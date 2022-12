Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen verlieren

An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich im Mittwochshandel etwas schwächer.

Der ATX begann den Handel zwar fester, konnte dann aber seine frühen Gewinne nicht halten und rutschte auf rotes Terrain ab. Schlussendlich beliefen sich die Verluste auf 0,26 Prozent (Schlussstand: 3.140,66 Indexpunkte).

Das für die Aktienmärkte wohl wichtigste Ereignis des Tages findet erst nach dem europäischen Börsenschluss statt: Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre zinspolitische Entscheidung bekanntgeben. Laut den Analysten der Helaba gilt es als "nahezu sicher", dass das Leitzinsband um 0,5 Prozentpunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht wird.

Es geht bei dem Termin am Abend aber nicht nur um die letzte Zinsentscheidung: "Mit großer Spannung werden auch die neuen Projektionen für Wachstum und Inflation sowie für die Leitzinsen erwartet", so die Helaba-Experten. "Dann wird sich zeigen, ob Marktteilnehmer mit ihrer Einschätzung richtigliegen, dass etwa Mitte 2023 das Zinstop unter 5,0 % erreicht wird und es ab dann erste Leitzinssenkungen geben kann."

Für den heimischen Markt gab es dagegen nur wenige Nachrichten: Die teilstaatliche OMV erweitert künftig ihre Ausschüttungspolitik um Sonderdividenden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Wann und ob dieses zusätzliche Instrument zum Einsatz kommt, soll sich den Angaben zufolge vor allem am Verschuldungsgrad des Unternehmens orientieren. Zudem hat die Flughafen Wien AG hat in der Früh ihre Passagierzahlen für November veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt schloss zur Wochenmitte tiefer.

Der DAX eröffnete den Handel im Minus und bewegte sich dann in einer allgemein ruhigen Sitzung bis Handelsende in der Verlustzone. Die Einbußen betrugen letztlich 0,26 Prozent auf 14.460,20 Punkte.

Die Freude der Anleger über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA ist am Mittwoch vor der Fed-Zinsentscheidung zunächst weiter abgeebbt.

Anleger wollten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend offenbar keine Risiken mehr eingehen. Analysten rechnen mehrheitlich mit einer Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte. Damit würde die Fed ihre jüngst aggressivere geldpolitische Gangart zur Eindämmung der Inflation mit mehreren Zinserhöhungen von 0,75 Prozentpunkten etwas entschärfen.

Den Börsen werde es aber nicht reichen, dass die Fed nach vier Jumbo-Schritten heute nur um 0,50 Prozentpunkte erhöht, erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Angesichts des erneut deutlichen Rückgangs der Inflationsrate erwarten die Börsianer eine Perspektive für das Ende des Zinserhöhungszyklus. "Und diese Erwartungen haben sich noch einmal verschärft. Die ersten erwarten die letzte Zinserhöhung bereits im März. Spätestens für das dritte Quartal werden erste Zinssenkungen erwartet." Altmann zufolge birgt der Zinsentscheid am Abend daher großes Enttäuschungspotenzial.

Bei den Einzelwerten stand unter anderem die Merck KGaA im Fokus.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank die Bären.

So eröffnete der Dow Jones mit einem kleinen Verlust und vergrösserte diesen anschliessend noch etwas. Schlusendlich ging er 0,42 Prozent schwächer bei 33.965,69 Zählern aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite war mit einem kleinen Minus gestartet und rutschte im weiteren Verlauf tiefer in rotes Terrain. Zur Schlussglocke stand somit ein Abschlag von 0,76 Prozent bei 11.170,89 Punkten auf der Kurstafel.

Auf ihrer Dezember-Sitzung hob die Fed den Leitzins wie überwiegend erwartet um einen halben Prozentpunkt an und verlangsamte damit ihr Zinserhöhungstempo - zuvor hatte sie den Leitzins vier Mal in Folge um je 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die Währungshüter haben aber offenbar nicht vor, ihren Kampf gegen die Inflation bald abzubrechen. Für 2023 signalisieren sie sogar mehr Zinsanhebungen als bislang. In den Jahren danach dürfte die Geldpolitik zwar gelockert werden. Den Prognosen zufolge deutet sich aber ein höheres Zinsniveau an, als die Notenbanker bislang in Aussicht gestellt hatten.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit moderaten Verlusten.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert aktuell (7.07 Uhr MEZ) mit einem Minus von 0,41 Prozent bei 28.040,80 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,26 Prozent auf 3.168,21 Zähler. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng 1,16 Prozent schwächer bei 19.444,80 Punkten.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag durch die Bank mit Abschlägen. Sie folgen damit der Wall Street, wo falkenhaft interpretierte Aussagen der US-Notenbank die Kurse im Verlauf etwas ins Minus gedrückt hatten. Wie erwartet, hob die Fed den Leitzins um 50 Basispunkte an. Zugleich wurde eine weitere Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung signalisiert. Die Hoffnung auf eine künftig gemäßigtere geldpolitische Straffung der Fed sei damit der Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung gewichen, heißt es, auch mit Blick auf die von der Fed gesenkt Wachstumsprognose. Nun richteten sich die Blicke auf die erwarteten Zinserhöhungen und begleitenden Aussagen der EZB und der Bank of England am Nachmittag (MEZ), was im Vorfeld für Zurückhaltung sorge.

