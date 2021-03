ATX mit festerem Wochenauftakt -- DAX verkleinert Gewinne -- Indizes in Fernost letztlich uneins

Zum Wochenauftakt präsentiert sich der ATX positiv, während auch der DAX Gewinne ausweist. Die Börsen in Asien bewegten sich daneben zum Start in die neue Woche in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

An der Börse in Wien werden zum Start in die neue Woche Gewinne eingefahren.

Der ATX notiert im frühen Handel auf grünem Terrain.

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Nach uneinheitlichen Vorgaben der Märkte in Übersee zeigte sich auch das europäische Umfeld mit Kursgewinnen. Etwas gebremst wurden die Märkte von den anhaltenden Inflationssorgen sowie der Angst vor einer dritten Corona-Welle, kommentierte ein Marktbeobachter.

Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger zu Wochenbeginn auf die USA, wo am Nachmittag der Empire-State-Index veröffentlicht wird. Das Stimmungsbarometer der Industrie in der Region New York hatte sich zuletzt deutlich verbessert.

Auf Unternehmensseite steht die geplante Übernahme von S IMMO durch IMMOFINANZ im Blick.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich nach dem jüngsten Rückschlag am Montag fester.

Der DAX verbuchte zum Handelsauftakt einen marginalen Aufschlag von 0,01 Prozent auf 14.504,49 Punkte. Anschließend ging es zunächst klar ins Plus, zuletzt kam das deutsche Börsenbarometer jedoch wieder etwas zurück.

Nach der fulminanten Kursrally der Vorwoche ist der deutsche Leitindex freundlich in die neue Woche gestartet. In der Vorwoche hatte der DAX eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14.595 Punkten gekrönt und war am Freitag etwas abgebröckelt. In der abgelaufenen Woche hatte er damit über 4 Prozent zugelegt.

Doch Marktexperte Timo Emden von Emden Reserach warnt angesichts der jüngsten Kursrally vor Konsolidierungstendenzen: "Dass Anleger in diesem Kontext auch mal Kasse machen und Gewinnmitnahmen jederzeit eintreten könnten, sollte daher nicht allzu sehr überraschen." Zudem verweist er auf das Infektionsgeschehen rund um Covid-19. Das RKI warne angesichts der Virusmutante B.1.1.7. vor vor einer "dritten Welle" der Infektionen bereits zu Ostern. "Inflationssorgen gepaart mit der Furcht vor einer dritten Corona-Welle könnten die Anleger wieder ausbremsen", glaubt Emden.

In einem aktuellen Strategiereport raten die Experten von JPMorgan weiter auf die jüngsten Favoriten zu setzen - Banken sowie Profiteure der Corona-Lockerungsmaßnahmen. Von einer Umschichtung in die zuletzt hinterher gelaufenen Technologie- und Defensivwerte wie beispielsweise aus dem Gesundheitsbereich hält der Aktienmarktstratege Mislav Matejka aktuell noch nichts. Solange die Anleiherenditen noch steigen, sollten Zykliker nicht verkauft werden, so Matejka. Und den Zinsanstieg hält er noch nicht für überzogen. Bei anziehender Konjunktur dürften schließlich auch die Notenbanken mit höheren Zinsen leben können.

WALL STREET

Vor dem Wochenende haben sich die US-Indizes uneinheitlich entwickelt.

Während der Dow Jones bergauf tendierte und um 0,90 Prozent auf 32.778,64 Zählern zugelegt hat, rutschte der NASDAQ Composite um 0,59 Prozent auf 13.319,86 Punkte ab.

Das von der Universität Michigan ermittelte US-Konsumklima fiel für den Monat März besser aus als erwartet. Die aufgrund verbesserter Wachstumsaussichten steigenden Renditen stützten die Rotation in Aktiensegmente, die während der Pandemie das Nachsehen gehabt hätten und nun besonders vom Wiederhochfahren der Volkswirtschaften und einem näher rückenden Ende der Pandemie profitierten, schrieb Aktienstratege Marc Häfliger von der Credit Suisse am Freitag.

ASIEN

An den Börsen in Asien schälte sich am Montag kein einheitlicher Trend heraus.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann 0,17 Prozent auf 29.766,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite 0,96 Prozent ab auf 3.419,95 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,33 Prozent auf 28.833,76 Einheiten zulegte.

Die Vorgaben von der Wall Street waren gemischt mit einem festen Dow-Jones-Index und Abgaben bei Technologiewerten im NASDAQ, letztere gedrückt durch weiter steigende Marktzinsen. Teilnehmer sprachen von einem zögerlichen und abwartenden Handel und der Suche nach Impulsen. Neue Konjunkturdaten aus China und Japan verfehlten ihre Wirkung - in China haben Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz in den ersten beiden Monaten stärker zugelegt als von Ökonomen erwartet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX