesunken war.

Die drohende Kriegsgefahr in Europa blieb auch am Montag das Hauptthema an der Wall Street. Anleger fürchten weiter eine Invasion Russlands in die Ukraine und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Konsequenzen wie Sanktionen und Energiepreisexplosionen. Diplomatische Bemühungen verliefen am Wochenende im Sande.

Die jüngste Meldung brachte jedoch etwas Entspannung in den ansonsten angespannten Markt. Der russische Außenminister Sergei Lawrow wurde mit Aussagen zitiert, wonach Russland konkrete Vorschläge zur Deeskalation der Krise vorlegen werde. Russland sehe Möglichkeiten, im Rahmen der Verhandlungen Fortschritte zu machen.

"Wir haben die Inflationsgeschichte und dann die russische Sache", fing Marktstratege Lars Skovgaard Andersen von Danske Bank Wealth Management die zwei wichtigsten Impulsgeber des Finanzmarktes ein. Im Falle einer Invasion "wird es einige negative Auswirkungen auf die Märkte geben, aber ich denke auch, dass Investoren dies einkalkulieren", fügte er hinzu.

Die Ukraine-Krise erwischt den Aktienmarkt zu einem Zeitpunkt, da er wegen der Zinswende ohnehin unter Druck steht, die durch die hohe Inflation forciert wird. Die Möglichkeit eines Kriegs in Europa hat sich bereits in den vergangenen Wochen als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor erwiesen. Moskau bestreitet zwar, in die Ukraine einmarschieren zu wollen, doch hat Russland seinen militärische Aufmarsch an den Grenzen der Ukraine fortgesetzt und bedroht das Land von drei Seiten. Dazu gehören einige der bestausgebildeten Bataillone Russlands und Raketen, die Ziele in der gesamten Ukraine treffen könnten.

Die USA und ihre Verbündeten ziehen ihr diplomatisches Personal aus Kiew ab. Auch die Unternehmen treffen Vorsichtsmaßnahmen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM zum Beispiel hat den Flugbetrieb im ukrainischen Luftraum eingestellt.

ASIEN

An den Börsen in Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor 0,79 Prozent auf 26.865,19 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland rückte um 0,50 Prozent auf 3.446,09 Indexpunkte vor. Verluste werden im späten Verlauf auch aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng 1,17 Prozent auf 24.270,56 Zähler einbüßt.

An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz herauskristallisiert. Das Geschäft verlief angesichts des Ukraine-Konflikts nervös. Die Abgaben in Tokio begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank mit enttäuschenden Daten. Japans Wirtschaft hat im Schlussquartal nach einem Rückgang im Vorquartal zwar wieder zugelegt. Wie die Regierung am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten bekannt gab, stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten um 1,3 Prozent. Experten hatten im Schnitt aber mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet.

Für die Berichtssaison in Japan zog die Postbank unterdessen ein erstes positives Fazit. "In Summe stiegen die Profite gegenüber Vorjahresquartal um elf Prozent - etwa 1,2 Prozentpunkte stärker als von Analysten erwartet; die Umsätze legten um acht Prozent zu", hiess es. "Auf Sektorebene überzeugten insbesondere Banken, Öl-, Gas- und Minenwerte sowie Logistik- und Immobilienunternehmen."

Für die Gewinne an den chinesischen Festlandsbörsen verwiesen die Marktstrategen der Deutschen Bank unterdessen auf Transaktionen der Notenbank Chinas zur Stützung der Wirtschaft. Die Währungshüter hätten dazu den zweiten Monat in Folge dem Bankensystem des Landes entsprechend Liquidität zur Verfügung gestellt.

