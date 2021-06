ATX verliert -- DAX fester -- Märkte in Fernost letztlich zweigeteilt

Der heimische Markt macht am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich im Dienstagshandel stärker. An den asiatischen Börsen wurden überwiegend Verluste verzeichnet.

AUSTRIA

Der Handel in Wien ist am Dienstag von Abschlägen geprägt.

Der Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsstart unbewegt bei 3.552,70 Zählern, fällt dann aber deutlich in die Verlustzone zurück.

Datenseitig rückten in der Eurozone vor allem Inflationszahlen in den Blick. Daten aus Deutschland und Frankreich bestätigten das Bild eines zunehmenden Preisauftriebs. Geldpolitische Konsequenzen sind damit aber zunächst nicht verbunden, wie die EZB schon klargestellt hat.

In den Vereinigten Staaten wird ein bunter Zahlenstrauß veröffentlicht, darunter Daten vom Einzelhandel und zur Industrieproduktion. Marktteilnehmer dürften die amerikanischen Daten auch mit Blick auf die an diesem Dienstag beginnende Zinssitzung der US-Notenbank Fed betrachten.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt zeigt sich am Dienstag freundlich.

Der DAX gewann zum Ertönen der Startglocke 0,45 Prozent auf 15.744,77 Punkte und verbleibt auch weiterhin in der Gewinnzone.

Am deutsche Aktienmarkt sind die Anleger weiter in Rekordlaune. Die Aktienmärkte befinden sich bereits seit Monaten im Aufwärtstrend. Angetrieben werden die Kurse insbesondere von der sehr lockeren Geldpolitik der Notenbanken und den milliardenschweren Corona-Hilfspaketen der Regierungen. "Solange eine neue kurzfristige Übertreibung oder frische Umkehrsignale ausbleiben, geht die Show weiter", kommentierte Charttechnik-Experte Andreas Büchler von Index Radar.

Mit Blick auf den DAX schrieben die Analysten der Landesbank Helaba: "Grundsätzlich gilt es der Regel 'The trend is your friend!' besondere Aufmerksamkeit zu schenken, was das neuerliche Rekordhoch des Leitindex unterstreicht." Allerdings sollte dennoch immer wieder kritisch analysiert werden, ob die Rahmenbedingungen auf dem erreichten Niveau Neuengagements rechtfertigen und ob sich insbesondere ausreichend tragfähige Chance/Risiko-Profile definieren lassen. Gründe, welche ein solches negativ beeinflussen, seinen durchaus vorhanden, wie etwa die Inflation, welche den höchsten Stand seit zehn Jahren erreichte.

WALL STREET

Die US-Indizes entwickelten sich im Montagshandel in unterschiedliche Richtungen.

So eröffnete der Dow Jones marginal niedriger und blieb auf negativem Terrain. Er ging mit einem Verlust von 0,25 Prozent bei 34.393,75 Zählern in den Feierabend. Dagegen startete der NASDAQ Composite mit einem Gewinn und baute diesen im weiteren Verlauf noch aus. Der Schlusskurs belief sich auf ein Plus von 0,74 Prozent bei 14.174,14 Punkten.

Am Markt hieß es, die Anleger warteten zu Wochenbeginn bei Standardwerten erst einmal ab, was im Laufe der Woche von der US-Notenbank Fed kommen wird. Von dieser steht am Mittwoch der nächste Zinsentscheid auf der Agenda mit möglichen Kommentaren zur derzeit enorm hohen Inflation. Etwas mehr Interesse gibt es jedoch an den Technologiewerten, die am Freitag schon etwas besser als der breite Markt abgeschnitten hatten.

ASIEN

Im asiatischen Handel ging es am Dienstag überwiegend abwärts.

Einzig in Tokio notierte der Nikkei letztlich 0,96 Prozent fester bei 29.441,30 Punkten.

Nach dem Feiertag am Montag ging es auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite schlussendlich 0,92 Prozent auf 3.556,56 Einheiten herunter. Der Hang Seng in Hongkong verlor daneben 0,71 Prozent auf 28.638,53 Stellen.

Dominierendes Thema an den Märkten war die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, die dann am Mittwochabend (MESZ) ihre Ergebnisse präsentieren wird. Zuletzt hatten die Notenbanker immer wieder betont, über die derzeit hohen Inflationsraten hinwegzusehen, und zunächst weiter keine Straffung ihrer Geldpolitik zu planen. Darauf hatten sich die Marktzinsen in den USA merklich zurückgebildet, wenngleich sie an den beiden vergangenen Tagen wieder eine leichte Gegenbewegung nach oben zeigten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX