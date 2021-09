Asiatische Börsen ohne gemeinsame Richtung

Die asiatischen Märkte finden zur Wochenmitte mit gemischten Vorzeichen. Der heimische Markt präsentierte sich am Dienstag kaum fester, während der deutsche Leitindex leicht höher notierte. An den US-Börsen ging es nach unten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse notierte am Dienstag um die Nulllinie.

Der ATX tendierte zur Eröffnung nahe seines Vortagesschlusskurses. Im Tagesverlauf konnte er Aufschläge verzeichnen, ehe er seine Gewinne größtenteils wieder abgab. Am Abend wies er noch ein marginales Plus von 0,01 Prozent auf 3.661,06 Punkte aus.

Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. "Europa dürfte weiterhin Relative Stärke zeigen", so ein Händler mit Blick auf die schwächeren Vorlagen aus den USA und die uneinheitlichen Börsen in Asien. Die Corona-Lage entspanne sich weiter, und die jüngsten Preisdaten aus den USA stützten die These einer lediglich temporären Inflation.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag zeigte sich der DAX antriebslos.

Der DAX begann den neuen Tag etwas schwächer. Zeitweise konnte er wieder etwas zulegen, fiel dann aber an die Nulllinie zurück. Aus dem Handel ging er mit leichten Zuschlägen von 0,14 Prozent bei 15.722,99 Punkten.

Am Mittwoch wird beim deutschen Leitindex nicht viel Bewegung erwartet. Laut den Experten der Commerzbank herrscht am Markt wegen gemischter Perspektiven kein klares Stimmungsbild. "Die US-Inflationsdaten deuten darauf hin, dass der Preisdruck nachgelassen hat, was der US-Notenbank Fed eine gewisse Flexibilität beim Tapering-Zeitplan gibt", schrieben die Commerzbank-Experten Hao Zhou und Charlie Lay am Morgen mit Blick auf die US-Verbraucherpreise vom Vortag. "Allerdings nehmen auch die Wachstumssorgen zu", sehen sie eine Schattenseite in dem getrübten Konjunkturbild.

Zahlen aus Fernost trugen zu den Konjunktursorgen bei: Daten aus Einzelhandel und Industrie zeigten, dass Chinas Wirtschaft wieder stärker mit den Folgen der Corona-Pandemie ringt. "Bei allem Jammern muss am Ende aber auch festgehalten werden, dass die chinesische Wirtschaft weiterhin wächst, nur eben deutlich langsamer als in der Vergangenheit", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

Der US-Handel war am Dienstag von Abschlägen geprägt.

Der Dow Jones eröffnete den Handel etwas fester und legte zunächst auch anschließend zu. Im weiteren Verlauf fiel er dann jedoch ins Minus zurück, wo er die Sitzung schlussendlich 0,84 Prozent tiefer bei 34.577,57 Punkten beendete. Der NASDAQ Composite ging mit einem größerem Plus in Handelstag, notierte dann aber auch im Minus. Am Abend wies er noch Verluste von 0,45 Prozent auf 15.037,76 Zähler aus.

In den USA wurden vorbörslich die jüngsten Inflationsdaten für den Monat August vorgelegt. Diese war schwächer ausgefallen als zuvor erwartet. "Die neuen Inflationsdaten nehmen den Druck von der Fed", meinte ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires. Er geht nicht davon aus, dass sich Geldpolitik der Währungshüter nach den Daten schnell ändert. "Die Daten stützen die Sichtweite der Fed, dass die Inflation ein vorübergehendes Phänomen ist", so ein Händler. "Die neuen Daten sind zwar bullish, für einen dynamischen Ausbruch der Aktienmärkte nach oben reichen sie aber wohl nicht", so der Marktteilnehmer.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 0,48 Prozent auf 30.523 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gewinnt zur gleichen Zeit hingegen 0,31 Prozent auf 3.674 Zähler hinzu. Für den Hang Seng in Hongkong geht es derweil um 0,95 Prozent abwärts auf 25.260 Einheiten.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China dämpfen vielerorts die Kauflaune der Anleger, schüren aber auch Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli der chinesischen Notenbank. In Schanghai haben die Aktienkurse nach teils deutlich unter Erwarten ausgefallenen Daten zu Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion ihre anfänglichen Verluste mehr als wettgemacht. Nach Meinung der Analysten von TD Securities wird die Schwäche der heimischen Wirtschaft die chinesische Notenbank dazu veranlassen, schon bald die Mindestreserveanforderungen für die Banken zu senken.

Die US-Notenbank könnte ihre Unterstützung dagegen schon bald zurückfahren, heißt es mit Blick auf die jüngsten US-Verbraucherpreise, die im August zwar einen Tick langsamer gestiegen waren als noch im Juli, aber dennoch ein hohes Niveau hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX