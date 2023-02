Wachsender Optimismus: ATX und DAX vor Handelsstart fester -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische Aktienmarkt dürfte höher in den Donnerstagshandel starten. Auch in Deutschland bahnt sich ein positiver Beginn ab. Die Märkte in Fernost sind am Donnerstag von einer starken Tendenz gekennzeichnet.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich in guter Verfassung.

Dem ATX steht wohl ein starker Sitzungsbeginn bevor.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag der starken internationalen Tendenz folgen. Die US-Börsen haben am Donnerstag nach starken US-Einzelhandelsdaten zugelegt und auch die asiatischen Börsen befinden sich im Aufwind. Unternehmensseitig blieb es an der Wiener Börse noch recht ruhig.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich am Donnerstag ein starker Handelsstart an.

So wird der DAX vorbörslich im Plus taxiert.

Für den DAX zeichnen sich am Donnerstag weitere Kursgewinne ab. Damit könnte der deutsche Leitindex erneut einen Ausbruchsversuch aus der jüngsten Handelsspanne wagen, der vor einer Woche mit einem Anstieg bis auf 15.658 Punkten und anschließendem Rückfall noch misslungen war. Dieses Zwölfmonatshoch rückt nun wieder in den Fokus.

"Es ist und bleibt erstaunlich, wie sehr der Aktienmarkt den steigenden Zinsen trotzt", kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings münde das Vertrauen der Anleger bereits in eine ungesunde Gier, wie der aktuelle Stand des vielbeachteten Fear & Greed Index zeige. Zudem hätten dem DAX bisher die überzeugten Käufer gefehlt, um aus der derzeitigen Handelsspanne auszubrechen - dies zeigten die vortags unterdurchschnittlichen Börsenumsätze. Nun stünden die US-Erzeugerpreise im Fokus.

Optimistischer als Altmann ist Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Er sieht den DAX dank starker US-Konjunkturdaten bereits auf dem Weg zur 16.000-Punkte-Marke, womit neue Rekordhochs nur eine Frage der Zeit seien. Seinen bisher höchsten Stand hatte der deutsche Leitindex im November 2021 bei 16.290 Punkten markiert. Die US-Notenbank Fed werde zwar die Zinsen weiter anheben, räumte Stanzl ein. Doch spätestens bei 5,5 Prozent sollte beim Leitzins das Ende der Fahnenstange erreicht sein.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen am Mittwoch letztlich zu.

Der Dow Jones bewegte sich am Mittwoch zum Handelsstart noch etwas leichter und bewegte sich den Großteil des Handels in der Verlustzone bevor er es in den letzten Handelsminuten doch noch ins Plus schaffte. So beendete er den Tag mit einem kleinen Zuschlag von 0,11 Prozent bei 34.128,34 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls im Minus, wechselte im Verlauf jedoch ebenfalls in die Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,92 Prozent fester bei 12.070,59 Zählern.

Der Umsatz im US-Einzelhandel stieg im Januar zum Vormonat um 3,0 Prozent, während Ökonomen 1,9 Prozent erwartet hatten. Schon vor der Veröffentlichung der Daten hatten die Analysten von Goldman Sachs Asset Management geäußert, dass die Fed bei einem unerwartet kräftigen Anstieg der Einzelhandelsumsätze die Zinsen bis auf 5,5 Prozent erhöhen müsste, um die Inflation zu zähmen.

Am Dienstag waren Zinsängste aufgekommen, nachdem sich der Preisauftrieb im Januar weniger stark abgeschwächt hatte als erhofft, wie Daten zu den Verbraucherpreisen zeigten. Vertreter der US-Notenbank betonten angesichts der hartnäckig hohen Inflation die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen, was die Marktzinsen nach oben trieb und die Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte.

Neben den Einzelhandelsumsätzen wurde am Mittwoch der Empire State Manufacturing Index für Februar veröffentlicht. Er erholte sich überraschend kräftig auf -5,8.

ASIEN

Die Anleger in Fernost sind am Donnerstag in Kauflaune.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,8 Prozent auf 27.721,14 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,61 Prozent auf 3.300,36 Punkte. In Hongkong springt der Hang Seng um 1,89 Prozent auf 21.205,15 Indexpunkte hoch.

Im Sog freundlicher Vorgaben geht es an den ostasiatischen Aktienmärkten am Donnerstag deutlich nach oben. Daneben sprechen Teilnehmer von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. In den USA hatten gute Konjunkturzahlen - insbesondere aus dem Einzelhandel - die Anleger ermutigt, weil sie Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur gegenüber den bereits erfolgten Zinserhöhungen zeigten und Hoffnungen auf eine weiche Landung auch bei noch weiteren Zinserhöhungen schürten.

Für Rückenwind an den chinesischen Börsen sorgt, dass Präsident Xi Jinping in einem Artikel von Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums und der Investitionen spricht. Er fordert darin die Regierung zu diversen Maßnahmen wie vermehrten Verbraucherkrediten auf.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX