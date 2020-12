ATX vorbörslich im Minus -- DAX knapp behauptet erwartet -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Markt dürfte den Dienstaghandel tiefer beginnen. Der deutsche Aktienmarkt weist eine minimal negative Tendenz aus vor Börsenstart. Die Märkte in Fernost geben am Dienstag ab.

AUSTRIA

AM heimischen Markt dürfte es am Dienstag abwärts gehen.

Der ATX notiert vorbörslich in der Verlustzone.

Die Vorgaben aus Asien und den USA sind am Dienstag negativ und dürften auch den heimischen Markt etwas mit nach unten ziehen. Darüber hinaus bleiben das hohe Infektionsgeschehen und die damit einhergehenden erneuten Lockdown-Massnahmen in Europa im Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel dürfte sich am Dienstag zunächst ohne größere Ausschläge gestalten.

Der deutsche Leitindex DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Dienstag nach dem guten Wochenauftakt wieder langsamer angehen. Dabei bremsen unter anderem die Vorgaben von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial spät ins Minus abgerutscht war. Als relative Stütze in der Gemengelage Lockdown-Sorgen, Brexit-Unsicherheit und dem Warten auf US-Konjunkturhilfen wirken am Dienstag frische Wirtschaftsdaten aus China, die zeigen, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. "Chinas Wirtschaft wächst solide", erklärte Ökonom Hao Zhou von der Commerzbank.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte entwickelten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones hatte nach einem freundlichen Start zunächst bis auf ein neues Rekordhoch von 30.325,79 Punkten zugelegt. Doch dann drehte er ins Minus und der US-Leitindex schloss 0,62 Prozent tiefer bei 29.861,55 Zählern. Dagegen konnte der NASDAQ Composite seine frühen Gewinne verteidigen und beendete den Tag mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 12.440,04 Zählern.

Der Beginn der Corona-Impfungen und die Aussicht auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft erwiesen sich damit nur kurzzeitig als Kurstreiber, zumal beides nicht überraschte.

Die Optimisten in Sachen Brexit-Handelspakt sehen zudem weiterhin gute Chancen für einen Handelspakt zwischen den Briten und der Europäischen Union, da die Gespräche über einen Deal immer noch laufen.

Zudem begannen nach einer Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten die Impfungen gegen das Coronavirus mit einem Impfstoff von BioNTech und Pfizer.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes geben am Dienstag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert aktuell (7.05 Uhr MEZ) bei 26.666,85 Punkten 0,25 Prozent im Minus.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,22 Prozent auf 3.361,61 Einheiten ab. Derweil sinkt der Hang Seng in Hongkong um 0,84 Prozent auf 26.167,10 Zähler.

Minuszeichen dominieren am Dienstag auf den Kurszetteln an den Börsen in Asien. Dabei halten sich nach uneinheitlichen Vorgaben aus den USA, wo Technologieaktien besser liefen als der breite Markt, die Abgaben aber in Grenzen. Die Sorgen vor der nur schwer einzudämmenden Corona-Pandemie lässt vielerorts keine Kauflaune aufkommen. In Südkorea drohen wieder Maßnahmen zum Einhalten sozialer Distanz, nachdem es zu einer lokalen Ausweitung der Infektionszahlen gekommen ist.

