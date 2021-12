Vor Fed-Entscheid: ATX vorbörslich kam verändert -- DAX etwas fester erwartet -- Asiatische Börsen stabil

Der heimische Aktienmarkt bleibt am Mittwoch vorbörslich auf seinem Vortagesniveau. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die asiatischen Märkte zeigen sich zur Wochenmitte kaum verändert. Der US-Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag schwächer.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bleibt am Mittwoch vorbörslich in Deckung.

Der ATX verharrt vor dem Ertönen der Startglocke auf seinem Schlussniveau vom Vortag.

Die US-Notenbank wird wegen der hohen Inflation den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik wohl beschleunigen. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, die Leitzinsen im kommenden Jahr früher als bisher erwartet zu erhöhen. Im Fokus bleibt zudem die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Mittwoch vorbörslich nach oben.

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel etwas stärker.

Arg aus der Deckung wagen dürften sich die Anleger bis zur Verkündung der Fed-Entscheidungen aber kaum, glauben Marktbeobachter. Die Entscheidung steht am Abend an. Mit der Fed trifft am Mittwoch die erste große Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse. Dabei wird es vor allem darum gehen, ob die Währungshüter angesichts der hohen Inflation die konjunkturstützenden Anleihekäufe noch schneller zurückfahren als bisher angenommen oder die sich schnell verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus sie daran vorerst hindert. Nach der Fed tagen am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England sowie am Freitag die japanische Notenbank.

WALL STREET

Der Dow Jones verlor 0,30 Prozent und schloss bei 35.545,69 Punkten. Daneben gab der Techwerteindex NASDAQ Composite 1,14 Prozent auf 15.237,64 Indexpunkte nach.

Die US-Notenbank stieg am Dienstag in ihre zweitägige Sitzung ein, an deren Ende eine Beschleunigung der geldpolitischen Straffungen stehen dürfte. Die deutlich über den Erwartungen liegenden US-Erzeugerpreise im November untermauern diese Sicht. Der Preisdruck auf Produzentenebene hat auf Jahressicht das höchste Niveau seit Beginn der Datenreihe 2010 erreicht. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus schienen Anleger nun doch etwas kalte Füsse zu bekommen, nachdem zuvor die in Aussicht gestellten Straffungen der Geldpolitik nicht sonderlich belastet hatten.

Mit Omikron ändere sich die Lage, heißt es nun mit Blick auf die Fed: "Es ist ein ziemlich schwieriges Umfeld für den Markt", sagt Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge Investments. Denn die neue Mutation dürfte die globale Konjunkturerholung bremsen. Nicht Omikron oder die grassierende Inflation, sondern die Zentralbanken sind laut einer Umfrage unter Fondsverwaltern durch Bank of America (BoA) zum grössten Risiko für die Finanzmärkte geworden.

ASIEN

An den Märkten in Fernost sind am Mittwoch kaum Veränderungen zu erkennen.

In Japan steigt der Nikkei um 0,12 Prozent auf 28.466,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,08 Prozent auf 28.466,63 Stellen, während sich der Hang Seng in Hongkong 0,02 Prozent stärker bei 23.641,75 Zählern zeigt. (7.00 Uhr MEZ)

Das Warten auf die US-Notenbank bestimmt am Mittwoch das Geschehen an den asiatischen Aktienmärkten. Vor den am Abend (MEZ) anstehenden Beschlüssen halten sich die Anleger zurück.

An der Wall Street hatten noch höher als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise die bangen Erwartungen an die US-Notenbank noch verstärkt. Allgemein wird erwartet, dass sie ihren eingeleiteten Kurs der geldpolitischen Straffung beschleunigen wird, womit dann auch erste Zinserhöhungen 2022 näherrücken dürften.

Für keine Bewegung sorgen neue Konjunkturdaten aus China. Während die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im November mit einem Anstieg zum Vorjahr um 3,9 Prozent die Erwartung nicht erreichte, wurden sie von der Industrieproduktion (+3,7%) getroffen. Die schwächeren Einzelhandelsumsätze dürften auch der Null-Toleranz-Politik Chinas mit Blick auf die COVID-19-Pandemie geschuldet sein, heißt es. Ansonsten werde allgemein erwartet, dass Peking der Wirtschaft des Landes mit Stimulierungsmaßnahmen unter die Arme greifen werde.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX