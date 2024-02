US-Börsen liefern freundliche Vorgaben: Gewinne in Asien

Die Anleger in Asien greifen am Donnerstag zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt konnte seine frühen Gewinne am Mittwoch nicht verteidigen.

Der ATX eröffnete fester und blieb dann zunächst im Plus. In den letzten Handelsstunden fiel er jedoch zurück. Bei 3.366,27 Punkten (minus 0,06 Prozent) schloss der ATX.

Stark negative Vorgaben von den US-Börsen vom Vorabend lasteten somit nicht auf dem heimischen Aktienmarkt. An der Wall Street hatten unerwartet hohe Inflationszahlen merklich auf die Stimmung gedrückt.

"Die gestern veröffentlichten Inflationszahlen in den USA haben auf ganzer Linie enttäuscht", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Zinssenkungshoffnungen in den USA haben damit weiter abgenommen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegte sich zur Wochenmitte nach oben.

Der DAX startete minimal im Minus, drehte dann aber rasch ins Plus und ging bei 16.945,48 Punkten (plus 0,38 Prozent) aus der Sitzung.

Nach einem Dämpfer am Vortag hat sich der DAX zur Wochenmitte stabilisiert. Es waren die überraschend hohen Verbraucherpreise in den USA gewesen, die den DAX tags zuvor etwas deutlicher unter die Marke von 17.000 Punkten gedrückt hatten. Nun ist der Index zurück am unteren Ende der Seitwärtsspanne, in der er sich seit drei Wochen befindet. "Im Ergebnis ist damit noch keine neue Richtung entstanden.

Allerdings haben Anleger jetzt einen Vorwand, Gewinne mitzunehmen und dem Markt so zu einer vielleicht längst überfälligen Korrektur zu verhelfen", erläuterte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar verwies indes auf die "massive Unterstützung bei 16.820 Punkten", die ihm zufolge weitere Gewinnmitnahmen verhindern dürften.

Für die Gesamtmarktentwicklung bleiben in jedem Fall die Zinsen und damit die Daten zu Inflation und Wirtschaftsentwicklung zentral. Vor der Bekanntgabe der Verbraucherpreise in der weltgrößten Volkswirtschaft hatten sich die Zinssenkungserwartungen bereits vom März in den Mai verschoben.

Jetzt liegen die Hoffnungen auf dem Monat Juni oder gar noch später, denn die Teuerungsdaten im Januar "geben der US-Notenbank neue Munition, ihre stoische und abwartende Haltung noch länger beizubehalten", so Stanzl. Zunehmend wird an den Märkten inzwischen statt von einem Szenario serieller Zinssenkungen von einem geldpolitischen Stopp-and-Go-Betrieb ausgegangen. "Von zeitweise sechs erwarteten Zinssenkungen in diesem Jahr sind nur noch zwei oder drei übrig geblieben."

WALL STREET

Die Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 1,10 Prozent höher bei 38.118,95 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland wird seit Freitag nicht gehandelt, auch am Mittwoch ruht das Geschäft weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2.865,90 Zähler hinzugewonnen. Der Hang Seng in Hongkong legt unterdessen 0,39 Prozent auf 15.941,85 Zähler zu.

In Shanghai ruht der Börsenhandel weiter wegen der noch bis zum Ende der Woche andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest.

Die übrigen Börsen in Asien schliessen sich am Donnerstag mehrheitlich der freundlichen Vorgabe der Wall Street an. Dort war es nach dem deutlichen Rücksetzer am Dienstag in Reaktion auf enttäuschend hoch ausgefallene US-Inflationszahlen zu einer teilweisen Gegenbewegung gekommen, unterstützt von sinkenden Renditen am Anleihemarkt.

Wenig Beachtung schenken Anleger in Japan der Tatsache, dass das BIP in Japan im letzten Quartal 2023 zum Vorquartal wider Erwarten leicht geschrumpft ist, auch der festere Yen belastet kaum. Auf Jahresbasis wuchs die japanische Wirtschaft immerhin um 1,9 Prozent. Der Yen zieht an, obgleich die Konjunkturentwicklung der Notenbank den Weg zu einer weniger lockeren Geldpolitik erschwert, wie Marktteilnehmer betonen. Für Auftrieb sorge stattdessen eine weiter drohende Intervention Japans zugunsten der eigenen Währung. Hintergrund sind entsprechende Andeutungen aus Kreisen japanischer Währungshüter.

ASIEN

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX