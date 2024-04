Eskalation im Nahen Osten droht: Asiatische Märkte tendieren tiefer

Die asiatischen Märkte geben am Montag überwiegend ab, in Shanghai geht es jedoch bergauf.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wies am Freitag grüne Vorzeichen aus.

Der ATX blieb nach einem freundlichen Start in der Gewinnzone und schloss am Abend 0,28 Prozent fester bei 3.554,82 Punkten.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgte zum Wochenschluss die Aussicht auf anstehende Leitzinssenkungen der EZB.

Wie am Donnerstag nach der Zinssitzung der Zentralbank klar wurde, scheint eine Leitzinssenkung im Juni mehr oder weniger ausgemacht zu sein. EZB-Präsidentin Christine Lagarde "hat gestern sehr deutlich mit dem Zaunpfahl gewunken", erklärte der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung am 6. Juni sei damit sehr wahrscheinlich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notierte am letzten Handelstag der Woche schwächer.

Der DAX war nur wenig bewegt gestartet und stieg dann schnell über die 18.100-Punkte-Marke, bevor er am Nachmittag seine Gewinne wieder abgab und sogar ins Minus rutschte. Zum Handelsschluss stand dann ein Minus von 0,13 Prozent bei 17.930,32 Punkten an der Kurstafel.

Markteilnehmern zufolge ist das Risiko einer weiteren Korrektur nach wie vor vorhanden. Nachlassende Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA und geopolitische Gefahren, etwa mit Blick auf den gegenwärtigen Israel-Iran-Konflikt, belasteten die Kurse eher. Eine im Juni erwartete Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) gilt als eingepreist. Die Hoffnung der Anleger ruht auf einer guten Berichtssaison. Sie seien zwischen Zinssorgen und Gewinnfantasien hin- und hergerissen, hieß es von der LBBW.

Die Bilanzsaison begann an diesem Freitag in den USA mit den großen Banken. Geringere Rückstellungen für Kreditausfälle bescherten JPMorgan Chase im ersten Quartal überraschend viel Gewinn, allerdings blieb das Nettozinsergebnis hinter der Erwartung zurück. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten erst einmal negativ aufgenommen.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Freitag Abschläge.

Der Dow Jones Index gab anfänglich etwas ab und baut die Verluste noch kräftig aus. Schlussendlich rutschte der US-amerikanische Leitindex um 1,24 Prozent auf 37.983,24 Punkte ab. Der NASDAQ Composite startete derweil deutlicher im Minus, und fiel ebenfalls weiter. Er wies zum Handelsende einen Abschlag von 1,62 Prozent auf 16.175,09 Zähler aus.

Am Ende einer geschäftigen Woche und zum Auftakt der Unternehmensberichtssaison haben die Anleger an den US-Aktienmärkten deutlich auf die Bremse getreten. Enttäuschende Quartalszahlen und Ausblicke einiger Großbanken drückten Händlern zufolge auf die Stimmung.

Geschäftszahlen legten unter anderem JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup vor. Bei der US-Großbank JPMorgan etwa blieb das Nettozinsergebnis hinter der Erwartung zurück.

Frische US-Konjunkturdaten fielen unterschiedlich aus. So stiegen die Preise von in die USA importierten Gütern im März stärker als erwartet. Die Stimmung der US-Verbraucher - gemessen am Konsumklimaindex der Universität Michigan - trübte sich im April unerwartet deutlich ein.

ASIEN

Am Freitag mussten die asiatischen Börsen überwiegend Verluste verkraften.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,05 Prozent auf 39.108,20 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,21 Prozent an auf 3.055,99 Einheiten. In Hongkong verliert der Hang Seng stellenweise 0,73 Prozent auf 16.599,34 Stellen.

Die Eskalation im Nahen Osten nach dem erstmaligen direkten Angriff Israels durch Iran sorgt an den Aktienmärkten in Asien für Nervosität und fallende Kurse. Dabei fallen die Abgaben insgesamt aber eher moderat aus, nachdem sie zwischenzeitlich zumindest etwas deutlicher waren. In Schanghai steigt das Börsenbarometer sogar deutlich.

Auch am Ölmarkt fällt die Reaktion eher gelassen aus. Die Preise zeigen sich wenig verändert, Rohöl der Sorte Brent kostet mit 85,45 Dollar je Fass einen Tick weniger als am Freitag. Ein Anstieg der Ölpreise sei kurzfristig unwahrscheinlich, weil die OPEC über ausreichend freie Kapazitäten verfüge und die geopolitische Risikoprämie bereits hoch sei, erläutern die Energieexperten von ANZ.

Der Markt sei seit Oktober, als der Hamas-Israel-Konflikt begann, nervös, und eine mögliche iranische Beteiligung sei schon lange ein Grund zur Sorge. Während Teheran die Angelegenheit nun als abgeschlossen betrachten könnte, werde einiges davon abhängen, wie wiederum Israel nun reagiere, so ANZ weiter.

An den Aktienmärkten scheint die Entwicklung ähnlich interpretiert zu werden. Günstig sei auch, dass der iranische Angriff mit Drohnen und Raketen wohl nur überschaubare Schäden hinterlassen hat, dank der Luftabwehr Israels.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX