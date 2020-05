ATX vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen fester

Der heimische Markt wird vor dem Wochenende mit positiven Vorzeichen erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Die asiatischen Märkte präsentieren sich vor dem Wochenende gut behauptet. An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Donnerstag wieder besser gelaunt.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen.

Der ATX notierte am Freitag vorbörslich auf grünem Terrain.

Nach dem Rücksetzer des Vortag werden die Aktienmärkte im Plus erwartet. Damit folgen sie der guten Vorlage der Wall Street, die ohne ersichtlichen Grund ins Plus gedreht hatte. In den USA waren Finanzwerte gesucht. Die Nachrichtenlage rund um die Corona-Pandemie hat über Nacht aber keine neuen Erkenntnisse geliefert. Daten aus China liefern für die Bullen und Bären an der Börse Argumente. So erholte sich die Industrieproduktion per April zwar stärker als erwartet, dagegen fielen die Einzelhandelsumsätze auch etwas stärker als befürchtet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag fester erwartet.

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung zeitweise ein Prozent höher bei 10'437,20 Punkten.

Nach einem Wochenverlust von bislang mehr als fünf Prozent scheint sich der DAX am Freitag zunächst etwas zu fangen. Mit 10.160 Punkten war der DAX tags zuvor zeitweise gar auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen gerutscht. Auch zum Wochenabschluss mit kleinem Verfall an den Terminbörsen ist mit Schwankungen zu rechnen.

Die Woche war bisher geprägt von zunehmender Skepsis, was eine schnelle Wirtschaftserholung von der Corona-Krise angeht, sowie dem wieder aufgeflammten Thema Handelsstreit zwischen den USA und China. Trumps Handelsberater Peter Navarro goss diesbezüglich in einem Interview mit dem Sender Fox am Vorabend weiteres Öl ins Feuer.

WALL STREET

Die US-Börsen schafften es im Donnerstagshandel nach zunächst schwachem Auftakt ins Plus.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart 0,86 Prozent tiefer bei 23.049,06 Punkten, rutschte im Anschluss jedoch noch weiter zurück. Im weiteren Verlauf verbesserte sich die Stimmung, am Ende schloss der Leitindex 1,62 Prozent fester bei 23.625,34 Punkten. Der NASDAQ Composite startete ebenso mit Verlusten von 0,85 Prozent bei 8.788,04 Einheiten in den Handel. Auch hier griffen die Anleger im späten Verlauf aber deutlicher zu und hievten das Börsenbarometer in die Gewinnzone. Mit einem Aufschlag von 0,91 Prozent ging es bei 8.943.72 Zählern in den Feierabend.

Die Furcht vor den Folgen einer möglichen zweiten Corona-Welle sorgte zuletzt für wieder trübere Stimmung an den Börsen. Zudem hatte Trump bereits zur Wochenmitte einmal mehr Stimmung gegen China gemacht. Er wirft China vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben. Dies befeuerte zuletzt die Sorgen vor einem Wiederaufflammen des Handelskriegs zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften der Welt.

Am Donnerstag legte Trump nun in einem Fernsehinterview nach und schloss Nachverhandlungen des Phase-1-Handelsabkommens mit China aus, wenngleich China den Importvereinbarungen aktuell nicht vollständig nachkommt. Damit dürfte Trump früheren Zeitungsberichten aus China entgegentreten, denen zufolge die Führung des Landes Nachverhandlungen erwäge.

ASIEN

Am Freitag zeigen sich die Börsen in Asien freundlich.

In Japan verbucht der Nikkei gegen 07:00 MESZ ein Plus von 0,38 Prozent auf 19.991,45 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil 0,18 Prozent höher bei 2.875,45 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,40 Prozent auf 23.925,40 Zähler.

Gut behauptet zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zum Ausklang einer sehr schwachen Börsenwoche. Allenfalls leicht stützend wirken positive Vorgaben der Wall Street. Dort war es im späten Handel zu einem Stimmungswechsel gekommen, ohne dass es dafür einen erkennbar konkreten Auslöser gegeben hatte. Dass in China die Industrieproduktion im April mit 3,9 Prozent zum Vorjahr stärker gestiegen ist als von Ökonomen geschätzt, sorgt ebenfalls für keinen stärkeren positiven Impuls.

