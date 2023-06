Nach USZinsentscheidung und vor EZB-Sitzung: ATX dürfte mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten -- DAX vorbörslich tiefer -- Anleger in Asien in Kauflaune

Beim ATX zeigen sich vorbörslich Abschläge. Am deutschen Aktienmarkt geht es vorbörslich ebenfalls abwärs. In Fernost dominieren am Donnerstag die Käufer.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag schwächer starten. Der ATX schloss am Vortag 0,82 Prozent fester bei 3.211,12 Zählern.

Dass die US-Notenbank Federal Reserve am Vorabend eine Zinspause verkündet hat, war am Markt bereits erwartet worden und dürfte kaum neue Handelsimpulse ans Schweizer Parkett bringen. Gespannter dürften Marktteilnehmer unterdessen auf die Reaktion der Europäischen Zentralbank EZB sein, die ihrerseits ihre Zinsentscheidung am Nachmmittag verkünden wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel verhalten.

Der DAX hatte am Vortag bei 16.310,79 Punkten und damit 0,49 Prozent höher geschlossen und im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch erreicht.

Mit dem DAX auf Rekordniveau blicken die Anleger am Donnerstag abwartend auf die Europäische Zentralbank (EZB). Die Zinspause der US-Notenbank Fed hatten die Anleger am Vorabend in New York relativ gefasst aufgenommen, sodass davon zunächst keine größeren Impulse ausgehen. Auch auf die Signale, dass es in diesem Jahr von der Fed weitere Zinsanhebungen geben könnte, waren die Anleger mehr oder weniger vorbereitet.

Obwohl der deutsche Leitindex am Mittwoch das drei Wochen alte Rekordhoch nochmals um wenige Punkte überboten hat, scheint die ganz große Kauflust aber vorerst gebannt angesichts eines Jahresplus von bislang 17 Prozent. Laut Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, vollzieht die Fed eine schwierige Gratwanderung zwischen einer konsequenten Inflationsbekämpfung und dem Vermeiden einer starken Rezession. In den USA zeichnen sich aber zwei weitere Zinserhöhungen um insgesamt 0,50 Prozentpunkte ab. Die EZB dürfte den Kampf gegen die hohe Inflation unterdessen ohne Pause fortsetzen: Für die Eurozone erwarten Volkswirte an diesem Donnerstag überwiegend eine moderate Anhebung um 0,25 Prozentpunkte.

Unterdessen versucht die chinesische Zentralbank, mit der Senkung ihres Hauptleitzinses der schwächelnden Wirtschaft des Landes unter die Arme zu greifen. Chinas Konjunktur kommt nach der Corona-Flaute weiterhin nicht in Fahrt. Das Wachstum der Industrieproduktion schwächte sich zuletzt weiter ab und die Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Erwartungen von Experten zurück.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung bereits tiefer und rutschte im Verlauf noch deutlicher ins Minus. Er beendete den Tag letztlich mit einem Abschlag von 0,68 Prozent bei 33.980,72 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite verbuchte derweil Gewinne, nachdem er marginal im Minus gestartet war. Sein Schlussstand: 13.626,48 Zähler (+0,39 Prozent).

Wechselhaft haben die Märkte auf die Aussagen der US-Notenbank im Anschluss an ihre Zinsentscheidung am Mittwoch reagiert. Zunächst wurden sie "falkenhaft" gelesen. Aktien und Anleihen gaben nach, während der Dollar zulegte. Dann wurden diese Bewegungen während der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell abgemildert, vor allem am Aktienmarkt.

Nachdem der Leitzins wie erwartet unverändert blieb, signalisierte die Fed, dass noch Zinserhöhungen in diesem Jahr möglich seien; die Mehrheit des Offenmarktausschusses erwartet zwei weitere Erhöhungen in diesem Jahr. An den Märkten gab es die Hoffnung, dass es lediglich bei einer Erhöhung bleiben könnte. Zudem sehen die meisten Ratsmitglieder Zinssenkungen im Jahr 2024, doch hatten manche Marktteilnehmer darauf gesetzt, dass die Zinswende schon im laufenden Jahr vonstatten gehen könne.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten sind am Donnerstag Gewinne zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss bei 33.500,98 Punkten unverändert.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls leicht nach oben: Der Shanghai Composite gewinnt zwischenzeitlich 0,62 Prozent auf 3.249,11 Indexpunkte. Der Hang Seng legt in Hongkong daneben zeitweise 1,51 Prozent auf 19.702,19 Punkte zu.

Im Fokus stehen Konjunkturdaten und die Zinspolitik der Notenbanken.

Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet unverändert belassen hat. Die geldpolitischen Zügel könnten aber dieses Jahr weiter angezogen werden, denn die Notenbanker signalisierten, dass sie zu einer Zinserhöhung im nächsten Monat neigen, falls sich die Wirtschaft und die Inflation nicht stärker abkühlen.

Derweil hat die chinesische Notenbank die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) auf 2,65 Prozent von 2,75 Prozent gesenkt. Der Schritt war angesichts der sich verlangsamenden Wirtschaftsentwicklung des Landes erwartet worden, nachdem die People's Bank of China (PBoC) in dieser Woche bereits den siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte auf 1,9 Prozent gesenkt hatte. Am Markt geht man davon aus, dass die Notenbank am kommenden Dienstag auch die Loan Prime Rate (LPR) absenken wird.

Ökonomen sind der Ansicht, dass die Zinssenkungen der PBoC wohl nicht ausreichen, um die nachlassende Wirtschaftsdynamik in China aufzuhalten. Einige Markteilnehmer erwarten daher flankierende wirtschaftspolitische Stützungsmaßnahmen Pekings.

Auch die aktuellen Konjunkturdaten für Mai zeigen, dass sich die Wirtschaftsdynamik der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter verlangsamt. So sind die Einzelhandelsumsätze nur um 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, nach einem Anstieg um 18,4 Prozent im April. Und die Industrieproduktion stieg im Mai nur um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach 5,6 Prozent im April.

In Tokio setzt der Nikkei-Index mit Aufschlägen von 0,5 Prozent seine seit Freitag andauernde Gewinnserie fort. Die japanischen Exporte sind im Mai unerwartet um 0,6 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten hier einen Rückgang um 1,1 Prozent erwartet. Gegenwind kommt indessen vom Yen, der zum US-Dollar nach der Zinsentscheidung der Fed deutlich nachgibt. Die Blicke richten sich hier nun auch auf die Bank of Japan, die am Freitag über ihre weiter Zinspolitik entscheiden wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX