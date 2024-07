ATX und DAX geben leicht nach -- Märkte in Fernost schließen uneinig - Nikkei im Feiertag

Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt präsentieren sich am Montag etwas leichter. Die asiatischen Indizes tendierten derweil zu Wochenbeginn in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter.

Der ATX gab kurz nach der Eröffnung leicht um 0,20 Prozent nach auf 3.698,96 Einheiten. Auch weiterhin bewegt er sich auf rotem Terrain.

Vor dem Wochenende hatten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed den Aktienkurse dies- und jenseits des Atlantiks starken Auftrieb gegeben. Nach dem europäischen Handelsende setzten jedoch an den US-Märkten leichte Gewinnmitnahmen ein. An den chinesischen Börsen bremsten am Montag enttäuschende Wirtschaftsdaten.

Des Weiteren müssen die Marktakteure das versuchte Attentat auf Ex-Präsidenten Donald Trump einordnen. "Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", kommentierten die Experten der Helaba. Die Blicke dürften sich nun auf den Parteitag der Republikaner richten, der von Montag bis Donnerstag stattfindet.

Datenseitig stehen zum Wochenstart aus der Eurozone Daten zur Industrieproduktion an. Bei den heimischen Einzelwerten blieb die Nachrichtenlage bis dato ruhig.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger zu Wochenbeginn zunächst etwas zurück.

Der DAX verlor zum Ertönen der Startglocke 0,06 Prozent auf 18'736,11 Punkte, baut seine Abschläge im Verlauf aber noch etwas aus.

Nach zuletzt drei Gewinntagen sind die Anleger am Montag bei deutschen Aktien erst einmal vorsichtiger geworden. Am Hoch seit Anfang Juni fehlten zu Wochenbeginn die Anschlusskäufe, um dem DAX weiter nach oben zu verhelfen. Am Freitag hatte er mit Rückenwind aus den USA den seit Mitte Mai gültigen Korrekturtrend gebrochen. "Der Blick geht nun schon wieder in Richtung alte und neue Höhen", sagte am Morgen der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos. Charttechnisch könnte der Weg zu der damals aufgestellten Bestmarke von 18.892 Punkten wieder frei sein. Nach unten sieht der Börsianer im Bereich von 18.427 bis 18.214 aussagekräftige Unterstützungen.

Allerdings mussten die New Yorker Börsen einen guten Teil ihrer Gewinne im späten Freitagshandel wieder abgeben, was eine eher negative Vorgabe mit sich bringt. Dennoch sieht Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Börsenampel wieder auf Grün. Er verwies darauf, dass die US-Notenbank Fed im September mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Zinsen senken werde und ein zweiter Schritt noch in diesem Jahr folgen könnte.

Verarbeiten müssen die Anleger am Montag das Attentat auf den Ex-Präsidenten Donald Trump. "Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", schreibt am Morgen die Landesbank Helaba. "Es klingt paradox, aber der Trump-Trade an der Börse lebt wieder auf", sagte der RoboMarkets-Experte Molnar.

WALL STREET

Die Wall Street bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain.

Der Dow Jones Index verbuchte zum Start des letzten Handelstages der Woche moderat Gewinne und baute diese im Verlauf sichtlich aus. Danach übersprang er die psychologisch wichtige 40.000er-Marke und konnte bei 40.257,24 Zählern ein neues Allzeithoch erreichen. Schlussendlich notierte er 0,62 Prozent im Plus bei 40.000,90 Einheiten.

Der NASDAQ Composite ging derweil etwas stärker in den Tag und zog dann ebenfalls an. Er verabschiedete sich 0,63 Prozent im Plus bei 18.398,45 Punkten ins Wochenende.

Die US-Technologiebörse NASDAQ stabilisierte sich nach dem jüngsten Rückschlag. Inflationsdaten hatten zunächst keinen großen Einfluss auf die Kurse. Geschäftszahlen aus dem Bankensektor stießen am Markt auf ein unterschiedliches Echo.

Am Donnerstag hatte die Nachricht, dass die US-Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vormonat weniger als erwartet gestiegen sind, die Hoffnungen auf eine baldige US-Leitzinssenkung befeuert. Daraufhin war es zu massiven Gewinnmitnahmen an der davor rekordverwöhnten NASDAQ gekommen. Nun wurde bekannt, dass die Erzeugerpreise im vergangenen Monat hingegen mehr zugelegt haben als prognostiziert.

Die Aktien von JPMorgan standen unter Beobachtung. Das Geldhaus konnte zwar den Gewinn trotz einer höheren Risikovorsorge für Kreditausfälle steigern. Das lag aber an einem Buchgewinn von knapp 8 Milliarden US-Dollar im Zusammengang mit der Umstrukturierung der Beteiligung am Kreditkartenriesen Visa.

ASIEN

Die Märkte in Asien schlugen zum Wochenauftakt unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 am Freitag mit einen Verlust von 2,45 Prozent bei 41.190,68 Punkte. Am Montag wird dort feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite schlussendlich 0,09 Prozent höher bei 2.974,01 Zählern. Daneben verlor der Hang Seng in Hongkong um 1,52 Prozent auf 18.015,94 Einheiten.

An den Börsen in Asien ist es am Montag uneinheitlich zugegangen, in Tokio wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Gesprächsthema Nummer eins war das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Wochenende und was dies für den Wahlausgang bedeuten könnte. Allgemein wird vermutet, dass sich dadurch die Siegchancen für den - zumindest mit Blick auf die USA - als wirtschaftsfreundlicher geltenden Trump verbessert haben. Klare Impulse an den Börsen setzte das aber nicht.

Für mehr Bewegung - insbesondere in Hongkong - sorgten Konjunkturdaten aus China. Sie fielen insgesamt eher schwach aus. Während das BIP im zweiten Quartal mit einem Plus von 4,7 Prozent die Prognose von 5,0 Prozent verfehlte, fiel die Zunahme der Industrieproduktion mit plus 5,3 Prozent im Juni besser aus als geschätzt. Zugleich stieg der Einzelhandelsumsatz zwar um 2,0 Prozent, damit aber deutlich schwächer als prognostiziert und auch als im Vormonat. Laut den Analysten von Goldman Sachs belegen die Daten insgesamt eine weiter eher schleppende Nachfrage in China. Sie deuteten darauf hin, dass eine stärkere politische Unterstützung erforderlich sei. Laut Ökonom Zichun Huang von Capital Economics signalisiert das schwache BIP noch nicht den Beginn eines erneuten Abschwungs, denn eine Verstärkung der fiskalischen Anreize und anhaltende Exportstärke dürften das Wachstum in den kommenden Monaten ankurbeln. Außerdem schienen Unterstützungsmaßnahmen für den Immobilienmarkt zu helfen; die Verkäufe neuer Häuser seien im vergangenen Monat weitgehend unverändert geblieben.

In Hongkong waren entsprechend die Blicke Marktteilnehmer auf das sogenannte "Dritte Plenum" gerichtet. Ab dem Berichtstag kommt die chinesische Führung zu diesem Treffen zusammen, um die Weichen für die Wirtschaftspolitik der Volksrepublik für die kommenden Jahre zu stellen. Bei der viertägigen Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei soll es um "Fragen in Bezug auf eine Vertiefung der Reform und auf Fortschritte der chinesischen Modernisierung" gehen, wie es kürzlich aus Peking hieß. Staatschef Xi Jinping hat bereits "bedeutende" Reformen angekündigt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX