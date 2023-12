Fed stellt Zinssenkungen in Aussicht: ATX und DAX eröffnen fester -- Börsen in Fernost überwiegend freundlich

Der heimische Markt legt einen freundlichen Handelsstart hin. Auch der DAX startet fester. In Fernost geht es am Freitag überwiegend nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt eröffnet am Freitag fester.

Der ATX notiert kurz nach Handelsstart bei 3.365,55 Punkten und damit 0,28 Prozent im Plus.

Positive Vorgaben kamen aus Übersee, wo der Dow Jones am Vortag sein jüngst erreichtes Rekordhoch weiter ausgebaut hatte.

Die Experten der Commerzbank erwähnten in einem Kommentar zu den Zinssitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) diese Woche, dass sie ihre Prognosen bezüglich der erwarteten Zinssinkungen beider Zentralbanken angepasst hätten. Sie erwarten nun, dass diese früher stattfinden werden als bisher angenommen.

Seitens heute veröffentlichter Konjunkturdaten ist Japans Industrietätigkeit im Dezember einer Umfrage zufolge den siebenten Monat in Folge geschrumpft. Der Au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) sank im Dezember auf 47,7 von 48,3 im November wie am Freitag aus den Umfrage-Daten hervorging. Der Dezember-Wert markierte den signifikantesten Abschwung des Indexes seit zehn Monaten.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt geht es am Freitag nach dem turbulenten Vortageshandel freundlich los.

Der DAX eröffnet bei 16.822,50 Punkten (plus 0,42 Prozent).

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag für die DAX-Party die Musik leiser gedreht. Am Freitag bleibt der deutsche Leitindex auf Richtungssuche, die auch vom großen Verfallstermin an den Terminbörsen geprägt sein dürfte.

Tags zuvor war er in den ersten Handelsminuten erstmals über die Marke von 17.000 Punkten gesprungen. Seine Jahresendrally seit dem Oktober-Tief hatte er bei 17.003 Punkten auf gut 16 Prozent ausgebaut.

Die ganz große Begeisterung über die wie erhofft eingetretenen Zinssenkungssignale der US-Notenbank wich schnell einer abwartenden Haltung vor dem EZB-Termin. Zurecht, wie sich später zeigte. Denn die Euro-Währungshüter dämpften trotz deutlich gesunkener Inflation anders als ihre US-Kollegen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. In der Folge rauschte der DAX zeitweise bis auf 16.670 Punkte nach unten - ein Verlust von 2 Prozent vom Tages- und Rekordhoch.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Tag nach der Fed-Leitzinsentscheidung mit leichten Gewinnen.

Der Dow Jones Index schloss nach volatilem Verlauf mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 37.248,84 Punkten. Die Aussicht auf eine Zinswende im neuen Jahr hatte den Dow Jones Industrial am Donnerstag zu einem weiteren Rekordhoch verholfen. Der NASDAQ Composite pendelte ebenfalls über weite Strecken zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her und schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 14.761,56 Indexpunkten.

Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed die Märkte befeuert, indem sie laut Beobachtern deutliche Signale für Zinssenkungen 2024 gab. "Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung in den kommenden Monaten ist grösser als die einer Erhöhung", lautet das Fazit von Analyst Eric Winograd vom Vermögensverwalter AllianceBernstein. Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres werde die Fed erstmals wieder die Zinsen senken.

ASIEN

Am letzten Handelstag der Woche geht es an Asiens Börsen mehrheitlich nach oben.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,63 Prozent auf 32.890,99 Punkte.

Etwas schwächer präsentiert sich hingegen der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite verliert zeitweise 0,48 Prozent auf 2.944,78 Zähler. Kräftig bergauf geht es unterdessen für den Hang Seng in Hongkong: Das Börsenbarometer steigt zeitweise 2,07 Prozent auf 16.740,90 Zähler.

Freundlich gestaltet sich das Wochenfinale an den Börsen in Asien. In der Breite stützen weiter die Aussichten auf im kommenden Jahr sinkende Zinsen nach entsprechenden Signalen von der US-Notenbank unter Woche vor dem Hintergrund der weiter nachlassenden Inflation.

Ausreißer nach oben ist der Hongkonger Aktienmarkt, wobei unter anderem Immobilienaktien stark steigen. Teilnehmer sprechen zum einen von günstigen Konjunkturdaten und verweisen insbesondere darauf, dass Peking und Schanghai am Vortag den Kauf privater Immobilien erleichtert haben. Unter anderem wurde die Anforderung an die Höhe der Mindestanzahlung bei Immobilienkäufen gesenkt. Konjunkturseitig ist die Industrieproduktion in China im November im Vorjahresvergleich mit 6,6 Prozent stärker gestiegen als erwartet. Zudem machten die Einzelhandelsumsätze einen Sprung um 10,1 Prozent, womit sich der Anstieg im Vergleich zum Vormonat beschleunigte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX