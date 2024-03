ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. In Fernost geht es zum Wochenschluss nach unten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte am Freitag nachgeben.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,5 Prozent schwächer bei 3.376 Zählern.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden sich die Anleger am Freitag voraussichtlich zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt verliert der DAX 0,1 Prozent auf 17.919 Zählern.

WALL STREET

Die US-Börsen fielen am Donnerstag in die Verlustzone.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsstart fester, anschließend fiel er jedoch ins Minus und beendete den Handel 0,35 Prozent tiefer bei 38.905,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies zum Beginn des Handels ebenfalls moderate Gewinne aus, fiel dann allerdings ebenfalls in die Verlustzone und ging 0,30 Prozent schwächer bei 16.128,53 Zählern in den Feierabend.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage dünn. Umso mehr galt das Interesse Konjunkturdaten. Die Erzeugerpreise stiegen im Februar stärker als erwartet, was aber die Stimmung nicht allzu sehr belastete, nachdem schon die Verbraucherpreise am Dienstag negativ überrascht hatten. Die Inflationsdaten sprechen eher gegen baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Die nächste Zinssitzung der Federal Reserve wird in der kommenden Woche stattfinden.

Leicht enttäuscht haben auch die Einzelhandelsumsätze, die im Februar weniger stark stiegen als angenommen. Im Januar war allerdings noch ein Rückgang verzeichnet worden. Sie geben Auskunft über den privaten Konsum, der für etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung steht. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging derweil in der Vorwoche überraschend zurück, was für eine ungebrochen gute Beschäftigungslage spricht - und ebenfalls gegen Zinssenkungen.

ASIEN

Die größten Börsen in Asien präsentieren sich am Donnerstag mit roten Vorzeichen.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:40 Uhr) einen Verlust von 0,33 Prozent bei 38.678,40 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,08 Prozent auf 3.035,66 Indexpunkte. In Hongkong gibt der Hang Seng 2,28 Prozent auf 16.574,91 Zähler ab.

Erneut höher als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten, diesmal auf Basis der Erzeugerpreise, lassen die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA schrumpfen und belasten die Aktienmärkte. Profiteur dieser Entwicklung ist der US-Dollar, die meisten Währungen der Region geben am Morgen ab. "Die US-Erzeugerpreisdaten haben dazu geführt, dass die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im Juni verringert haben", sagt Devisenanalyst Michael Wan bei MUFG Bank.

Die chinesische Zentralbank hat derweil einen Schlüsselzins unverändert belassen und damit die Wahrscheinlichkeit für eine Reduzierung des Leitzinses gedämpft. Anrollende Zinssenkungen in China sind laut ING Konsens, lediglich über den Zeitpunkt werde debattiert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX